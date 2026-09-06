Á spítala eftir hræðilegt brot: „Þetta er morðtilraun“ Valur Páll Eiríksson skrifar 6. september 2026 22:02 Upp úr sauð í Amsterdam í gær. Photo Prestige/Soccrates/Getty Images Aaron Bouwman, leikmaður Ajax, er enn á spítala eftir að hafa orðið fyrir hræðilegu broti af hálfu Rubens van Bommel, leikmanns PSV, í leik erkifjendanna í hollensku úrvalsdeildinni í gær. Ajax greinir frá því á miðlum félagsins í dag að Bouwman hafi orðið fyrir þónokkrum mismunandi meiðslum eftir samstuðið við van Bommel í gær. Þar á meðal sé hann með marið bringubein og mar á lungum. Van Bommel og Bouwman fljúga til jarðar eftir að sá fyrrnefndi fór harkalega utan í þann síðarnefnda.Photo Prestige/Soccrates/Getty Images Van Bommel fór sérlega harkalega í Bouwman, alltof seint, með skoppandi bolta. Allt sauð upp úr á vellinum og leikmenn liðanna tókust á. Van Bommel er sonur Marks van Bommel, fyrrverandi leikmanns PSV, Barcelona, Bayern Munchen og AC Milan. Mark van Bommel var mikill harðhaus. Sonur hans sætir nú gagnrýni vegna grófs brots.NordicPhotos/GettyImages Sá var mikill harðhaus, talinn grófur á velli sem djúpur miðjumaður en sonurinn, Ruben van Bommel, sem leikur sem kantmaður, hefur síður verið talinn til grófra leikmanna. Brot hans í gær hefur hins vegar vakið hörð viðbrögð og ekki síst vegna þess að myndbandsdómarar ákváðu ekki að senda dómara leiksins í skjáinn til að skoða möguleika á rauðu spjaldi. Van Bommel yngri slapp með skrekkinn með gult spjald og kláraði leikinn, annað en fórnarlambið Bouwman, sem fór beinustu leið á sjúkrahús þar sem hann dvelur enn. Hugo Borst spijkerhard voor Ruben van Bommel: "Dit is een moordaanslag."#ajapsv pic.twitter.com/tlfnENpqTL— ESPN NL (@ESPNnl) September 5, 2026 Ákvörðunin að reka van Bommel ekki af velli hafði líklega sín áhrif, þar sem hans lið PSV vann 3-1 sigur á Ajax í leiknum. Hollenski sjónvarpsmaðurinn Hugo Borst sagði í útsendingu leiksins í gær: „Þetta er morðtilraun.“ Bouwman liggur óvígur eftir, liðsfélagar hans kalla eftir aðstoð á meðan aðrir slást.OLAF KRAAK / ANP (Photo by ANP via Getty Images) Ekki liggur fyrir hvort aganefnd hollenska knattspyrnusambandsins muni eða hafi heimild til þess að dæma van Bommel í bann vegna málsins. Myndskeið af brotinu má sjá í spilaranum. Hollenski boltinn Mest lesið Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni Íslenski boltinn Uppgjörið: Víkingur – Fram 2-2 | Tíu Framarar náðu í stig Íslenski boltinn Geggjað mark Ödegaard skipti sköpum Enski boltinn Uppgjörið: ÍA - KR 3-1 | Þrenna Viktors geirnegldi sæti Skagamanna í efri hlutanum Íslenski boltinn Ótrúlegt jöfnunarmark Everton undir blálokin Enski boltinn Haaland sló met Agüero Enski boltinn Allt um lokaumferðina og svona er skiptingin í Bestu deildinni Íslenski boltinn „Sýndum karakter og vilja“ Íslenski boltinn Þór – FH 1-0 | Gríðarmikilvægur sex stiga sigur Íslenski boltinn Uppgjörið: KA – Breiðablik 2-1 | Spyrntu sér af botninum Íslenski boltinn Fleiri fréttir Rekinn fimm dögum eftir að hafa selt Albert Á spítala eftir hræðilegt brot: „Þetta er morðtilraun“ Koeman yngri fyrsti markvörðurinn til að skora tvennu „Létum þetta eina mark ekkert á okkur fá“ Juventus bjargaði stigi í lokin Neitar að ræða við fjölmiðla en ætlar í framboð Júlíus öflugur í frábærum sigri Logi tapaði og Salah skoraði Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Valur 1-4 | Valskonur af botninum Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni „Fannst við bara baka þá“ „Við viljum allir gera þetta fyrir merkið á brjóstkassanum“ „Mikilvægir leikir sem að ráða til um framhaldið“ Geggjað mark Ödegaard skipti sköpum „Sýndum karakter og vilja“ „Gott að stöðva blæðinguna“ „Slakasta spilamennska okkar í sumar“ „Getum alveg unnið restina af þessum leikjum“ „Vorum on it frá upphafi til enda“ Rúnar: Reynum að halda lífi í deildinni Tómas Bent og félagar í Hearts með sigurmark á ögurstundu Allt um lokaumferðina og svona er skiptingin í Bestu deildinni Þór – FH 1-0 | Gríðarmikilvægur sex stiga sigur Uppgjörið: KA – Breiðablik 2-1 | Spyrntu sér af botninum Uppgjörið: Stjarnan – ÍBV 2-2 | Eyjamenn á botninn Uppgjörið: Víkingur – Fram 2-2 | Tíu Framarar náðu í stig Glódís leiddi Bayern til stórsigurs Jamie Vardy mættur til Burnley Diljá Ýr bikarmeistari með Brann Yamal fór á kostum í stórsigri Barcelona Sjá meira