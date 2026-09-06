Sigurður Höskuldsson, þjálfari Þórs, var mjög ánægður með frammistöðuna og stigin þrjú þegar Þór vann mikilvægan 1-0 sigur gegn FH á VÍS vellinum í síðustu umferð Bestu deildar karla fyrir skiptingu.
Hverju áttu þessum sigri að þakka?
„Bara stórkostlegri frammistöðu, vorum bara miklu betri hérna allan leikinn. Þvílík orka í okkur, pressan og hugarfarið í þessum leik var bara frábært. Svekkjandi að klár ekki fleiri sóknir hérna með marki og vinna þetta stærra því mér fannst við bara baka þá sko.“
Í viðtali fyrir leik talaði Sigurður um að sóknarleikur liðsins þyrfti að vera betri sem varð svo sannarlega raunin.
„Já já, bara mjög flottir. Leikplanið við skiluðum því frábærlega frá okkur, hittum á það og leikmennirnir stóðu sig frábærlega. Allir sem koma að þessum leik stóðu sig hrikalega vel þannig við erum bara mjög ánægðir með þetta en þrjú stig og nú byrjar úrslitakeppnin, þetta gefur okkur einhverja orku inn í hana. Tveir sigrar í röð og tvö hrein lök þannig við erum bara ótrúlega einhvern veginn ánægðir með okkur í dag en við þurfum að fara niður á jörðina strax á morgun og gíra okkur í næstu leiki, það er klárt.“
Allir leikir bikarúrslitaleikir
Þórsarar eru í 10. sæti deildarinnar eftir 22. umferðir en nú skiptist deildin upp í eftir og neðri hluta þar sem fimm leikir eru framundan.
„Ég bara spenntur fyrir henni, mikið af jöfnum liðum, mikið af svipuðum liðum, þannig að hvern einn og einasti leikur verður bikarúrslitaleikur. Þetta er mjög þéttur pakki og einhvern veginn öll liðin geta unnið öll þannig við þurfum bara að halda í þetta hugarfar sem er búið að vera, þessa stemningu sem er búið að kveikja í okkur núna síðustu tvær vikur og þá bara er ég gríðarlega spenntur fyrir síðustu leikjunum“.
„Hvernig við einhvern veginn í þessum leik tókum ekkert af bensíngjöfinni, við bara héldum áfram að stíga upp. Við höfum verið að skora og falla niður en orkustigið og lífið í leikmönnunum það hélt FH-ingunum bara hérna á sínum eigin vallarhelmingi nánast allan seinni hálfleikinn og mér fannst þetta bara hrikalega vel gert hjá strákunum. Þetta þurfum við að taka inn og vitum það að þetta það sem kostar okkur að vinna leiki í þessari deild og ég er bara spenntur.“
Frábær Þorri
Þorri Ingólfsson skoraði sigurmarkið í dag. Hann er einungis 17 ára gamall og kom á láni til Þórs frá Víkingi í sumarglugganum og hefur spilað virkilega vel.Er Sigurður búinn að fá meira frá honum en hann bjóst við upphaflega?
„Veit það ekki. Ég fylgdist með honum í vetur og sá hann spila og fannst hann bara líta fyrir að vera bara hrikalega flottur strákur. Búinn að sjá líka landsleiki, hann er búinn að spila landsleiki með strákunum sem eru hér.“
„Já að einhverju leyti, ég þekkti hann náttúrulega ekki persónulega en bara sem karakter og týpa er hann náttúrulega bara geggjaður. Síðustu tvær vikur hefur hann bara verið einn af bestu mönnunum á æfingu þannig þetta var einhvern veginn svona í takt við það þannig að bara gríðarlega ánægður með hann. Góður í varnarleik, góður taktískt, klókur leikmaður þannig að ég er bara gríðarlega ánægður með hann og hrikalega spennandi tímar framundan hjá honum í þessum bolta.“
Yann Affi byrjaði tímabilið ekki vel og var auk þess setur utan hóps á tímabili vegna áreksturs innan hópsins en hann hefur stigið gríðarlega upp undanfarið.
„Gríðarlega öflugur síðustu leiki. Búinn að vera svona smá tæpur líka þannig bara frábær frammistaða í dag. Hann fékk hjálp frá þeim spænska [Kevin Vazquez] þarna fyrir framan sig sem skilaði einhverri frammistöðu sem er langt síðan ég hef séð“, sagði Sigurður að endingu.