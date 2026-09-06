Stjarnan og ÍBV skildu jöfn, 2-2, í Miðgarði í lokaumferð Bestu deildar karla fyrir skiptingu. Eyjamenn virtust vera á leið með öll þrjú stigin þegar þeir komust tveimur mörkum yfir en varamennirnir Daníel Finns Matthíasson og Andri Rúnar Bjarnason komu Stjörnunni til bjargar með tveimur mörkum á aðeins tveimur mínútum. Aron Lucas Vokes og Alex Freyr Hilmarsson skoruðu mörk ÍBV. Bæði lið verða því í neðri hlutanum fyrir síðustu fimm umferðir deildarinnar.
Stjarnan byrjaði leikinn af krafti og hélt boltanum vel fyrstu mínúturnar án þess þó að skapa sér nein teljandi færi. Það voru hins vegar gestirnir sem brutu ísinn. ÍBV vann boltann á miðjunni á níundu mínútu og brunaði í skyndisókn. Alex Freyr Hilmarsson kom boltanum á Aron Lucas Vokes sem kláraði færið af öryggi og kom Eyjamönnum í 1-0.
Garðbæingar voru áfram meira með boltann eftir markið en áttu í miklum erfiðleikum með að brjóta niður þétta vörn ÍBV. Eyjamenn vörðust vel og biðu eftir tækifærum til að sækja hratt þegar boltinn vannst.
Gestirnir voru nálægt því að tvöfalda forystuna rétt fyrir hálfleik. Róbert Elís Hlynsson átti þá frábæra fyrirgjöf inn á teig Stjörnunnar þar sem Aron Lucas var í dauðafæri en náði ekki að stýra boltanum á markið. ÍBV fór því með 1-0 forystu inn í hálfleikinn.
Seinni hálfleikur byrjaði rólega en á 70. mínútu kom annað mark gestanna. Aron Lucas tók þá góðan sprett upp hægri kantinn og sendi boltann fyrir markið. Þar mætti Alex Freyr og kláraði sóknina vel. Staðan orðin 2-0 og Eyjamenn komnir í vænlega stöðu.
Eftir annað markið dró ÍBV sig aðeins aftar á völlinn og reyndi að halda í forystuna. Stjarnan fékk þá meira svæði til að sækja á og færði sig framar í leit að því að minnka muninn. Sú pressa skilaði loks árangri á 77. mínútu. Guðmundur Baldvin Nökkvason sendi boltann inn á teig þar sem Daníel Finns Matthíasson, sem hafði komið inn af varamannabekknum skömmu áður, kláraði færið vel og minnkaði muninn í 2-1.
Aðeins tveimur mínútum síðar var allt orðið jafnt. Benedikt V. Warén átti þá góða fyrirgjöf inn á teiginn sem rataði á annan varamann, Andra Rúnar Bjarnason. Andri Rúnar kom boltanum yfir línuna og Stjarnan hafði skyndilega jafnað metin eftir að hafa verið tveimur mörkum undir skömmu áður.
Bæði lið freistuðu þess að finna sigurmarkið á lokamínútunum en hvorugu tókst að bæta við. Lokatölur því 2-2 í Miðgarði. Stjarnan endar því fyrri hluta mótsins með 28 stig í 7. sætinu. ÍBV fékk dýrmætt stig en niðurstöður annars staðar þýddu að Eyjamenn féllu niður í 12. og neðsta sæti deildarinnar með 18 stig. Bæði lið leika því í neðri hlutanum síðustu fimm umferðir tímabilsins.
Atvik leiksins var annað mark Eyjamanna sem Alex Freyr skoraði á 70. mínútu. Allt leit þá út fyrir að Eyjamenn myndu fara heim með þrjú dýrmæt stig í fallbaráttunni en þeir slökuðu töluvert á eftir markið og misstu tveggja marka forystuna niður.
Aron Lucas Vokes var öflugur í liði ÍBV. Hann kom Eyjamönnum yfir snemma leiks og lagði síðan upp annað markið með góðum spretti og fyrirgjöf á Alex Frey Hilmarsson. Daníel Finns Matthíasson og Andri Rúnar Bjarnason áttu síðan stóran þátt í endurkomu Stjörnunnar. Báðir komu inn af varamannabekknum og skoruðu mörkin sem tryggðu Garðbæingum stig.
Gunnar Oddur Hafliðason og hans teymi höfðu góð tök á leiknum og ekkert vafaatriði kom upp að mínu mati.
Leikið var innandyra í Miðgarði í Garðabæ og ágæt mæting var á leikinn. Tveir stuðningsmenn Stjörnunnar héldu uppi stemningunni og voru duglegir á trommunum allan leikinn.
Aleksandar Linta, þjálfari ÍBV, var afar svekktur eftir 2-2 jafntefli gegn Stjörnunni í Miðgarði í dag. Eyjamenn voru tveimur mörkum yfir þegar tæpur stundarfjórðungur var eftir en Stjarnan skoraði tvisvar á tveimur mínútum og tryggði sér stig.
„Ég er mjög svekktur með úrslitin. Mér fannst við spila mjög góðan leik. Við sköpuðum okkur mörg færi og vorum mjög þéttir og skipulagðir varnarlega. Ég finn til með strákunum því mér fannst við eiga meira skilið en eitt stig,“ sagði Linta eftir leik.
ÍBV komst í 2-0 á 70. mínútu þegar Alex Freyr Hilmarsson skoraði eftir undirbúning Arons Lucas Vokes. Stjarnan svaraði hins vegar með tveimur mörkum á skömmum tíma. Daníel Finns Matthíasson minnkaði muninn á 77. mínútu og Andri Rúnar Bjarnason jafnaði aðeins tveimur mínútum síðar.
Linta sagði einbeitingarleysi hafa kostað liðið á þessum kafla.
„Við misstum aðeins fókusinn og einbeitinguna. Ég sá ekki seinna markið en ég held að það hafi komið eftir skyndisókn. Þetta er sama gamla sagan hjá okkur, við fáum mörk mjög auðveldlega á okkur. Á hinum endanum þurfum við kannski að skapa okkur tíu færi til þess að skora tvö mörk.“
ÍBV fer inn í neðri hlutann í 12. og neðsta sæti deildarinnar með 18 stig og því er ljóst að hörð fallbarátta bíður liðsins í síðustu fimm umferðunum.
Linta taldi þó að Eyjamenn gætu tekið margt jákvætt úr frammistöðunni gegn Stjörnunni inn í lokasprettinn.