Erlent

Dönsk kona á­kærð fyrir að verða ný­fæddum börnum sínum að bana

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Konan sætti gæsluvarðhaldi um tíma. Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint.
Konan sætti gæsluvarðhaldi um tíma. Myndin er úr safni og tengist fréttinni ekki beint. Getty

Ung móðir frá Suður-Jótlandi hefur verið ákærð fyrir að vera tveimur ungabörnum sínum að bana við fæðingu þeirra. Meint morð áttu sér stað með eins og hálfs árs millibili.

Vert er að vara við grófum lýsingum í fréttinni.

Fyrra barnið fæddi konan í september 2023 í athvarfi. Samkvæmt ákærunni sem danska ríkisútvarpið greinir frá á hún að hafa myrt barnið með ofbeldi og/eða köfnun áður en hún setti það í frystikistu.

Á þeim tíma var málið fellt niður af saksóknara og konan þess í stað kærð fyrir óviðeigandi meðferð á líki. Hún var síðar dæmd í þrjátíu daga skilorðisbundið fangelsi. Hún þvertekur enn í dag fyrir að hafa myrt barnið samkvæmt Louise Traberg Smidt, verjanda konunnar, sem DR ræddi við.

Konan fæddi síðan seinna barnið sitt á heimili sínu í desember 2024, ári og þremur mánuðum eftir hið fyrra. Strax eftir fæðinguna á hún að hafa tekið kodda, lagt hann yfir öndunarveg barnsins og þrýst að. Einnig kemur fram að barnið hafi mögulega orðið fyrir einhvers konar höfuðhöggi.

Hún á síðan að hafa sett barnið í plastpoka og komið því fyrir utandyra í grennd við heimili sitt. Hún var handtekin og sætti gæsluvarðhaldi um tíma en gengur nú laus. Ekki er búið að taka ákvörðun um hvenær verði réttað yfir henni.

Konan játaði fyrir dómara að hafa orðið barninu að bana en þó samkvæmt vægara ákvæði en hinu almenna morðákvæði. Ákvæðið á við þegar móðir drepur sitt eigið barn strax eftir fæðingu vegna neyðar, ótta við vanvirðu eða undir áhrifum ringulreiðar og ráðaleysis sem orsakast af fæðingunni.

Saksóknarinn fer fram á að konan verði dæmd fyrir manndráp í báðum tilvikum. Einnig hefur verið lögð fram varakrafa samkvæmt vægara manndrápsákvæðinu. Ekki liggur fyrir hversu langan dóm saksóknarinn fer fram á en mögulega gæti þess verið krafist að konan dvelji á lokaðri réttargeðdeild.

Erlend sakamál Danmörk

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