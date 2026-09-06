Logi tapaði og Salah skoraði Valur Páll Eiríksson skrifar 6. september 2026 18:56 Trabzonspor v Basaksehir - Turkish Super Lig TRABZON, TURKIYE - AUGUST 23: Trabzonspor's Mohamed Salah (C) and Paul Onuachu (L) celebrate after scoring during the Turkish Super Lig week 2 match between Trabzonspor and Istanbul Basaksehir at Papara Park in Trabzon, Turkiye, on August 23, 2026. (Photo by Hakan Burak Altunoz/Anadolu via Getty Images) Tveir leikir fóru fram í tyrknesku úrvalsdeildinni í kvöld. Logi Tómasson var í tapliði en Mohamed Salah skoraði stórsigri. Logi spilaði allan leikinn fyrir Samsunspor sem tapaði 1-0 á heimavelli fyrir Kocaelisspor. Samsunspor hefur tapað tveimur leikjum í röð og er aðeins með fjögur stig eftir fyrstu fjóra leikina í deildinni. Trabzonspor tapaði sínum fyrsta leik síðustu helgi en svaraði fyrir sig með 5-0 rústi á Gençlerbirliği. Nígeríski risinn Paul Onuachu skoraði tvö mörk fyrir Trabzonspor og Mohamed Salah skoraði eitt af vítapunktinum. Hann er því kominn með fjögur mörk í jafnmörgum deildarleikjum fyrir liðið. Trabzonspor er með sjö stig í fjórða sæti deildarinnar. Galatasaray er á toppnum með tíu stig en Besiktas og Kocaelisspor eru með níu stig þar á eftir. Tyrkneski boltinn Mest lesið Uppgjörið: Víkingur – Fram 2-2 | Tíu Framarar náðu í stig Íslenski boltinn Uppgjörið: ÍA - KR 3-1 | Þrenna Viktors geirnegldi sæti Skagamanna í efri hlutanum Íslenski boltinn Ótrúlegt jöfnunarmark Everton undir blálokin Enski boltinn Geggjað mark Ödegaard skipti sköpum Enski boltinn Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni Íslenski boltinn Haaland sló met Agüero Enski boltinn Þór – FH 1-0 | Gríðarmikilvægur sex stiga sigur Íslenski boltinn Allt um lokaumferðina og svona er skiptingin í Bestu deildinni Íslenski boltinn Uppgjörið: KA – Breiðablik 2-1 | Spyrntu sér af botninum Íslenski boltinn Uppgjörið: Stjarnan – ÍBV 2-2 | Eyjamenn á botninn Íslenski boltinn Fleiri fréttir Júlíus öflugur í frábærum sigri Logi tapaði og Salah skoraði Grindavík/Njarðvík - Valur 1-4 | Valskonur af botninum Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni „Fannst við bara baka þá“ „Við viljum allir gera þetta fyrir merkið á brjóstkassanum“ „Mikilvægir leikir sem að ráða til um framhaldið“ Geggjað mark Ödegaard skipti sköpum „Sýndum karakter og vilja“ „Gott að stöðva blæðinguna“ „Slakasta spilamennska okkar í sumar“ „Getum alveg unnið restina af þessum leikjum“ „Vorum on it frá upphafi til enda“ Rúnar: Reynum að halda lífi í deildinni Tómas Bent og félagar í Hearts með sigurmark á ögurstundu Allt um lokaumferðina og svona er skiptingin í Bestu deildinni Þór – FH 1-0 | Gríðarmikilvægur sex stiga sigur Uppgjörið: KA – Breiðablik 2-1 | Spyrntu sér af botninum Uppgjörið: Stjarnan – ÍBV 2-2 | Eyjamenn á botninn Uppgjörið: Víkingur – Fram 2-2 | Tíu Framarar náðu í stig Glódís leiddi Bayern til stórsigurs Jamie Vardy mættur til Burnley Diljá Ýr bikarmeistari með Brann Yamal fór á kostum í stórsigri Barcelona Uppgjör: FH - Þór/KA 2-1| FH tyllir sér á toppinn Uppgjörið: ÍA - KR 3-1 | Þrenna Viktors geirnegldi sæti Skagamanna í efri hlutanum Hólmbert bjargaði stigi Ótrúlegt jöfnunarmark Everton undir blálokin Casemiro og Suárez skoruðu báðir Aston Villa jafnaði 56 ára gamalt met Sjá meira