Donald Trump sagði Vladimír Pútín að hann vildi að endir verði fljótt bundinn á stríðið í Úkraínu, svo Rússland og Bandaríkin gætu aftur átt í eðlilegum samskiptum. Pútín sagðist styðja þetta sjónarmið Trumps.
Forsetarnir töluðu saman í síma í dag en símtalið mun hafa staðið yfir í rúma klukkustund, samkvæmt Júrí Úsjakóv, aðstoðarmanni og ráðgjafa Pútíns. Úsjakóv sagði Trump hafa ítrekað fyrir Pútín að „gífurlegur ávinningur“ væri mögulegur í því að efla samskipti Bandaríkjanna og Rússlands.
Hvíta húsið hefur ekki gefið upp neinar upplýsingar um símtalið né staðfest að það hafi átt sér stað.
Í frétt Moscow Times er haft eftir Úsjakóv að Pútín hafi upplýst Trump um ítarlega og huglæga greiningu hans á stöðunni á víglínunni í Úkraínu, markmiðum Rússa og hvernig þeir myndu ná þeim fram.
Þá segir í frétt rússnesku fréttaveitunnar RIA að Pútín hafi staðhæft við Trump að Rússar hefðu engar ætlanir um að ráðast með nokkrum hætti að öðrum ríkjum Evrópu.
Úsjakóv sagði að þær sögusagnir sem verið væri að dreifa um ógnina frá Rússlandi í Evrópu væru til þess ætlaðar að ýta undir stuðning við Úkraínu og aukin fjárútlát til varnarmála.
Rússar hafa verið sakaðir um að bera ábyrgð á fjölda fjölþáttaógna og árása í Evrópu á undanförnum mánuðum og árum.
Margir leiðtogar í Evrópu vöruðu nýverið við því að hegðun Rússa yrði sífellt glannalegri. Bregðast yrði við þessu „nýja ástandi“.
Pútín tók um helgina á móti þeim Jared Kushner og Steve Witkoff, tengdasyni og vini Trumps, og ræddi við þá um stöðuna í Úkraínu. Í kjölfarið fóru þeir til Úkraínu og ræddu við ráðamenn þar. Eins og segir í frétt Reuters er fátt sem bendir til þess að mikill árangur hafi náðst með þessum viðræðum en þær gætu á endanum leitt til þess að viðræður hefjist formlega á nýjan leik.
Sjá einnig: „Þeir eru á ómögulega slæmum stað“
Úsjakóv sagði blaðamönnum í Rússlandi að Pútín hefði sagt Trump að Bandaríkin gætu hjálpað við að binda enda á stríðið. Hann vildi þó ekki fara nánar út í hvað hann ætti við, þar sem símtalið væri „trúnaðarmál“.
Stutt er síðan Pútín sagði opinberlega að hann myndi ekki ræða við „hryðjuverkamenn“ í Kænugarði. Hann vildi þess í stað ræða við Bandaríkjamenn um „langvarandi frið“.
Þegar Pútín og ráðamenn hans hafa áður talað um frið til langs tíma eða „rætur átakanna“, eins og forsetinn gerði í morgun, hafa þeir verið að vísa til krafna Rússa um að ríkjum Austur-Evrópu verði í raun vísað úr Atlantshafsbandalaginu. Það eru kröfurnar sem þeir lögðu fram fyrir innrásina 2022.
Það er fátt sem bendir til þess að Pútín hafi á einhverjum tímapunkti látið af markmiðum sínum með innrásinni í Úkraínu. Þau eru að útiloka alfarið aðild ríkisins að Atlantshafsbandalaginu (NATO), að takmarka verulega stærð herafla landsins og það að NATO hörfi alfarið frá Austur-Evrópu, eins og Pútín gerði ljóst í aðdraganda innrásarinnar.
Þessa dagana setja Rússar langmestan kraft í að reyna að hernema restina af Donbas-svæðinu svokallaða, sem myndað er af Dónetsk og Lúhansk. Úkraínumenn stjórna enn tiltölulega umfangsmiklu svæði í Dónetsk en það eru þeir sagðir hafa víggirt mjög á undanförnum árum og er svæðið kallað „Virkisbeltið“.
Utanríkisráðuneyti Rússlands tilkynnti í dag að ræðismannsskrifstofu Þýskalands í Pétursborg yrði lokað. Þar að auki yrði Þjóðverjum gert að loka þýskum menningarsetrum í Moskvu og Pétursborg. Með þessu eru Rússar að svara með nánast sams konar aðgerðum og Þjóðverjar beittu Rússa á dögunum.
Vladimír Pútín Rússlandsforseti fundaði með sendinefnd Bandaríkjaforseta í Moskvu í dag. Sendinefndina skipa erindrekar Donalds Trump og Hvíta hússins, Steve Witkoff og Jared Kushner, tengdasonur Trumps, en tilgangur hennar er að binda enda á innrásarstríðið.
Steve Witkoff, sérstakur erindreki Hvíta hússins, og Jared Kushner, sérstakur sendifulltrúi og tengdasonur Bandaríkjaforseta, munu heimsækja Rússland og Úkraínu um helgina. Bandaríkjaforseti segir þá koma með tillögu sem á að binda enda á stríðið.
Rússneskur sjálfsprengidróni hæfði í dag höfuðstöðvar úkraínsku leyniþjónustunnar sem kallast Öryggisstofnun Úkraínu (SBU). Forseti Úkraínu segir að drónanum hafi verið miðað á skrifstofu yfirmanns leyniþjónustunnar og að leiðtogum SBU hafi verið skipað að svara fyrir sig með sambærilegum hætti.
Forsvarsmenn leyniþjónustu úkraínska hersins (GUR) segja umfangsmikla rægingarherferð gegn stofnuninni í gangi. Það er eftir að til skotbardaga kom á milli starfsmanna GUR og starfsmanna Öryggisstofnunar Úkraínu (SBU) á götum Kænugarðs í gær. Vólódímír Selenskí, forseti, hefur fordæmt atvikið, sagt upp einum af forsvarsmönnum SBU og krafist þess að skotbardaginn verði rannsakaður ítarlega.