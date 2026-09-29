Strákarnir í U21-landsliði Íslands héldu EM draumnum lifandi með frábærum 5-1 sigri gegn Sviss í dag. Þeir gætu tryggt sig inn í umspilið með sigri gegn Færeyjum í lokaleik riðilsins en á sama tíma má Sviss þá ekki vinna Frakkland.
Leikurinn fór sterk af stað fyrir Íslenska liðið sem byrjaði leikinn af miklum krafti og sóttu snemma öll völd á vellinum.
Það dró til tíðinda strax á 11. mínútu leiksins en þá fékk Amin Cosic boltann úti vinstra meginn og átti góðan sprett í átt að vítateig Sviss áður en hann kom boltanum á Daníel Freyr Kristjánsson sem átti frábæra fyrirgjöf fyrir markið þar sem boltinn rataði á fjarsvæði fyrir fætur Galdurs Guðmundssonar og hann kom boltanum fyrir markið í hættusvæðið á Daníel Tristan Guðjohnsen sem skoraði fyrsta mark leiksins. Frábært spil hjá Íslenska liðinu.
Svisslendingarnir stigu aðeins ofar völlinn eftir markið en Íslenska liðið varðist því vel og voru hættulegir þegar þeir fengu færi að sækja hratt á Svisslendingana.
Daníel Tristan Guðjohnsen var nálægt því að tvöfalda forystu Íslenska liðsins eftir um hálftíma leik en skotið frá honum small í stönginni.
Íslenska liðið tvöfaldaði forystu sína rétt fyrir hálfleikinn á 45. mínútu leiksins. Davíð Helgi Aronsson átti þá frábæran bolta í svæði á bakvið vörn Sviss þar sem Galdur Guðmundsson gat nýtt allan sinn hraða til þess að keyra inn á teig og koma með bolta þvert fyrir markið þar sem Benoný Breki Andrésson mætti á fjærstönginni til þess að ýta yfir línuna og koma Íslandi í 2-0.
Ísland fór skælbrosandi og í frábærri stöðu inn í hálfleikinn 2-0 yfir.
Sviss gerði þrefanda breytingu í hálfleik og sú breyting var fljót að skila sér því seinni hálfleikurinn var tæplega mínútu gamall þegar varamaðurinn Labinot Bajrami minnkaði muninn fyrir Sviss eftir smá vandræðagang í teignum. Martraðarbyrjun á seinni hálfleiknum fyrir Íslenska liðið.
Davíð Helgi Aronsson kom Íslenska liðinu í 3-1 á 62. mínútu með skalla eftir hornspyrnu en Íslenska liðið hafði verið að þjarma að marki Sviss fram að þessu.
Íslenska liðið skoraði fjórða markið á 79. mínútu leiksins. Viktor Bjarki Daðason átti þá frábæra sendingu innfyrir vörnina á Daníel Tristan Guðjohnsen sem sýndi frábær gæði þegar hann hælaði boltann fyrir sig og lagði hann svo í fjærhornið. Frábærlega gert hjá Íslenska liðinu.
Íslenska liðið var hvergi nærri hætt. Hlynur Freyr Karlsson tók aukaspyrnu á 86. mínútu leiksins og þrumaði á markið. Silas Huber í marki Sviss varði en hélt ekki boltanum og varamaðurinn Hilmir Rafn Mikaelsson henti sér á boltann og skoraði fimmta mark Íslands í leiknum með góðum skalla.
Fleiri urðu mörkin ekki á Pepsi vellinum og Íslenska liðið vann gríðarlega öruggan og mikilvægan 5-1 sigur á Sviss.
Þriðja mark Íslands drap svolítið alla von Svisslendinga. Tilfinningin á vellinum var sú að þetta þriðja mark frá Davíð Helga hafi rotað Svisslendingana.
Galdur Guðmundsson var stórkostlegur í þessum leik. Var alltaf eitthvað um að vera þegar hann komst á boltann. Lagði upp tvö mörk og var óheppinn að skora ekki sjálfur.
Daníel Tristan Guðjohnsen var einnig hrikalegar öflugur í dag. Skoraði tvö frábær mörk og var Svisslendingum erfiður viðureignar.
Jakob Semler frá Austurríki sá um flautuna í dag. Austurríkismaðurinn og hans teymi komst bara virkilega vel frá sínu í dag að mínu mati.