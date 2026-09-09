Íslenski boltinn

Þessir dómarar dæma bikarúrslitin

Stefán Árni Pálsson skrifar
Þórður Þorsteinn dæmir bikarúrslitaleik kvenna.
Þórður Þorsteinn dæmir bikarúrslitaleik kvenna. vísir/guðmundur

Úrslitaleikirnir um Mjólkurbikar kvenna og karla fara fram um helgina. Karlamegin mætir Afturelding Breiðabliki á föstudagskvöldið klukkan 19:00.

Daginn eftir mætir Grindavík/Njarðvík Þrótturum 16:00. 

Á blaðamannafundi í höfuðstöðvum KSÍ í hádeginu í dag var tilkynnt hvaða dómarar munu flauta leikina á um helgina.

Ívar Orri Kristjánsson dæmir karlaleikinn og Þórður Þorsteinn Þórðarson mun dæma bikarúrslitaleik kvenna. Þetta er ekki fyrsti bikarúrslitaleikurinn sem Ívar dæmir en Þórður Þorsteinn hefur ekki áður verið aðaldómari í úrslitaleik Mjólkurbikarsins.

Mjólkurbikar karla Mjólkurbikar kvenna

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