Íslenski boltinn

Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni

Valur Páll Eiríksson skrifar
KR og Víkingur mætast aftur í Vesturbænum.
KR og Víkingur mætast aftur í Vesturbænum. Anton/Vísir

KSÍ hefur gefið út drög að leikjaniðurröðun fyrir efri og neðri hluta Bestu deildar karla í fótbolta. Spennandi leikir eru fram undan og fallbaráttan í algleymi.

Tuttugasta og önnur og síðasta umferð hefðbundinnar deildarkeppni kláraðist í dag. KSÍ hefur gefið út drög að leikjaniðurröðun sem gæti tekið örlitlum breytingum.

Ljóst er hins vegar að öll lið munu spila heimaleiki og útileiki við þau lið sem niðurröðunin að neðan segir til um og í þeirri röð sem gefin er upp. Allir leikir eru skráðir á sömu daga en það mun eflaust taka breytingum.

KR mætir Víkingi á heimavelli í annað sinn eftir að hafa lent í þriðja sæti deildarinnar og Víkingur tekur á móti Fram í lokaumferðinni.

Þá er fram undan norðanslagur í botnbaráttunni og gæti haft áhrif hvaða heimaleiki liðin fyrir norðan fá, samanborið við ÍBV og FH.

Alla niðurröðunina má nálgast að neðan.

Efri hluti

23. umferð - 13. september

  • Víkingur R. – Keflavík
  • KR – ÍA
  • Fram – Breiðablik

24. umferð - 20. september

  • Keflavík – Fram
  • KR – Víkingur
  • ÍA – Breiðablik

25. umferð - 11. október

  • Víkingur – ÍA
  • Fram – KR
  • Breiðablik – Keflavík

26. umferð - 18. október

  • Breiðablik – Víkingur
  • Fram – ÍA
  • Keflavík – KR

27. umferð - 24. október

  • Víkingur – Fram
  • KR – Breiðablik
  • ÍA – Keflavík

Neðri hluti

23. umferð - 13. september

  • Stjarnan – ÍBV
  • FH – KA
  • Valur – Þór

24. umferð - 20. September

  • ÍBV – Valur
  • FH – Stjarnan
  • KA – Þór

25. umferð - 11. október

  • Stjarnan – KA
  • Valur – FH
  • Þór – ÍBV

26. umferð - 18. október

  • Þór – Stjarnan
  • Valur – KA
  • ÍBV – FH

27. umferð - 24. október

  • Stjarnan – Valur
  • FH – Þór
  • KA – ÍBV
Besta deild karla

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