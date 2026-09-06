Fótbolti

Neitar að ræða við fjöl­miðla en ætlar í fram­boð

Valur Páll Eiríksson skrifar
Gianni Infantino ítrekar að hann vilji áfram vera aðalmaðurinn hjá FIFA.
Gianni Infantino ítrekar að hann vilji áfram vera aðalmaðurinn hjá FIFA. Getty/Chris Brunskill

Gianni Infantino, forseti FIFA, hefur ítrekað að hann sækist eftir áframhaldandi setu á forsetastóli eftir allsherjarþing FIFA sem fram fer í mars.

Infantino ítrekar það þó ekki sjálfur, heldur skrifstofa hans. Hann neitaði að svara spurningum blaðamanna á HM kvenna U20 sem fram fer í Póllandi þessi dægrin.

Töluverð pressa er á Infantino að segja af sér eftir tilraun hans til að selja hluta í keppnum FIFA til einkafjárfesta. Knattspyrnusamband Evrópu, UEFA, hefur leitt áköll eftir því að Infantino segi af sér og þá hafa slík áköll einnig verið hávær innan Asíu og Norður-Ameríku.

Haft var eftir talsmanni FIFA: „Forseti FIFA tilkynnti í apríl að hann myndi bjóða sig fram til endurkjörs árið 2027. Auðvitað hefur ekkert breyst. Herra Infantino mun bjóða sig fram til endurkjörs.“

UEFA leitar manns til að fara í mótframboð gegn Infantino en enginn hefur enn stigið fram. Framboðsfrestur rennur út í nóvember en þing FIFA fer fram í mars á næsta ári.

Kanadamaðurinn Victor Montagliani, fyrrverandi forseti knattspyrnusambands Norður-Ameríku og einn varaforseta FIFA, hefur verið orðaður við stöðuna sem og Nasser Al-Khelaifi, forseti PSG.

FIFA Deilur um Gianni Infantino

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