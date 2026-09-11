Dönsk kona ákærð fyrir að verða nýfæddum börnum sínum að bana Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 11. september 2026 11:36 Konan sætti gæsluvarðhaldi um tíma. Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint. Getty Ung móðir frá Suður-Jótlandi hefur verið ákærð fyrir að vera tveimur ungabörnum sínum að bana við fæðingu þeirra. Meint morð áttu sér stað með eins og hálfs árs millibili. Vert er að vara við grófum lýsingum í fréttinni. Fyrra barnið fæddi konan í september 2023 í athvarfi. Samkvæmt ákærunni sem danska ríkisútvarpið greinir frá á hún að hafa myrt barnið með ofbeldi og/eða köfnun áður en hún setti það í frystikistu. Á þeim tíma var málið fellt niður af saksóknara og konan þess í stað kærð fyrir óviðeigandi meðferð á líki. Hún var síðar dæmd í þrjátíu daga skilorðisbundið fangelsi. Hún þvertekur enn í dag fyrir að hafa myrt barnið samkvæmt Louise Traberg Smidt, verjanda konunnar, sem DR ræddi við. Konan fæddi síðan seinna barnið sitt á heimili sínu í desember 2024, ári og þremur mánuðum eftir hið fyrra. Strax eftir fæðinguna á hún að hafa tekið kodda, lagt hann yfir öndunarveg barnsins og þrýst að. Einnig kemur fram að barnið hafi mögulega orðið fyrir einhvers konar höfuðhöggi. Hún á síðan að hafa sett barnið í plastpoka og komið því fyrir utandyra í grennd við heimili sitt. Hún var handtekin og sætti gæsluvarðhaldi um tíma en gengur nú laus. Ekki er búið að taka ákvörðun um hvenær verði réttað yfir henni. Konan játaði fyrir dómara að hafa orðið barninu að bana en þó samkvæmt vægara ákvæði en hinu almenna morðákvæði. Ákvæðið á við þegar móðir drepur sitt eigið barn strax eftir fæðingu vegna neyðar, ótta við vanvirðu eða undir áhrifum ringulreiðar og ráðaleysis sem orsakast af fæðingunni. Saksóknarinn fer fram á að konan verði dæmd fyrir manndráp í báðum tilvikum. Einnig hefur verið lögð fram varakrafa samkvæmt vægara manndrápsákvæðinu. Ekki liggur fyrir hversu langan dóm saksóknarinn fer fram á en mögulega gæti þess verið krafist að konan dvelji á lokaðri réttargeðdeild. Erlend sakamál Danmörk Mest lesið Kourani farinn úr landi Innlent Braut reglur þegar hann minntist Steins Innlent Systir Haraldar er látin Erlent 25 ár frá 9/11: Ólíkar útgáfur Trumps af deginum Erlent Halda minningarstund fyrir Hönnuh Innlent „Litla daman okkar hefur heldur betur þurft að berjast“ Innlent Rússar gómaðir með leynilega sæstrengjaklippu Erlent Segir Áfram Ísland ekki hafa borgað fyrir auglýsingu Þjóðmála Innlent Halla hæstánægð með stólaskiptin Innlent Grjót á stærð við þvottavélar þar sem börn fara á leið í skóla Innlent Fleiri fréttir Systir Haraldar er látin Dönsk kona ákærð fyrir að verða nýfæddum börnum sínum að bana Stefna kanslaranum fyrir meiðyrði um Valkost fyrir Þýskaland Gerðu drónaárásir á verslunarmiðstöð Tók konu hálstaki sem söng með á söngleik 25 ár frá 9/11: Ólíkar útgáfur Trumps af deginum Rússar gómaðir með leynilega sæstrengjaklippu Kanna hvort Kim eigi son Biður dómara um að hlífa Clancy við öðrum réttarhöldum Miklar hækkanir á olíumörkuðum í dag Reyndi að vara við að flugvélin færi of hratt Tugir látnir í eldsvoða í flutningaskipi í Kína Boðar til skyndikosninga til að lægja öldurnar í Serbíu Ætli að gefa öllum þúsundir dollara ef repúblikanar sigra Játar aðild að einu stærsta Bitcoin-þjófnaðarmáli sögunnar Heitasta sumarið í Vestur-Evrópu Pakistanar sögðu klerkastjórninni að koma böndum á Húta Viðurkenndi efasemdir: „Ég ætla samt ekki að sýkna hana“ Selenskí kíkti á klakann Gaf Harp og tveimur öðrum ráðgjöfum milljónir í jólagjöf Leggur stefnu AfD að jöfnu við þjóðernishreinsanir Farage kemur frönskum skoðanabróður í klandur Banna breskum þingmönnum að koma til Ísraels Haraldur Noregskonungur borinn til grafar Rétta yfir rússneskum skipstjóra sem sleit sæstrengi við Finnland Leita enn að Renoir-þjófunum Bannar innflutning á kanadískum vörum Réðust á fleiri olíuflutningaskip Skutu tugum eldflauga og dróna að borgum Sádi-Arabíu Töluðu saman í klukkutíma Sjá meira