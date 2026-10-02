Fótbolti

Mætti Í­tölum tuttugu árum eftir að hafa skallað Materazzi

Aron Guðmundsson skrifar
Zidane á hliðarlínunni í kvöld
Zidane á hliðarlínunni í kvöld Vísir/Getty

Frakkland og Ítalía gerðu jafntefli í stórleik kvöldsins í A-deild Þjóðadeildar UEFA í fótbolta í kvöld. Í sama riðli eru Tyrkir í tómu tjóni.

Viðureign Frakklands og Ítalíu er Zinedine Zidane, landsliðsþjálfara Frakklands sem er að stýra liðinu í sínum fyrstu leikjum, vel kunnug frá úrslitaleik HM 2006 fyrir tuttugu árum síðan þegar hann lét reka sig af velli fyrir að skalla Marco Matterazzi. Ítalir urðu að lokum heimsmeistarar.

Zinedine Zidane og Marco Materazzi í úrslitaleiknum á HM 2006.Mynd/AFP

Í aðdraganda leiksins var Zidane eðlilega spurður út í atvikið. Hann segist ekki stoltur af því en sagðist á sama tíma ekki sjá eftir neinu frá sínum leikmanna ferli. 

Saga Zidane og Ítalíu bauð upp á auka krydd í leik kvöldsins sem var hin fínasta skemmtun. 

Michael Olise kom Frökkum yfir með marki á 55. mínútu en rúmum þrettán mínútum síðar jafnaði Alessandro Bastoni metin fyrir Ítalíu og þar við sat. Lokatölur 1-1 jafntefli.

Í sama riðli völtuðu Belgar yfir Tyrki, 3-0, með með tvennu frá Kevin De Bruyne og einu marki frá Romelu Lukaku. 

Tyrkir tapað öllum leikjum sínum til þessa í riðlinum, fengið á sig átta mörk og aðeins skorað eitt. Þeir verma botnsæti riðilsins og eru án stiga. 

Frakkar eru á toppnum eftir fyrstu þrjár umferðirnar með sjö stig, Belgar þar á eftir með sex stig og Ítalir í þriðja sæti með fjögur stig. 

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