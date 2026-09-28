„Sorglegt að þetta sé staðan“ Áróra L Davíðsdóttir skrifar 28. september 2026 21:12 Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra var til viðtals í Reykavík síðdegis. Vísir/Einar Dómsmálaráðherra segir hótanir gegn ráðamönnum vera ömurlegt frávik frá því sem að öðru leyti einkenni íslenskt samfélag. Hún sé sjálf meðal þeirra ráðamanna sem hafi borist hótanir. Þorbjörg Sigríður Gunnarsdóttir dómsmálaráðherra var til viðtals í Reykjavík Síðdegis fyrr í dag. Þar segir hún Þorgerði hafa sætt alvarlegum hótunum sem voru þess eðlis að ríkislögreglustjóri hafi brugðist með þeim hætti að sérsveitarmaður fylgdi Þorgerði í Reykjavíkurmaraþoninu í ágúst. Ríkisútvarpið fjallaði um málið um helgina. „Auðvitað er sorglegt að þetta sé staðan. Sem betur fer er þetta frávik að svona mikla gæslu þurfi til,“ segir Þorbjörg og bætir við: „Ég viðurkenni það alveg að maður verður dapur þegar maður sér þetta. Þetta er ömurlegt frávik frá því sem að öðru leyti einkennir íslenskt samfélag,“ segir Þorbjörg. Þorbjörg ræðir að auki um breytingar á útlendingalögum í viðtalinu í Reykjavík síðdegis. Viðtalið í heild sinni má hlusta á í spilaranum hér að neðan. Greint var frá því fyrr á árinu að lögreglan hefði þurft að hafa afskipti af fólki sem hefur haft í alvarlegum hótunum gagnvart ráðamönnum á Íslandi og fólki sem stígur fram í opinberri umræðu. Sjá einnig: Lögregla bankar upp á vegna hótana í garð ráðamanna „Við erum opið og frjálst samfélag þar sem fólk fer saman í sundlaugar um helgar, verslar í sömu verslunum og þannig er það að langsamlega stærstu leyti,“ segir Þorbjörg. Vonandi ekki nýr veruleiki Hún voni að þetta sé ekki nýr raunveruleiki sem íslenskt samfélag ætli að venjast. „Vonandi ætlum við ekki að venjast þessu heldur að komast upp úr þessum fótsporum.“ Sjálfri hafi henni borist hótanir en ekki í líkingu við þær sem talað er um að Þorgerði hafi borist. Hætta á að slíkar hótanir fæli fólk frá stjórnmálaþátttöku Þorbjörg svarar því játandi að hætta sé á því að slíkar hótanir hafi áhrif á lýðræðið með þeim hætti að fólk veigri sér við því að taka þátt eða starfa í stjórnmálum. „Það er auðvitað hættan ef það fer að draga úr áhuga fólks á nýliðun, að fólk upplifi starfið með þeim hætti að það vilji ekki taka þátt.“ Lögreglumál Reykjavík síðdegis Reykjavíkurmaraþon Bylgjan Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Mest lesið Sjö sakaðir um að nauðga samnemanda klukkustundum saman Erlent Mannasaur og hanskar um allar koppagrundir Innlent Tók stúlku kverkataki og nauðgaði Innlent Ekið á fimm ára barn á hjóli Innlent Farþegi handtekinn í Hollandi vegna skemmdarverka Innlent Svindlaði ítrekað í sjálfsafgreiðslu og fékk dóm Innlent Furðar sig á tali um taktík með gjaldahækkanir Innlent Gætir fengið allt rétt á prófi en átta í einkunn Innlent Sækja fram gegn Rússum í Dónetsk Erlent „Aðgerðaleysið og getuleysið er algjört hjá stjórnvöldum“ Innlent Fleiri fréttir „Sorglegt að þetta sé staðan“ Gætir fengið allt rétt á prófi en átta í einkunn Einum sleppt úr gæsluvarðhaldi og tveir eftir Gagnrýna harðlega fyrirhugaðar skatta- og gjaldahækkanir Ekið á hjólreiðamann í Kópavogi Reykjanesbraut verður lokað vegna framkvæmda Fella niður rannsókn vegna E. coli-sýkingar á Mánagarði Ný göngubrú vígð Íslenskar jökulár úr geimnum Tók stúlku kverkataki og nauðgaði Fluttur með þyrlu á slysadeild eftir slys í tengivirki Ekki ákveðið hvort lagareldisfrumvarpið verði endurflutt Símafrí sett en PISA sýnir engin skýr tengsl við betri námsárangur Furðar sig á tali um taktík með gjaldahækkanir „Við erum ekki að mismuna eftir þjóðerni með þessum hætti“ Svindlaði ítrekað í sjálfsafgreiðslu og fékk dóm Harðari tónn en áður hafi verið sleginn Uppsagnir, undarleg taktík og umtöluð ræða Ekið á fimm ára barn á hjóli Mannasaur og hanskar um allar koppagrundir „Aðgerðaleysið og getuleysið er algjört hjá stjórnvöldum“ Farþegi handtekinn í Hollandi vegna skemmdarverka Skil næstu lægðar nálgast Tilkynnt um tvær líkamsárásir Bregðast við skipulögðum árásum og hótunum Góðkunningi lögreglunnar grunaður um líkamsárás Stutt geti verið í kosningar Boðar fyrstu lögin og reglurnar gagnvart gervigreind Eldur á Hellu Slökkvilið kallað út í Hafnarfjörð Sjá meira