Fótbolti

Tekur strax við sjöunni af Ronaldo

Sindri Sverrisson skrifar
Rafael Leao var í treyju númer 17 gegn Noregi á sunnudaginn en verður í treyju númer 7 í kvöld.
Rafael Leao var í treyju númer 17 gegn Noregi á sunnudaginn en verður í treyju númer 7 í kvöld. Getty/Torbjorn Tande

Cristiano Ronaldo hefur gert vörumerkið CR7 gríðarlega vinsælt og vill ávallt spila í treyju númer sjö. Nú þegar hann hefur yfirgefið portúgalska landsliðið tekur nýr leikmaður við því númeri.

Rafael Leao, hinn 27 ára gamli kantmaður Galatasaray, verður í treyju númer sjö hjá Portúgal í kvöld þegar liðið mætir Danmörku í Kaupmannahöfn.

Ronaldo flaug í burtu frá Kaupmannahöfn í gærkvöld vegna ósættis við landsliðsþjálfarann Jorge Jesus sem lét Ronaldo ekkert spila í 2-1 sigrinum gegn Noregi í Osló á sunnudaginn. Í þeim leik var Leao í treyju númer sautján.

Ronaldo mun hafa verið nóg boðið eftir að Jesus tók hann út úr byrjunarliðinu fyrir leikinn við Noreg, lét hann hita upp í seinni hálfleik en setti hann samt aldrei inn á.

Í þeim leikjum sem Ronaldo hefur ekki getað spilað með Portúgal í gegnum árin hafa nokkrir leikmenn klæðst treyju númer sjö. Núna lítur hins vegar út fyrir að Ronaldo hafi spilað sinn síðasta landsleik og að þar með verði Leao sá sem klæðist treyjunni til frambúðar.

Portúgal hefur unnið fyrstu tvo leiki sína undir stjórn Jesus, gegn Noregi og Wales, en Danmörk vann Wales eftir að hafa tapað fyrir Noregi.

Danmörk og Portúgal eigast við í Kaupmannahöfn klukkan 18:45 í kvöld. Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport Viaplay.

Þjóðadeild karla í fótbolta

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