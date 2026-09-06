Íslenski boltinn

Allt um lokaumferðina og svona er skiptingin í Bestu deildinni

Valur Páll Eiríksson skrifar
Viktor Jónsson stóð upp úr í lokaumferðinni.
Viktor Jónsson stóð upp úr í lokaumferðinni. Vísir/Anton Brink

Lokaumferð Bestu deildar karla í fótbolta fyrir skiptingu hennar í tvennt kláraðist í dag með fimm leikjum. Ljóst liggur fyrir hvernig deildin skiptist og hér má nálgast umfjöllun um alla leikina fimm.

KA 2-1 Breiðablik

KA komst upp úr botnsæti Bestu deildar karla í fótbolta með 2-1 sigri á heillum horfnum Blikum á Akureyri í lokaumferðinni fyrir skiptingu. KA er þó enn í fallsæti.

Stjarnan 2-2 ÍBV

Stjarnan náði í stig gegn ÍBV eftir að hafa lent 2-0 undir í Miðgarði í lokaumferð Bestu deildar karla í fótbolta fyrir skiptingu. Stjarnan endar í efsta sæti neðri hlutans en ÍBV fer á botn deildarinnar.

Þór 1-0 FH

Þór vann einkar mikilvægan 1-0 sigur á FH í lokaumferð Bestu deildar karla í fótbolta fyrir skiptingu. Þór er áfram fyrir ofan fallsvæðið og dregur FH hressilega niður í fallbaráttuna með því að jafna Hafnfirðinga að stigum.

Víkingur 2-2 Fram

Fram náði í stig gegn Íslandsmeisturum Víkings í Víkinni í lokaumferð Bestu deildar karla í fótbolta fyrir skiptingu. Fram endar því fyrir ofan KR í öðru sæti deildarinnar fyrir lokakaflann í haust.

ÍA 3-1 KR

Viktor Jónsson skoraði öll þrjú mörk ÍA sem tryggði sér sæti í efri hlutanum með frábærum sigri á andlausum KR-ingum.

Lokastaðan fyrir skiptingu

Keflavík er í efri hlutanum þar sem Stjörnunni tókst ekki að vinna sinn leik við ÍBV. Fram endar fyrir ofan KR vegna taps Vesturbæinga á Skaganum.

Fallbaráttan harðnar til muna þökk sé sigri Þórs á FH og sigri KA á Breiðabliki.

Lokastaða Bestu deildar karla fyrir skiptingu

  1. Víkingur R. - 53  stig
  2. Fram - 45 stig
  3. KR - 44 stig
  4. Breiðablik - 30 stig
  5. ÍA - 30 stig
  6. Keflavík - 28 stig
  7. Stjarnan - 28 stig
  8. Valur - 27 stig
  9. FH - 21 stig
  10. Þór - 21 stig
  11. KA - 20 stig
  12. ÍBV - 18 stig
Besta deild karla

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