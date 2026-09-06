Allt um lokaumferðina og svona er skiptingin í Bestu deildinni

Lokaumferð Bestu deildar karla í fótbolta fyrir skiptingu hennar í tvennt kláraðist í dag með fimm leikjum. Ljóst liggur fyrir hvernig deildin skiptist og hér má nálgast umfjöllun um alla leikina fimm.
KA komst upp úr botnsæti Bestu deildar karla í fótbolta með 2-1 sigri á heillum horfnum Blikum á Akureyri í lokaumferðinni fyrir skiptingu. KA er þó enn í fallsæti.
Stjarnan náði í stig gegn ÍBV eftir að hafa lent 2-0 undir í Miðgarði í lokaumferð Bestu deildar karla í fótbolta fyrir skiptingu. Stjarnan endar í efsta sæti neðri hlutans en ÍBV fer á botn deildarinnar.
Þór vann einkar mikilvægan 1-0 sigur á FH í lokaumferð Bestu deildar karla í fótbolta fyrir skiptingu. Þór er áfram fyrir ofan fallsvæðið og dregur FH hressilega niður í fallbaráttuna með því að jafna Hafnfirðinga að stigum.
Fram náði í stig gegn Íslandsmeisturum Víkings í Víkinni í lokaumferð Bestu deildar karla í fótbolta fyrir skiptingu. Fram endar því fyrir ofan KR í öðru sæti deildarinnar fyrir lokakaflann í haust.
Viktor Jónsson skoraði öll þrjú mörk ÍA sem tryggði sér sæti í efri hlutanum með frábærum sigri á andlausum KR-ingum.
Keflavík er í efri hlutanum þar sem Stjörnunni tókst ekki að vinna sinn leik við ÍBV. Fram endar fyrir ofan KR vegna taps Vesturbæinga á Skaganum.
Fallbaráttan harðnar til muna þökk sé sigri Þórs á FH og sigri KA á Breiðabliki.
Lokastaða Bestu deildar karla fyrir skiptingu