Uppgjörið: Þróttur - Breiðablik 1-1| Blikar á toppnum inn í úrslitakeppni Kolbeinn Kristinsson skrifar 7. september 2026 21:42 Ríkjandi Íslandsmeistararnir fara á toppnum inn í efri hluta Bestu deildarinnar. Ekki er þó langt í FH Vísir/Pawel Þróttur og Breiðablik skildu jöfn, 1-1, á Pepsi-vellinum í Laugardal í lokaleik liðanna í deildinni áður en Bestu deild kvenna er skipt í efri og neðri hluta. Katelyn Duong kom Blikum yfir undir lok fyrri hálfleiks en Sierra Marie Lelii jafnaði metin fyrir Þrótt eftir hlé. Breiðablik braut ísinn fyrir hlé Leikurinn var markalaus fram undir lok fyrri hálfleiks en á 40. mínútu gerði Þróttur breytingu þegar Katie Cousins fór af velli og Kristrún Ýr Holm kom inn í hennar stað. Aðeins tveimur mínútum síðar kom fyrsta mark leiksins. Boltinn barst þá til Katelyn Duong inni í vítateignum eftir sendingu frá samherja og hún lét vaða í fyrstu snertingu. Lúmskt skot hennar rataði niður í vinstra hornið, fram hjá Mollee Swift í marki Þróttar, og Breiðablik fór því með 1-0 forystu inn í hálfleikinn. Um þýðingarmikinn leik var að ræð fyrir bæði lið. Hér á Agla María, fyrirliði Breiðabliks, eitthvað vantalað við dómara leiksinsVísir/Pawel Skallamark Sierra Marie jafnaði leikinn Þróttarar komu til baka í síðari hálfleik og jöfnunarmarkið leit dagsins ljós á 61. mínútu. Sæunn Björnsdóttir tók þá hornspyrnu frá hægri og sendi hættulegan bolta inn á markteiginn. Þar reis Sierra Marie Lelii hæst og skallaði boltann í netið. Sierra fagnar marki sínu í kvöldVísir/Pawel Fleiri mörk urðu ekki í Laugardalnum og niðurstaðan því 1-1 jafntefli á annars stórskemmtilegum leik á milli tveggja góðra liða en liðin hafa nú lokið deildarkeppninni og næst verður skipt í efri og neðri hluta. „Sanngjörn niðurstaða“ Ian Jeffs, þjálfari Breiðabliks, taldi 1-1 jafntefli liðsins gegn Þrótti í Laugardalnum sanngjarna niðurstöðu eftir hörkuleik tveggja góðra liða. Ian Jeffs á hliðarlínunni í kvöldVísir/Pawel „Ég held að þetta séu bara sanngjörn úrslit. Mér fannst Þróttur byrja aðeins betur en við fyrstu tíu til fimmtán mínúturnar en svo komum við sterkari inn í leikinn og tókum aðeins yfir,“ sagði hann að leik loknum. „Síðan fannst mér leikurinn sveiflast svolítið fram og til baka í seinni hálfleik. Þetta voru tvö góð lið að mætast hér í kvöld og ég held að jafntefli hafi verið sanngjörn niðurstaða.“ Fimm leikir eru eftir af mótinu og ljóst að mikil spenna er fram undan. „Mér líst bara vel á framhaldið. Við þurfum að finna taktinn okkar aftur því við höfum misst hann aðeins í síðustu leikjum.“ Ian sagðist þó hafa séð jákvæð merki í frammistöðu sinna leikmanna í Laugardalnum. „Ég var allavega ánægður með baráttuna og andann í liðinu í dag. Það hefur vantað aðeins upp á það, sérstaklega í fyrri hálfleiknum á móti ÍBV og líka í fyrri hálfleiknum gegn Stjörnunni.“ „Ég er því ánægður með viljann og baráttuna, en mér finnst við geta spilað betur,“ sagði Ian Jeffs. „Það er kominn gríðarlegur samhugur í hópinn“ Jóhann Kristinn Gunnarsson, þjálfari Þróttar, var ánægður með hvernig lið hans svaraði því að lenda undir gegn Breiðabliki í Laugardalnum. Leiknum lauk með 1-1 jafntefli eftir mikinn baráttuleik. Jóhann á hliðarlínunni í kvöld. Hann hefur í nægu að snúast. Nú er að undirbúa bikarúrslitaleik.Vísir/Pawel „Þetta var svolítið, hvað á maður að sletta hérna á vondri norsku, bara intens,“ sagði Jóhann að leik loknum. Hann sagði Þróttara hafa vitað að Blikar myndu reyna að setja mikinn kraft í pressuna og gera heimakonum erfitt fyrir að spila sinn leik. „Við ræddum það í hálfleik, rétt eftir að við fengum á okkur þetta leiðinlega mark í lok fyrri hálfleiks. Þeim líkar vel að reyna að hvekkja andstæðinginn, stökkva á hann og gera hann stressaðan. Mér fannst það takast aðeins of vel hjá þeim stóran hluta leiksins.