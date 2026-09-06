Barcelona hélt áfram frábærri byrjun sinni á tímabilinu með 5-0 stórsigri á Valencia á Mestalla í spænsku úrvalsdeildinni í dag.
Lamine Yamal var maður leiksins og skoraði tvívegis. Hann kom Barcelona yfir strax á sjöttu mínútu og bætti síðan við sínu öðru marki á 84. mínútu. Hann hafði reyndar komið boltanum aftur í netið skömmu síðar en markið var dæmt af vegna rangstöðu eftir VAR-skoðun.
Fermín López tvöfaldaði forskot Barcelona á 22. mínútu eftir sendingu frá Anthony Gordon og gestirnir leiddu því 2-0 í hálfleik.
Raphinha skoraði þriðja markið fimm mínútum eftir hlé, áður en Pedri bætti fjórða markinu við á 79. mínútu. Yamal innsiglaði síðan stórsigurinn með sínu öðru marki sex mínútum síðar.
Barcelona hafði yfirburði allan leikinn og átti 25 skot gegn aðeins þremur hjá Valencia. Boltinn var 74 prósent af tímanum hjá Börsungum og liðið skapaði sér einnig mun betri færi.
Sigurinn þýðir að Barcelona heldur áfram með fullt hús stiga eftir fyrstu fjórar umferðirnar og hefur skorað gríðarlega mikið í upphafi tímabils.