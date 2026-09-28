Olise reyndist hetja Frakka í Belgíu Aron Guðmundsson skrifar 28. september 2026 20:42 Olise í leik með franska landsliðinu Vísir/Getty Michael Olise reyndist hetja Frakka sem höfðu betur gegn Belgíu á útivelli í A-deild Þjóðadeildar UEFA í kvöld. Sigurmarkið kom undir lok leiks. Lokatölur 1-0 sigur Frakka. Það virtist allt stefna í markalaust jafntefli í fremur tíðindalitlum leik þar sem að Frakkar voru þó með yfirhöndina er kom að tíma á bolta sem og sköpuðum færum. Það dró hins vegar til tiðinda á 88. mínútu þegar að Olise, upp á sitt einsdæmi, ákvað að tryggja Frökkum sigurinn. Hann fékk boltann á vallarhelmingi Frakka og brunaði með hann upp völlinn. Rétt við vítateig Belgíu ákvað hann að láta vaða í átt að marki og kom boltanum fram hjá Lammens í marki Belgíu. Reyndist þetta sigurmark leiksins. Frakkar með fullt hús stiga eftir fyrstu tvær umferðir riðlakeppninnar. Belgar í 2. sæti með jafnmörg stig og Ítalía. Tyrkir verma botnsæti riðilsins og eru án stiga. Þjóðadeild karla í fótbolta