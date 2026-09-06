Rekinn fimm dögum eftir að hafa selt Albert Valur Páll Eiríksson skrifar 6. september 2026 22:20 Fabio Grosso var aðeins í þrjá mánuði hjá Fiorentina og tókst aðeins að stýra liðinu í þremur deildarleikjum, sem töpuðust allir. EPA/CLAUDIO GIOVANNINI Fabio Grosso hefur verið sagt upp sem knattspyrnustjóra Fiorentina á Ítalíu eftir slaka byrjun á tímabilinu. Hann entist aðeins þrjá mánuði og þrjá deildarleiki í starfi. Grosso tók við Flórens í sumar af Paolo Vanoli sem hafði verið þjálfari liðsins frá því í nóvember í fyrra. Samningur Vanoli rann út í sumar og ákveðið að framlengja hann ekki til þess að ráða Grosso í hans stað. Vanoli var ráðinn í stað Stefano Pioli sem entist aðeins í fimm mánuði í starfi og Raffaele Palladino var þjálfari liðsins í tólf mánuði þar á undan. ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. pic.twitter.com/EKIpk5r8yt— ACF Fiorentina (@acffiorentina) September 6, 2026 Hringekjan heldur áfram þar sem Grosso var í kvöld rekinn eftir þriðja tap Fiorentina í jafnmörgum leikjum í upphafi tímabils. Liðið tapaði 2-1 fyrir Torino á heimavelli í gær en hafði á undan því tapað 4-0 fyrir Roma og 3-0 fyrir Frosinone. Stjórnendur Fiorentina gáfust strax upp á Grosso eftir aðeins þrjá mánuði og þrjá deildarleiki við stjórnvölin er Fiorentina er á botni deildarinnar, stigalaust með markatöluna 1-9. Motta líklegastur til að taka við Grosso hefur áður stýrt Bari, Verona, Brescia og Frosinone á Ítalíu auk Sion í Sviss og Lyon í Frakklandi. Honum gekk þá vel með Sassuolo á Ítalíu áður en hann yfirgaf liðið í sumar til að taka við Fiorentina. Fjölmiðlar á Ítalíu greina frá því að líklegast sé að Thiago Motta taki við starfinu af Grosso í Flórens. Hann hefur verið án starfs frá því að hann var rekinn frá Juventus í mars 2025. Áður var hann þjálfari Genoa, Spezia og Bologna. Nýbúinn að selja Albert Fiorentina missti nýverið íslenska landsliðsmanninn Albert Guðmundsson til Lazio á láni. Albert kom ekki við sögu í tapinu fyrir Roma en spilaði 70 mínútur í tapinu fyrir Frosinone og var á meðal betri leikmanna í slöku Fiorentina-liði í þeim leik. Hann fór til Lazio á lokadegi félagsskiptagluggans, þar sem Fiorentina hafði fengið framherjann Beto frá Everton, Svíann Alieu Njie frá Torino og einnig argentínska ungstirnið Federico Mastantuono á láni frá Real Madrid. Albert gæti þreytt frumraun sína fyrir Lazio er liðið sækir Udinese heim. Vinni Lazio leikinn jafnar það Roma og Inter með fullt hús á toppi deildarinnar. Ítalski boltinn Mest lesið Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni Íslenski boltinn Uppgjörið: Víkingur – Fram 2-2 | Tíu Framarar náðu í stig Íslenski boltinn Geggjað mark Ödegaard skipti sköpum Enski boltinn Uppgjörið: ÍA - KR 3-1 | Þrenna Viktors geirnegldi sæti Skagamanna í efri hlutanum Íslenski boltinn Ótrúlegt jöfnunarmark Everton undir blálokin Enski boltinn Haaland sló met Agüero Enski boltinn Allt um lokaumferðina og svona er skiptingin í Bestu deildinni Íslenski boltinn „Sýndum karakter og vilja“ Íslenski boltinn Þór – FH 1-0 | Gríðarmikilvægur sex stiga sigur Íslenski boltinn Uppgjörið: KA – Breiðablik 2-1 | Spyrntu sér af botninum Íslenski boltinn Fleiri fréttir Rekinn fimm dögum eftir að hafa selt Albert Á spítala eftir hræðilegt brot: „Þetta er morðtilraun“ Koeman yngri fyrsti markvörðurinn til að skora tvennu „Létum þetta eina mark ekkert á okkur fá“ Juventus bjargaði stigi í lokin Neitar að ræða við fjölmiðla en ætlar í framboð Júlíus öflugur í frábærum sigri Logi tapaði og Salah skoraði Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Valur 1-4 | Valskonur af botninum Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni „Fannst við bara baka þá“ „Við viljum allir gera þetta fyrir merkið á brjóstkassanum“ „Mikilvægir leikir sem að ráða til um framhaldið“ Geggjað mark Ödegaard skipti sköpum „Sýndum karakter og vilja“ „Gott að stöðva blæðinguna“ „Slakasta spilamennska okkar í sumar“ „Getum alveg unnið restina af þessum leikjum“ „Vorum on it frá upphafi til enda“ Rúnar: Reynum að halda lífi í deildinni Tómas Bent og félagar í Hearts með sigurmark á ögurstundu Allt um lokaumferðina og svona er skiptingin í Bestu deildinni Þór – FH 1-0 | Gríðarmikilvægur sex stiga sigur Uppgjörið: KA – Breiðablik 2-1 | Spyrntu sér af botninum Uppgjörið: Stjarnan – ÍBV 2-2 | Eyjamenn á botninn Uppgjörið: Víkingur – Fram 2-2 | Tíu Framarar náðu í stig Glódís leiddi Bayern til stórsigurs Jamie Vardy mættur til Burnley Diljá Ýr bikarmeistari með Brann Yamal fór á kostum í stórsigri Barcelona Sjá meira