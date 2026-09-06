Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni Valur Páll Eiríksson skrifar 6. september 2026 18:00 KR og Víkingur mætast aftur í Vesturbænum. Anton/Vísir KSÍ hefur gefið út drög að leikjaniðurröðun fyrir efri og neðri hluta Bestu deildar karla í fótbolta. Spennandi leikir eru fram undan og fallbaráttan í algleymi. Tuttugasta og önnur og síðasta umferð hefðbundinnar deildarkeppni kláraðist í dag. KSÍ hefur gefið út drög að leikjaniðurröðun sem gæti tekið örlitlum breytingum. Ljóst er hins vegar að öll lið munu spila heimaleiki og útileiki við þau lið sem niðurröðunin að neðan segir til um og í þeirri röð sem gefin er upp. Allir leikir eru skráðir á sömu daga en það mun eflaust taka breytingum. KR mætir Víkingi á heimavelli í annað sinn eftir að hafa lent í þriðja sæti deildarinnar og Víkingur tekur á móti Fram í lokaumferðinni. Þá er fram undan norðanslagur í botnbaráttunni og gæti haft áhrif hvaða heimaleiki liðin fyrir norðan fá, samanborið við ÍBV og FH. Alla niðurröðunina má nálgast að neðan. Efri hluti 23. umferð - 13. september Víkingur R. – Keflavík KR – ÍA Fram – Breiðablik 24. umferð - 20. september Keflavík – Fram KR – Víkingur ÍA – Breiðablik 25. umferð - 11. október Víkingur – ÍA Fram – KR Breiðablik – Keflavík 26. umferð - 18. október Breiðablik – Víkingur Fram – ÍA Keflavík – KR 27. umferð - 24. október Víkingur – Fram KR – Breiðablik ÍA – Keflavík Neðri hluti 23. umferð - 13. september Stjarnan – ÍBV FH – KA Valur – Þór 24. umferð - 20. September ÍBV – Valur FH – Stjarnan KA – Þór 25. umferð - 11. október Stjarnan – KA Valur – FH Þór – ÍBV 26. umferð - 18. október Þór – Stjarnan Valur – KA ÍBV – FH 27. umferð - 24. október Stjarnan – Valur FH – Þór KA – ÍBV Besta deild karla Mest lesið Uppgjörið: Víkingur – Fram 2-2 | Tíu Framarar náðu í stig Íslenski boltinn Uppgjörið: ÍA - KR 3-1 | Þrenna Viktors geirnegldi sæti Skagamanna í efri hlutanum Íslenski boltinn Ótrúlegt jöfnunarmark Everton undir blálokin Enski boltinn Geggjað mark Ödegaard skipti sköpum Enski boltinn Haaland sló met Agüero Enski boltinn Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni Íslenski boltinn Þór – FH 1-0 | Gríðarmikilvægur sex stiga sigur Íslenski boltinn Allt um lokaumferðina og svona er skiptingin í Bestu deildinni Íslenski boltinn Uppgjörið: KA – Breiðablik 2-1 | Spyrntu sér af botninum Íslenski boltinn Uppgjörið: Stjarnan – ÍBV 2-2 | Eyjamenn á botninn Íslenski boltinn Fleiri fréttir Grindavík/Njarðvík - Valur 1-4 | Valskonur af botninum Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni „Fannst við bara baka þá“ „Við viljum allir gera þetta fyrir merkið á brjóstkassanum“ „Mikilvægir leikir sem að ráða til um framhaldið“ „Sýndum karakter og vilja“ „Gott að stöðva blæðinguna“ „Slakasta spilamennska okkar í sumar“ „Getum alveg unnið restina af þessum leikjum“ „Vorum on it frá upphafi til enda“ Rúnar: Reynum að halda lífi í deildinni Allt um lokaumferðina og svona er skiptingin í Bestu deildinni Þór – FH 1-0 | Gríðarmikilvægur sex stiga sigur Uppgjörið: KA – Breiðablik 2-1 | Spyrntu sér af botninum Uppgjörið: Stjarnan – ÍBV 2-2 | Eyjamenn á botninn Uppgjörið: Víkingur – Fram 2-2 | Tíu Framarar náðu í stig Uppgjör: FH - Þór/KA 2-1| FH tyllir sér á toppinn Uppgjörið: ÍA - KR 3-1 | Þrenna Viktors geirnegldi sæti Skagamanna í efri hlutanum ,,Eftir þessar síðustu 20 mínútur held ég að ég þurfi bara að leggjast niður.” Fred framlengir við Fram til 2028 Ótrúleg björgun Völsungs og Grindavík fallin Uppgjörið og viðtal: Keflavík - Valur 1-2 | Valsmenn héldu út Uppgjörið: ÍBV-Fram 2-3 | Fram sneri taflinu við í Eyjum Enn kynt upp í rígnum: Ekroth keyrði utan í Aron Myndband ekki fyrir viðkvæma: „Horfi niður og sé höndina mína í einhverri steik“ Erfitt verkefni FH og Breiðablik til Póllands Hver var í flottustu treyjunni? Tufegdzic bræður til Malmö Stjarnan spilar aftur í Miðgarði Frá Keflavík til Noregs Sjá meira