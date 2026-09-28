Innlent

„Sorg­legt að þetta sé staðan“

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra var til viðtals í Reykavík síðdegis. 
Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra var til viðtals í Reykavík síðdegis.  Vísir/Einar

Dómsmálaráðherra segir hótanir gegn ráðamönnum vera ömurlegt frávik frá því sem að öðru leyti einkenni íslenskt samfélag. Hún sé sjálf meðal þeirra ráðamanna sem hafi borist hótanir. 

Þorbjörg Sigríður Gunnarsdóttir dómsmálaráðherra var til viðtals í Reykjavík Síðdegis fyrr í dag. Þar segir hún Þorgerði hafa sætt alvarlegum hótunum sem voru þess eðlis að ríkislögreglustjóri hafi brugðist með þeim hætti að sérsveitarmaður fylgdi Þorgerði í Reykjavíkurmaraþoninu í ágúst. Ríkisútvarpið fjallaði um málið um helgina. 

„Auðvitað er sorglegt að þetta sé staðan. Sem betur fer er þetta frávik að svona mikla gæslu þurfi til,“ segir Þorbjörg og bætir við: 

„Ég viðurkenni það alveg að maður verður dapur þegar maður sér þetta. Þetta er ömurlegt frávik frá því sem að öðru leyti einkennir íslenskt samfélag,“ segir Þorbjörg.

Þorbjörg ræðir að auki um breytingar á útlendingalögum í viðtalinu í Reykjavík síðdegis. Viðtalið í heild sinni má hlusta á í spilaranum hér að neðan. 

Greint var frá því fyrr á árinu að lögreglan hefði þurft að hafa afskipti af fólki sem hefur haft í alvarlegum hótunum gagnvart ráðamönnum á Íslandi og fólki sem stígur fram í opinberri umræðu.

Sjá einnig: Lög­regla bankar upp á vegna hótana í garð ráða­manna

„Við erum opið og frjálst samfélag þar sem fólk fer saman í sundlaugar um helgar, verslar í sömu verslunum og þannig er það að langsamlega stærstu leyti,“ segir Þorbjörg. 

Vonandi ekki nýr veruleiki 

Hún voni að þetta sé ekki nýr raunveruleiki sem íslenskt samfélag ætli að venjast.

„Vonandi ætlum við ekki að venjast þessu heldur að komast upp úr þessum fótsporum.“

Sjálfri hafi henni borist hótanir en ekki í líkingu við þær sem talað er um að Þorgerði hafi borist.

Hætta á að slíkar hótanir fæli fólk frá stjórnmálaþátttöku

Þorbjörg svarar því játandi að hætta sé á því að slíkar hótanir hafi áhrif á lýðræðið með þeim hætti að fólk veigri sér við því að taka þátt eða starfa í stjórnmálum.

„Það er auðvitað hættan ef það fer að draga úr áhuga fólks á nýliðun, að fólk upplifi starfið með þeim hætti að það vilji ekki taka þátt.“

Lögreglumál Reykjavík síðdegis Reykjavíkurmaraþon Bylgjan Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið