Jamie Vardy mættur til Burnley

Jamie Vardy er snúinn aftur í enska boltann eftir að hafa samið við Burnley. Hinn 39 ára gamli framherji skrifaði undir samning við félagið sem gildir út yfirstandandi tímabil.
Vardy hefur verið án félags síðan hann yfirgaf ítalska liðið Cremonese í sumar. Þar skoraði hann sjö mörk í 29 leikjum í Serie A á síðustu leiktíð.
Þetta er því óvænt endurkoma í enska fótboltann hjá einum litríkasta framherja síðasta áratugar. Vardy lék með Leicester City í 13 ár og varð þar goðsögn. Hann skoraði 200 mörk í 500 leikjum fyrir félagið og var lykilmaður þegar Leicester varð óvænt Englandsmeistari tímabilið 2015/16. Hann vann einnig enska bikarinn með félaginu.
Burnley leikur nú í Championship eftir að hafa fallið úr úrvalsdeildinni á síðustu leiktíð. Liðið hefur farið afar illa af stað og er með aðeins tvö stig eftir fyrstu fimm leiki tímabilsins. Komu Vardy því inn á mikilvægum tímapunkti fyrir félagið.
We are delighted to announce the signing of experienced forward Jamie Vardy on a contract until the end of the current season.Welcome to Burnley, Jamie 🤝— Burnley FC (@BurnleyOfficial) September 6, 2026
We are delighted to announce the signing of experienced forward Jamie Vardy on a contract until the end of the current season.Welcome to Burnley, Jamie 🤝