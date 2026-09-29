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Upp­gjörið: Ís­land - Sviss 5-1| Draumurinn um EM lifir

Stefán Marteinn Ólafsson skrifar
Íslenska u21 landsliðið fangar marki í dag.
Íslenska u21 landsliðið fangar marki í dag. Guðmundur/Vísir

Strákarnir í U21-landsliði Íslands héldu EM draumnum lifandi með frábærum 5-1 sigri gegn Sviss í dag. Þeir gætu tryggt sig inn í umspilið með sigri gegn Færeyjum í lokaleik riðilsins en á sama tíma má Sviss þá ekki vinna Frakkland.

Íslenska u21 landsliðiðGuðmundur/Vísir

Leikurinn fór sterk af stað fyrir Íslenska liðið sem byrjaði leikinn af miklum krafti og sóttu snemma öll völd á vellinum.

Það dró til tíðinda strax á 11. mínútu leiksins en þá fékk Amin Cosic boltann úti vinstra meginn og átti góðan sprett í átt að vítateig Sviss áður en hann kom boltanum á Daníel Freyr Kristjánsson sem átti frábæra fyrirgjöf fyrir markið þar sem boltinn rataði á fjarsvæði fyrir fætur Galdurs Guðmundssonar og hann kom boltanum fyrir markið í hættusvæðið á Daníel Tristan Guðjohnsen sem skoraði fyrsta mark leiksins. Frábært spil hjá Íslenska liðinu.

Daníel Tristan Guðjohnsen og Benoný Breki Andrésson fagna markiGuðmundur/Vísir

Svisslendingarnir stigu aðeins ofar völlinn eftir markið en Íslenska liðið varðist því vel og voru hættulegir þegar þeir fengu færi að sækja hratt á Svisslendingana.

Daníel Tristan Guðjohnsen var nálægt því að tvöfalda forystu Íslenska liðsins eftir um hálftíma leik en skotið frá honum small í stönginni.

Íslenska liðið tvöfaldaði forystu sína rétt fyrir hálfleikinn á 45. mínútu leiksins. Davíð Helgi Aronsson átti þá frábæran bolta í svæði á bakvið vörn Sviss þar sem Galdur Guðmundsson gat nýtt allan sinn hraða til þess að keyra inn á teig og koma með bolta þvert fyrir markið þar sem Benoný Breki Andrésson mætti á fjærstönginni til þess að ýta yfir línuna og koma Íslandi í 2-0.

Amin Cosic í baráttunniGuðmundur/Vísir

Ísland fór skælbrosandi og í frábærri stöðu inn í hálfleikinn 2-0 yfir.

Sviss gerði þrefanda breytingu í hálfleik og sú breyting var fljót að skila sér því seinni hálfleikurinn var tæplega mínútu gamall þegar varamaðurinn Labinot Bajrami minnkaði muninn fyrir Sviss eftir smá vandræðagang í teignum. Martraðarbyrjun á seinni hálfleiknum fyrir Íslenska liðið.

Davíð Helgi Aronsson kom Íslenska liðinu í 3-1 á 62. mínútu með skalla eftir hornspyrnu en Íslenska liðið hafði verið að þjarma að marki Sviss fram að þessu.

Davíð Helgi Aronsson skoraði þriðja mark Íslenska liðsins í dagGuðmundur/Vísir

Íslenska liðið skoraði fjórða markið á 79. mínútu leiksins. Viktor Bjarki Daðason átti þá frábæra sendingu innfyrir vörnina á Daníel Tristan Guðjohnsen sem sýndi frábær gæði þegar hann hælaði boltann fyrir sig og lagði hann svo í fjærhornið. Frábærlega gert hjá Íslenska liðinu.

Íslenska liðið var hvergi nærri hætt. Hlynur Freyr Karlsson tók aukaspyrnu á 86. mínútu leiksins og þrumaði á markið. Silas Huber í marki Sviss varði en hélt ekki boltanum og varamaðurinn Hilmir Rafn Mikaelsson henti sér á boltann og skoraði fimmta mark Íslands í leiknum með góðum skalla.

u21 landslið Íslands í baráttunni gegn SvissGuðmundur/Vísir

Fleiri urðu mörkin ekki á Pepsi vellinum og Íslenska liðið vann gríðarlega öruggan og mikilvægan 5-1 sigur á Sviss.

Atvik leiksins

Þriðja mark Íslands drap svolítið alla von Svisslendinga. Tilfinningin á vellinum var sú að þetta þriðja mark frá Davíð Helga hafi rotað Svisslendingana.

Stjörnur og skúrkar

Galdur Guðmundsson var stórkostlegur í þessum leik. Var alltaf eitthvað um að vera þegar hann komst á boltann. Lagði upp tvö mörk og var óheppinn að skora ekki sjálfur.

Daníel Tristan Guðjohnsen var einnig hrikalegar öflugur í dag. Skoraði tvö frábær mörk og var Svisslendingum erfiður viðureignar.

Dómararnir

Jakob Semler dómari leiksins ásamt teymi sínuGuðmundur/Vísir



Jakob Semler frá Austurríki sá um flautuna í dag. Austurríkismaðurinn og hans teymi komst bara virkilega vel frá sínu í dag að mínu mati.

Stemning og umgjörð

Það var hörku mæting á Pepsi vellinum klukkan 15:00 á þriðjudegi í lok september. Flott stemning og ungir stuðningsmenn Íslands studdu vel við lið Íslands í dag. Framtíðar meðlimir tólfunnar þarna á ferð.

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