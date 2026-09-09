Þessir dómarar dæma bikarúrslitin Stefán Árni Pálsson skrifar 9. september 2026 22:00 Þórður Þorsteinn dæmir bikarúrslitaleik kvenna. vísir/guðmundur Úrslitaleikirnir um Mjólkurbikar kvenna og karla fara fram um helgina. Karlamegin mætir Afturelding Breiðabliki á föstudagskvöldið klukkan 19:00. Daginn eftir mætir Grindavík/Njarðvík Þrótturum 16:00. Á blaðamannafundi í höfuðstöðvum KSÍ í hádeginu í dag var tilkynnt hvaða dómarar munu flauta leikina á um helgina. Ívar Orri Kristjánsson dæmir karlaleikinn og Þórður Þorsteinn Þórðarson mun dæma bikarúrslitaleik kvenna. Þetta er ekki fyrsti bikarúrslitaleikurinn sem Ívar dæmir en Þórður Þorsteinn hefur ekki áður verið aðaldómari í úrslitaleik Mjólkurbikarsins. Mjólkurbikar karla Mjólkurbikar kvenna Mest lesið Með innanbúðarupplýsingar um gífurleg áhrif Eiðs Smára Íslenski boltinn Aníta Ýr slær í gegn í Yale háskólanum Fótbolti Spilað ofan í úrslitaleik kvenna: „Ha?! Ég þurfti að athuga þetta tvisvar“ Íslenski boltinn Óttast að Róbert Frosti sé alvarlega meiddur Fótbolti Sjáðu mörk Haalands, asnaskap Mbappé og sjálfsmörkin í Þýskalandi Fótbolti Mikael beittur kynþáttaníði Fótbolti Sá svekkti tryggði Liverpool sigur Enski boltinn Átti ekki að dæma víti á Liverpool en ekki heldur að líta á skjáinn Enski boltinn Hné niður og var fluttur á sjúkrahús Fótbolti Rooney segir að United hafi gert tvenn stór mistök í sumar Enski boltinn Fleiri fréttir Þessir dómarar dæma bikarúrslitin Dramatískt sigurmark lærisveina Heimis í umspilinu Með innanbúðarupplýsingar um gífurleg áhrif Eiðs Smára Þróttarar komnir yfir í einvígi sínu gegn Njarðvík „Enginn með heljarinnar tak á Heimi Guðjóns“ Spilað ofan í úrslitaleik kvenna: „Ha?! Ég þurfti að athuga þetta tvisvar“ Ósammála Einari sem lét gamminn geisa í gær Ósanngjörn barátta um Gullskóinn Sjáðu mörkin í Dalnum og í höllinni sem „KSÍ ætti ekki að leyfa“ Árni Gautur heiðraður af ÍA Uppgjörið: Stjarnan - Víkingur R. 1-2 | Spyrntu sér frá botninum „Vanvirðing við kvennaboltann á Íslandi“ Uppgjörið: Þróttur - Breiðablik 1-1| Blikar á toppnum inn í úrslitakeppni Sjáðu aukaspyrnu Lillýjar: Mörkin sem komu Val úr fallsæti og FH á toppinn Sjáðu öll mörk helgarinnar í Bestu deildinni „Létum þetta eina mark ekkert á okkur fá“ Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Valur 1-4 | Valskonur af botninum Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni „Fannst við bara baka þá“ „Við viljum allir gera þetta fyrir merkið á brjóstkassanum“ „Mikilvægir leikir sem að ráða til um framhaldið“ „Sýndum karakter og vilja“ „Gott að stöðva blæðinguna“ „Slakasta spilamennska okkar í sumar“ „Getum alveg unnið restina af þessum leikjum“ „Vorum on it frá upphafi til enda“ Rúnar: Reynum að halda lífi í deildinni Allt um lokaumferðina og svona er skiptingin í Bestu deildinni Þór – FH 1-0 | Gríðarmikilvægur sex stiga sigur Uppgjörið: KA – Breiðablik 2-1 | Spyrntu sér af botninum Sjá meira