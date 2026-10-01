Tekur strax við sjöunni af Ronaldo Sindri Sverrisson skrifar 1. október 2026 12:04 Rafael Leao var í treyju númer 17 gegn Noregi á sunnudaginn en verður í treyju númer 7 í kvöld. Getty/Torbjorn Tande Cristiano Ronaldo hefur gert vörumerkið CR7 gríðarlega vinsælt og vill ávallt spila í treyju númer sjö. Nú þegar hann hefur yfirgefið portúgalska landsliðið tekur nýr leikmaður við því númeri. Rafael Leao, hinn 27 ára gamli kantmaður Galatasaray, verður í treyju númer sjö hjá Portúgal í kvöld þegar liðið mætir Danmörku í Kaupmannahöfn. Ronaldo flaug í burtu frá Kaupmannahöfn í gærkvöld vegna ósættis við landsliðsþjálfarann Jorge Jesus sem lét Ronaldo ekkert spila í 2-1 sigrinum gegn Noregi í Osló á sunnudaginn. Í þeim leik var Leao í treyju númer sautján. Ronaldo mun hafa verið nóg boðið eftir að Jesus tók hann út úr byrjunarliðinu fyrir leikinn við Noreg, lét hann hita upp í seinni hálfleik en setti hann samt aldrei inn á. Í þeim leikjum sem Ronaldo hefur ekki getað spilað með Portúgal í gegnum árin hafa nokkrir leikmenn klæðst treyju númer sjö. Núna lítur hins vegar út fyrir að Ronaldo hafi spilað sinn síðasta landsleik og að þar með verði Leao sá sem klæðist treyjunni til frambúðar. Portúgal hefur unnið fyrstu tvo leiki sína undir stjórn Jesus, gegn Noregi og Wales, en Danmörk vann Wales eftir að hafa tapað fyrir Noregi. Danmörk og Portúgal eigast við í Kaupmannahöfn klukkan 18:45 í kvöld. Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport Viaplay. Þjóðadeild karla í fótbolta Mest lesið Haaland stefnir flugfélagi í Noregi Fótbolti Systir Ronaldos tók til varna og hraunaði yfir portúgölsku þjóðina Fótbolti Yfirmenn Heimis teknir á teppið Fótbolti Jesus sveik lærisveininn Fótbolti Forsætisráðherrann notið góðs af eigendum City og vill síður missa þá Enski boltinn „Alla vikuna höfum við verið afskrifuð af ykkur fjölmiðlum“ Sport Berar konur í FC 27 en EA lofar bót og betrun Fótbolti Etihad hótar að kæra ensku úrvalsdeildina Enski boltinn Tók boltann með höndum og kostaði Arsenal tvö stig Fótbolti Ronaldo tilkynnir að hann sé á förum frá landsliðinu Fótbolti Fleiri fréttir Tekur strax við sjöunni af Ronaldo Jesus sveik lærisveininn Fékk gráðuna fyrir viku og lék í djörfu myndbandi Litlu finnsku uglurnar slá í gegn Klopp býr sig ekki undir að fá fleiri titla Forsætisráðherrann notið góðs af eigendum City og vill síður missa þá Yfirmenn Heimis teknir á teppið Tók boltann með höndum og kostaði Arsenal tvö stig Systir Ronaldos tók til varna og hraunaði yfir portúgölsku þjóðina Etihad hótar að kæra ensku úrvalsdeildina Haaland stefnir flugfélagi í Noregi Þýsku meistararnir unnu stórsigur í Meistaradeildinni Ída Marín skoraði í stórsigri í Evrópubikarnum Hlín og félagar á leið í 16-liða úrslitin sannfærandi Uppgjörið: Czarni - Breiðablik 1-0 (7-2) | Áttu aldrei séns Ronaldo tilkynnir að hann sé á förum frá landsliðinu Diljá Ýr skaut Brann í 16-liða úrslitin Berar konur í FC 27 en EA lofar bót og betrun Uppgjörið: Frankfurt - FH 4-1 | Stórliðið batt enda á Evrópudraumi FH Kvartaði í forsetann þegar hann fékk ekki að spila Myndi henda öllum medalíum í ruslið Guardiola tjáir sig: „Við komumst í gegnum þetta saman“ Richards niðurbrotinn: „Hringdi grátandi í mig“ „Sá sem ég dáist mest að í heiminum“ Stelpurnar fengu medalíur merktar strákum Búlgarskur formaður skotinn til bana „Samsæri ensku úrvalsdeildarinnar gegn City“ Þjálfarinn skyndilega hættur fyrir leikinn við Ísland Sjáðu mörkin hjá ungu strákunum gegn Sviss Slapp eftir að hafa tekið Brynjólf hálstaki: „Þetta er bara rautt“ Sjá meira