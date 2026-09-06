Sendinefnd Bandaríkjanna er lent í Kænugarði og gengur nú til fundar við Vlodomir Selenskí Úkraínuforseta. Bandarísku erindrekarnir segjast vonast eftir því að samtalið verði jafn uppbyggilegt og fundur þeirra í gær með Rússlandsforseta.
Vladimír Pútín Rússlandsforseti fundaði með þeim Steve Witkoff og Jared Kushner, tengdasyni Bandaríkjaforseta, í þrjár klukkustundir í gær. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur sagt að sendinefndin muni binda enda á innrásarstríð Rússlands í Úkraínu.
Hvíta húsið hefur gefið út að næstu skref hafi verið rædd ítarlega á fundinum. Fréttastofa Breska ríkisútvarpsins greinir frá.
Í upphafi fundarins á Rússlandsforseti að hafa sagt að hann bæri „fullt traust“ til milligöngu Bandaríkjanna. Pútín sagði fyrr í vikunni að sigur Rússlands væri innan seilingar og að varnir Úkraínu væru við það að bresta. Rússar hafa gert ítrekaðar árásir á Kænugarð undanfarna daga en þriggja daga hlé var gert á árásum á Kænugarð á meðan á heimsókn sendinefndarinnar stendur.
Óskar Hallgrímsson, blaðamaður sem er búsettur í Kænugarði, segir viðvörunarbjöllur hafa ómað um borgina allan liðlangan daginn.
„Fjöldi árása jókst en magnið í hverri árás dróst saman. Tæknilega er þetta ekki eins mikið af einstaka hlutum sem eru að fljúga í áttina að borginni. Þeir eru að senda þrjá til fimm dróna í einu samt, kannski tvisvar, þrisvar á klukkutíma sem er mjög pirrandi. Ég held að mest hafi verið tuttugu loftvarnarbjöllur en maður er ekkert að kippa sér upp við það.“
Rússneskur sjálfsprengidróni hæfði höfuðstöðvar úkraínsku leyniþjónustunnar á föstudag. Níu særðust í árásinni.
„Af því að fólk bregst minna við og þar af leiðandi verða kannski loftvarnasveitir þreyttar. Ég veit ekki hver ástæðan var en þeir náðu að koma dróna hér í gegn að miðborginni. Þetta var við hliðina á heilögu Soffíukirkjunni. Þetta er bara hinum megin við götuna.“
Hann segir lítið breytast þrátt fyrir hlé á árásum.
„Venjulegt líf heldur bara áfram í Kænugarði, hvort sem bjöllurnar séu á milljón eða heyrist ekkert í þeim.“
Litlar vonir séu bundnar við að friður komist á. Óskar segir vægi Bandaríkjanna á alþjóðasviðinu ekki það sama og í fyrri tíð.
„Þeir eru á ómögulega slæmum stað. Það er hægt að segja það. Þetta Íransstríð setti þá í mjög erfiða stöðu og í rauninni lyfti plástrinum af sárinu sem þú vissir ekki að væri til staðar. Hugmyndin um að það sé einhver friður á leiðinni. Það er ekkert sem bendir til þess.“