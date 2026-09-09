Ísraelsk stjórnvöld ætla að banna ellefu breskum þingmönnum að koma til landsins og láta loka bresku ræðisskrifstofunni í Jerúsalem. Það er hluti af svari þeirra var refsiaðgerðum Breta gegn landtökubyggðum gyðinga á hernumndum svæðum Palestínumanna.
Bretar, Frakkar og Kanadamenn tilkynntu í gær um þvingunaraðgerðir sem beinast að ólöglegum landtökubyggðum gyðinga á hernumdum svæðum Palestínumanna á Vesturbakkanum. Bannað verður að kaupa vörur og suma þjónustu þaðan.
Ed Miliband, utanríkisráðherra Bretlands, sakaði landtökumennina um að standa fyrir þjóðernishreinsunum þegar hann kynnti aðgerðirnar í breska þinginu í gær.
Ísraelsk stjórnvöld brugðust snöggt við með fjórum gagnaðgerðum. Þau ætla að láta Breta loka ræðisskrifstofu sinni í Jerúsalem. Breska ríkisútvarpið segir að það gerist líklega innan mánaðar.
Þá verður ellefu breskum þingmönnum bannað að koma til Ísraels, þar á meðal Jeremy Corbyn, fyrrverandi leiðtoga Verkamannaflokksins, og Zöruh Sultana, fyrrverandi þingkonu sama flokks, sem stofnuðu saman nýjan flokk til vinstri við Verkamannaflokkinn.
Miliband harmaði viðbrögð Ísraela í morgun og sagði þau skaðleg. Stóð hann fast við aðgerðir ríkisstjórnarinnar.
„En það er rétt að grípa til aðgerða því stærri hættan hér er áframhaldandi þjáningar og ánauð palestínsku þjóðarinnar sem heldur áfram og okkur byr skylda til að reyna að breyta því,“ sagði utanríkisráðherrann.