Fótbolti

Á spítala eftir hræði­legt brot: „Þetta er morð­til­raun“

Valur Páll Eiríksson skrifar
Upp úr sauð í Amsterdam í gær.
Upp úr sauð í Amsterdam í gær. Photo Prestige/Soccrates/Getty Images

Aaron Bouwman, leikmaður Ajax, er enn á spítala eftir að hafa orðið fyrir hræðilegu broti af hálfu Rubens van Bommel, leikmanns PSV, í leik erkifjendanna í hollensku úrvalsdeildinni í gær.

Ajax greinir frá því á miðlum félagsins í dag að Bouwman hafi orðið fyrir þónokkrum mismunandi meiðslum eftir samstuðið við van Bommel í gær. Þar á meðal sé hann með marið bringubein og mar á lungum.

Van Bommel og Bouwman fljúga til jarðar eftir að sá fyrrnefndi fór harkalega utan í þann síðarnefnda.Photo Prestige/Soccrates/Getty Images

Van Bommel fór sérlega harkalega í Bouwman, alltof seint, með skoppandi bolta. Allt sauð upp úr á vellinum og leikmenn liðanna tókust á.

Van Bommel er sonur Marks van Bommel, fyrrverandi leikmanns PSV, Barcelona, Bayern Munchen og AC Milan.

Mark van Bommel var mikill harðhaus. Sonur hans sætir nú gagnrýni vegna grófs brots.NordicPhotos/GettyImages

Sá var mikill harðhaus, talinn grófur á velli sem djúpur miðjumaður en sonurinn, Ruben van Bommel, sem leikur sem kantmaður, hefur síður verið talinn til grófra leikmanna.

Brot hans í gær hefur hins vegar vakið hörð viðbrögð og ekki síst vegna þess að myndbandsdómarar ákváðu ekki að senda dómara leiksins í skjáinn til að skoða möguleika á rauðu spjaldi. Van Bommel yngri slapp með skrekkinn með gult spjald og kláraði leikinn, annað en fórnarlambið Bouwman, sem fór beinustu leið á sjúkrahús þar sem hann dvelur enn.

Ákvörðunin að reka van Bommel ekki af velli hafði líklega sín áhrif, þar sem hans lið PSV vann 3-1 sigur á Ajax í leiknum.

Hollenski sjónvarpsmaðurinn Hugo Borst sagði í útsendingu leiksins í gær: „Þetta er morðtilraun.“

Bouwman liggur óvígur eftir, liðsfélagar hans kalla eftir aðstoð á meðan aðrir slást.OLAF KRAAK / ANP (Photo by ANP via Getty Images)

Ekki liggur fyrir hvort aganefnd hollenska knattspyrnusambandsins muni eða hafi heimild til þess að dæma van Bommel í bann vegna málsins.

Myndskeið af brotinu má sjá í spilaranum.

Hollenski boltinn

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