“ „Við náðum því ekki að halda nógu vel í boltann og spila okkar leik, heldur fórum aðeins of mikið að sparka honum frá okkur.“ Jóhann var hins vegar mjög ánægður með viðbrögð sinna leikmanna eftir hlé. „Það er svo hin hliðin á fótboltanum, að það þarf líka að keppa leikina og berjast. Mér fannst hvernig liðið mitt svaraði því að vera undir í hálfleik alveg til fyrirmyndar.“ „Ég er gríðarlega ánægður með allar stelpurnar sem tóku þátt í dag og meira að segja þær sem gerðu það ekki. Það er komin ákveðin þjöppun og samhugur í hópinn. Menn þola ekki að tapa og ætla sér ekki að tapa.“ Þróttur á bikarúrslitaleik fram undan um næstu helgi og Jóhann sagði stöðuna á hópnum ágæta þrátt fyrir að nokkrir leikmenn hefðu verið tæpir. „Álfa þurfti í rauninni að fá hvíld. Hún hefur verið að spila í gegnum dálítið leiðinleg meiðsli og það var mjög gott að geta hvílt hana hér. Hún kemur fersk inn í næstu helgi og ég hef engar áhyggjur af öðru.“ Katie Cousins þurfti hins vegar að fara af velli strax í fyrri hálfleik. „Katie er að koma til baka eftir erfið meiðsli þar sem hún sleit kálfavöðva í Portúgal. Hún hefur verið að vinna sig til baka en var aðeins tæp hér. Við fundum fyrir því í upphituninni og því miður náði hún ekki einu sinni inn í hálfleikinn. Við þurftum bara að grípa inn í áður en þetta yrði verra.“ Jóhann sagði leikinn einnig hafa sýnt breiddina í leikmannahópi Þróttar. „Við reynum bara að nota hópinn okkar og eins og sást hér í dag er aldeilis hægt að gera það. Ég er gríðarlega ánægður með liðið mitt, alla sem byrjuðu og alla sem komu inn á.“ „Mér fannst hreinlega að við hefðum átt að taka þetta hérna í restina,“ sagði Jóhann Kristinn. Atvik leiksins Jöfnunarmarkið hjá Sierra Marie Lelii í síðari hálfleik. Það var skallamark af gamla skólanum. Stórgott skallamark eftir hornspyrnu. Þetta er einföld íþrótt stundum. Sierra skallar hér boltann í netiðVísir/Pawel Stjörnur og skúrkar Hjá Þrótti var Sæunn Björnsdóttir öflug í vörninni og lét vel til sín taka í föstum leikatriðum. Ein af hennar hættulegu spyrnum skilaði jöfnunarmarkinu og hún var traust allan leikinn ásamt Jelenu Tinnu kollega sínum úr vörninni. Sierra Marie Lelii átti einnig góða frammistöðu, skoraði gott skallamark og sýndi mikla baráttu og vinnusemi frá fyrstu mínútu og þangað til henni var skipt út af í síðari hálfleik. Kayla Marie Rollins átti einnig spræka kafla og hélt miðvörðum Breiðabliks svo sannarlega við efnið með hraða sínum og krafti. Hjá Breiðablik skoraði Katelyn Duong fínt mark í fyrri hálfleiknum með klókindum og útsjónarsemi. Taylor Kane í markinu hjá Breiðablik var einnig virkilega traust þegar á reyndi og Kristín Dís Árnadóttir og Elísa Viðarsdóttir gáfu sjaldnast tommu eftir í návígum og sýndu mikla baráttu og vinnusemi fyrir sitt lið. Dómarinn Þorfinnur Gústaf Þorfinnsson og hans teymi voru flottir heilt yfir. Leikurinn fékk að fljóta ágætlega. Engin umdeild atvik að ráði og fagmennska í forgrunni. Einkunn: 8,0. Stemning og umgjörð Veðrið lék við Laugardalinn, eða hjarta Reykjavíkur eins og gárungarnir kalla hann. Áhorfendur hefðu vissulega mátt vera fleiri og stemningin bar þess nokkur merki, en umgjörðin var engu að síður úr efstu hillu. Þar var ekkert slegið af - og LIFI-brauðstangirnar beint úr eldofninum eru skyldusmakk. Besta deild kvenna Íslenski boltinn Þróttur Reykjavík Breiðablik