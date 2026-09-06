Glódís Perla Viggósdóttir, fyrirliði Bayern München, leiddi þýsku meistarana til sannfærandi 4-1 sigurs á Freiburg í þriðju umferð þýsku úrvalsdeildarinnar í dag.
Glódís var að vanda í hjarta varnarinnar og bar fyrirliðabandið þegar Bayern hélt áfram frábærri byrjun sinni á tímabilinu. Bayern hefur nú unnið alla þrjá deildarleiki sína og er með fullt hús stiga.
Bayern var með yfirhöndina frá upphafi og leiddi 2-0 í hálfleik. Freiburg náði að minnka muninn í 2-1 en heimakonur svöruðu með tveimur mörkum til viðbótar og tryggðu sér öruggan 4-1 sigur.
Glódís hefur þar með verið í lykilhlutverki í frábærri byrjun Bayern. Hún skoraði sjálf í 4-1 sigrinum á Union Berlin í fyrstu umferð. Bayern hefur því skorað tíu mörk í fyrstu þremur leikjunum og aðeins fengið á sig tvö.