Mætti Ítölum tuttugu árum eftir að hafa skallað Materazzi Aron Guðmundsson skrifar 2. október 2026 20:45 Zidane á hliðarlínunni í kvöld Vísir/Getty Frakkland og Ítalía gerðu jafntefli í stórleik kvöldsins í A-deild Þjóðadeildar UEFA í fótbolta í kvöld. Í sama riðli eru Tyrkir í tómu tjóni. Viðureign Frakklands og Ítalíu er Zinedine Zidane, landsliðsþjálfara Frakklands sem er að stýra liðinu í sínum fyrstu leikjum, vel kunnug frá úrslitaleik HM 2006 fyrir tuttugu árum síðan þegar hann lét reka sig af velli fyrir að skalla Marco Matterazzi. Ítalir urðu að lokum heimsmeistarar. Zinedine Zidane og Marco Materazzi í úrslitaleiknum á HM 2006.Mynd/AFP Í aðdraganda leiksins var Zidane eðlilega spurður út í atvikið. Hann segist ekki stoltur af því en sagðist á sama tíma ekki sjá eftir neinu frá sínum leikmanna ferli. Saga Zidane og Ítalíu bauð upp á auka krydd í leik kvöldsins sem var hin fínasta skemmtun. Michael Olise kom Frökkum yfir með marki á 55. mínútu en rúmum þrettán mínútum síðar jafnaði Alessandro Bastoni metin fyrir Ítalíu og þar við sat. Lokatölur 1-1 jafntefli. Í sama riðli völtuðu Belgar yfir Tyrki, 3-0, með með tvennu frá Kevin De Bruyne og einu marki frá Romelu Lukaku. Tyrkir tapað öllum leikjum sínum til þessa í riðlinum, fengið á sig átta mörk og aðeins skorað eitt. Þeir verma botnsæti riðilsins og eru án stiga. Frakkar eru á toppnum eftir fyrstu þrjár umferðirnar með sjö stig, Belgar þar á eftir með sex stig og Ítalir í þriðja sæti með fjögur stig. Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Valskonur fallnar í fyrsta sinn Íslenski boltinn Heimir gáttaður á fyrstu spurningu: „Aftur? Allt í lagi…“ Fótbolti Uppgjörið: Víkingur R - Þór/KA 0-2 | Björguðu sér og sendu bæði Víking og Val niður um deild Íslenski boltinn Uppljóstrarinn í máli City sviptur vernd: „Staða hans er grafalvarleg“ Enski boltinn Óttast um líf sitt og lætur sig hverfa Enski boltinn Bakgarðsáskorunin: Öskraði á sjálfan sig til að vekja sig Sport Ýtti við Jesus og fagnaði eins og Ronaldo Fótbolti „Menn mega ekki vera of miklir töffarar“ Fótbolti Þurfum að vera óþolandi eins og Aron og Gylfi Fótbolti Daníel Tristan kallaður inn í A-landsliðið Fótbolti Fleiri fréttir Uppgjörið: Víkingur R - Þór/KA 0-2 | Björguðu sér og sendu bæði Víking og Val niður um deild Mætti Ítölum tuttugu árum eftir að hafa skallað Materazzi Valskonur fallnar í fyrsta sinn Afmælisbarnið dregur sig úr landsliðinu Óttast um líf sitt og lætur sig hverfa Frakkland - Ítalía | Halda Frakkar sigurgöngunni áfram? Uppljóstrarinn í máli City sviptur vernd: „Staða hans er grafalvarleg“ Sjáðu hvernig Portúgalar fóru með Dani eftir brotthvarf Ronaldo „Menn mega ekki vera of miklir töffarar“ Þurfum að vera óþolandi eins og Aron og Gylfi Sjáðu fund Arnars og Ísaks fyrir slaginn við Búlgaríu City-menn búnir að áfrýja Sveppi og mamma hans gætu séð tvö lið falla Daníel Tristan kallaður inn í A-landsliðið Ýtti við Jesus og fagnaði eins og Ronaldo Draumadagar Emelíu: Sjáðu fyrsta mark hennar í Meistaradeild Evrópu Heimir gáttaður á fyrstu spurningu: „Aftur? Allt í lagi…“ Kaup Messi á spænsku félagi staðfest Ásaka Barcelona um að hafa borgað varaforseta spænskra dómarasamtaka Skellur fyrir Arsenal og Grikkland Skoraði sitt fyrsta mark í Meistaradeildinni Danmörk - Portúgal 2-4 | Portúgal vann þrátt fyrir fjarveru Ronaldo Írland - Austurríki 2-2 | Svekkjandi jafntefli fyrir Heimi Enn er penninn á lofti í Laugardal Hættur við að hætta við að hætta Annar til að hvolfa bílnum á mánuði Óttast aðra martröð í boði íslenska tannlæknisins Stjórnarformaður City nýtur diplómatískrar friðhelgi Tekur strax við sjöunni af Ronaldo Jesus sveik lærisveininn Sjá meira