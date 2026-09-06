Neitar að ræða við fjölmiðla en ætlar í framboð Valur Páll Eiríksson skrifar 6. september 2026 20:02 Gianni Infantino ítrekar að hann vilji áfram vera aðalmaðurinn hjá FIFA. Getty/Chris Brunskill Gianni Infantino, forseti FIFA, hefur ítrekað að hann sækist eftir áframhaldandi setu á forsetastóli eftir allsherjarþing FIFA sem fram fer í mars. Infantino ítrekar það þó ekki sjálfur, heldur skrifstofa hans. Hann neitaði að svara spurningum blaðamanna á HM kvenna U20 sem fram fer í Póllandi þessi dægrin. Töluverð pressa er á Infantino að segja af sér eftir tilraun hans til að selja hluta í keppnum FIFA til einkafjárfesta. Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, hefur leitt áköll eftir því að Infantino segi af sér og þá hafa slík áköll einnig verið hávær innan Asíu og Norður-Ameríku. Haft var eftir talsmanni FIFA: „Forseti FIFA tilkynnti í apríl að hann myndi bjóða sig fram til endurkjörs árið 2027. Auðvitað hefur ekkert breyst. Herra Infantino mun bjóða sig fram til endurkjörs.“ UEFA leitar manns til að fara í mótframboð gegn Infantino en enginn hefur enn stigið fram. Framboðsfrestur rennur út í nóvember en þing FIFA fer fram í mars á næsta ári. Kanadamaðurinn Victor Montagliani, fyrrverandi forseti knattspyrnusambands Norður-Ameríku og einn varaforseta FIFA, hefur verið orðaður við stöðuna sem og Nasser Al-Khelaifi, forseti PSG. FIFA Deilur um Gianni Infantino Mest lesið Uppgjörið: Víkingur – Fram 2-2 | Tíu Framarar náðu í stig Íslenski boltinn Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni Íslenski boltinn Uppgjörið: ÍA - KR 3-1 | Þrenna Viktors geirnegldi sæti Skagamanna í efri hlutanum Íslenski boltinn Ótrúlegt jöfnunarmark Everton undir blálokin Enski boltinn Geggjað mark Ödegaard skipti sköpum Enski boltinn Haaland sló met Agüero Enski boltinn Allt um lokaumferðina og svona er skiptingin í Bestu deildinni Íslenski boltinn Þór – FH 1-0 | Gríðarmikilvægur sex stiga sigur Íslenski boltinn „Sýndum karakter og vilja“ Íslenski boltinn Uppgjörið: KA – Breiðablik 2-1 | Spyrntu sér af botninum Íslenski boltinn Fleiri fréttir Juventus bjargaði stigi í lokin Neitar að ræða við fjölmiðla en ætlar í framboð Júlíus öflugur í frábærum sigri Logi tapaði og Salah skoraði Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Valur 1-4 | Valskonur af botninum Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni „Fannst við bara baka þá“ „Við viljum allir gera þetta fyrir merkið á brjóstkassanum“ „Mikilvægir leikir sem að ráða til um framhaldið“ Geggjað mark Ödegaard skipti sköpum „Sýndum karakter og vilja“ „Gott að stöðva blæðinguna“ „Slakasta spilamennska okkar í sumar“ „Getum alveg unnið restina af þessum leikjum“ „Vorum on it frá upphafi til enda“ Rúnar: Reynum að halda lífi í deildinni Tómas Bent og félagar í Hearts með sigurmark á ögurstundu Allt um lokaumferðina og svona er skiptingin í Bestu deildinni Þór – FH 1-0 | Gríðarmikilvægur sex stiga sigur Uppgjörið: KA – Breiðablik 2-1 | Spyrntu sér af botninum Uppgjörið: Stjarnan – ÍBV 2-2 | Eyjamenn á botninn Uppgjörið: Víkingur – Fram 2-2 | Tíu Framarar náðu í stig Glódís leiddi Bayern til stórsigurs Jamie Vardy mættur til Burnley Diljá Ýr bikarmeistari með Brann Yamal fór á kostum í stórsigri Barcelona Uppgjör: FH - Þór/KA 2-1| FH tyllir sér á toppinn Uppgjörið: ÍA - KR 3-1 | Þrenna Viktors geirnegldi sæti Skagamanna í efri hlutanum Hólmbert bjargaði stigi Ótrúlegt jöfnunarmark Everton undir blálokin Sjá meira