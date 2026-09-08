Bretar, Frakkar og Kanadamenn ætla beita ólöglegar landtökubyggðir gyðinga á palestínsku landi refsiaðgerðum. Bandarísk stjórnvöld hafa hótað að refsa Bretum fyrir aðgerðirnar.
Ed Miliband, utanríkisráðherra Bretlands, greindi frá refsiaðgerðunum í breska þinginu í dag. Lýsti hann árásum ísraelskra landtökumanna á Palestínumenn og eignarnám á landi þeirra sem þjóðernishreinsunum.
„Breska ríkisstjórnin er á einu máli um að það eigi sér stað þjóðernishreinsanir á Palestínumönnum á svæðum á Vesturbakkanum sem landtökuhryðjuverkamenn fremja,“ sagði Miliband.
Aðgerðirnar fela það í sér að bannað verður að kaupa vörur og suma þjónustu frá landtökubyggðunum. Miliband sagði að Bretar ætluðu þannig að refsa fyrirtækjum og einstaklingum sem tækjum þátt í framkvæmdum, innviðauppbyggingu, fjármögnun eða fasteignasölu fyrir landtökubyggðirnar.
„Við þá sem fjármagna eða liðka fyrir ólöglegum landtökubyggðum leyfið mér að segja þetta, þið munið kenna á fullum krafti þvingunaraðgerða Bretlands,“ sagði breski utanríkisráðherrann.
Jean-Noël Barrot, franskur starfsbróðir Miliband, staðfesti þátttöku Frakka í aðgerðunum.
„Frakkland getur ekki með viðskiptum sínum stutt aðstæður sem ógna öryggi bæði Ísraela og Palestínumanna,“ skrifaði hann á samfélagsmiðli.
Aðgerðir ríkjanna þriggja gegn landtökubyggðunum falla í grýttan jarðveg vestan Atlantshafsins. Mike Huckabee, sendiherra Bandaríkjastjórnar í Bretlandi, sakaði ríkisstjórn breska Verkamannaflokksins um „gyðingahatur“ þrátt fyrir að Miliband sé sjálfur gyðingur.
Boðaði hann viðskiptaþvinganir gegn Bretlandi, jafnvel á vegum einstakra bandarískra ríkja eins og Flórída, að sögn evrópska blaðsins Politico.
Ísraelskir ráðamenn, sem eiga í sífellt stirðara sambandi við hefðbundna bandamenn sína í Evrópu vegna aðfara þeirra gegn Palestínumönnum og Líbönum, eru einnig argir.
Isaac Herzog, forseti, sagði það vanhugsað að beita landtökubyggðirnar aðgerðum og að ákvörðunin yrði „röngu megin við söguna“.
Harðlínumaðurinn Gideon Sa'ar, utanríkisráðherra Ísraels, sagði Ísraelsstjórn hefna sín ef Bretar gripu til aðgerða gegn landtökubyggðunum.
Flest ríki heims telja landtökubyggðir gyðinga á hernumndum svæðum Palestínumanna ólöglegar. Þrátt fyrir það hafa ísraelsk stjórnvöld greitt götu landtökumanna í vaxandi mæli að undanförnu.
Þannig hafa árásir landtökumanna á Palestínumenn orðið tíðari á undanförnum vikum og mánuðum. Markmið þeirra er að hrekja Palestínumenn af landsvæðum sínum og brjóta það undir nýja byggð fyrir gyðinga.
Landtökumenn hafa notað jarðýtur til þess að jafna hús Palestínumanna við jörðu, eyðileggja vegi og innviði og hrekja þá á flótta.