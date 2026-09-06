Fótbolti

Logi tapaði og Salah skoraði

Valur Páll Eiríksson skrifar
Trabzonspor v Basaksehir - Turkish Super Lig TRABZON, TURKIYE - AUGUST 23: Trabzonspor's Mohamed Salah (C) and Paul Onuachu (L) celebrate after scoring during the Turkish Super Lig week 2 match between Trabzonspor and Istanbul Basaksehir at Papara Park in Trabzon, Turkiye, on August 23, 2026. (Photo by Hakan Burak Altunoz/Anadolu via Getty Images)
Trabzonspor v Basaksehir - Turkish Super Lig TRABZON, TURKIYE - AUGUST 23: Trabzonspor's Mohamed Salah (C) and Paul Onuachu (L) celebrate after scoring during the Turkish Super Lig week 2 match between Trabzonspor and Istanbul Basaksehir at Papara Park in Trabzon, Turkiye, on August 23, 2026. (Photo by Hakan Burak Altunoz/Anadolu via Getty Images)

Tveir leikir fóru fram í tyrknesku úrvalsdeildinni í kvöld. Logi Tómasson var í tapliði en Mohamed Salah skoraði stórsigri.

Logi spilaði allan leikinn fyrir Samsunspor sem tapaði 1-0 á heimavelli fyrir Kocaelisspor. Samsunspor hefur tapað tveimur leikjum í röð og er aðeins með fjögur stig eftir fyrstu fjóra leikina í deildinni.

Trabzonspor tapaði sínum fyrsta leik síðustu helgi en svaraði fyrir sig með 5-0 rústi á Gençlerbirliği.

Nígeríski risinn Paul Onuachu skoraði tvö mörk fyrir Trabzonspor og Mohamed Salah skoraði eitt af vítapunktinum. Hann er því kominn með fjögur mörk í jafnmörgum deildarleikjum fyrir liðið.

Trabzonspor er með sjö stig í fjórða sæti deildarinnar. Galatasaray er á toppnum með tíu stig en Besiktas og Kocaelisspor eru með níu stig þar á eftir.

Tyrkneski boltinn

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