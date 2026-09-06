Juventus bjargaði stigi í lokin Valur Páll Eiríksson skrifar 6. september 2026 20:44 Serie A - Juventus FC vs AC Milan epa13218334 Juventus' Nico Gonzalez (L) and Milan's Luka Modric in action during the Italian Serie A soccer match between Juventus FC and AC Milan at the Allianz Stadium in Turin, Italy, 06 September 2026. EPA/ALESSANDRO DI MARCO Juventus og AC Milan skildu jöfn 1-1 í þriðju umferð ítölsku A-deildarinnar í fótbolta í kvöld. Minnstu munaði að gestirnir stælu öllum þremur stigunum. Bæði lið sóttust eftir því að viðhalda fullkominni byrjun á deildinni eftir að hafa bæði unnið fyrstu tvo leiki sína. Juventus var töluvert líklegra til þess og var með öll tök í Tórínó dag. Liðið stýrði ferðinni frá A til Ö og fékk nokkur færi í fyrri hálfleik sem fóru forgörðum. Staðan var markalaus í hléi. AC Milan hefur skorað öll mörk sín í deildinni til þessa í seinni hálfleik leikjanna. Varamenn af bekknum hafa þá skorað eða lagt upp þrjú af þeim fjórum mörkum liðsins fyrir leik dagsins. AC Milan hafði gott sem ekkert getað þegar Rúben Amorim, þjálfari liðsins, gerði þrefalda skiptingu á 61. mínútu. Meðal þeirra sem komu inn á voru Alphadjo Cissé og Samuel Chukwueze. Aðeins sjö mínútum síðar átti Chukwueze sendingu á Cissé sem negldi boltann í netið til að koma AC Milan yfir og það með fyrsta skoti liðsins á mark í öllum leiknum. Algjörlega gegn gangi leiksins komst AC Milan yfir. Alpha Cissé skoraði fyrir AC Milan eftir að hafa komið af bekknum. Varamenn hafa komið að fjórum af fimm mörkum liðsins í deildinni.Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images Juventus sótti fast að AC eftir markið, líkt og liðið hafði gert stærstan hluta leiksins en útlit var fyrir að gestirnir myndu stela öllum þremur stigunum. Komið var fram í uppbótartíma þegar fyrirgjöf Teun Koopmeiners frá vinstri fann höfuð miðvarðarins Filippo Gatti sem stangaði boltann í slá og inn. Juventus bjargaði því stigi og leiknum lauk með 1-1 jafntefli þar sem liðin sættust á jafnan hlut. Bæði lið eru því með sjö stig eftir fyrst þrjá leikina líkt og Como, tveimur stigum frá Roma og Inter Milan sem eru efst með fullt hús eftir þrjá leiki. Ítalski boltinn Mest lesið Uppgjörið: Víkingur – Fram 2-2 | Tíu Framarar náðu í stig Íslenski boltinn Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni Íslenski boltinn Uppgjörið: ÍA - KR 3-1 | Þrenna Viktors geirnegldi sæti Skagamanna í efri hlutanum Íslenski boltinn Ótrúlegt jöfnunarmark Everton undir blálokin Enski boltinn Geggjað mark Ödegaard skipti sköpum Enski boltinn Haaland sló met Agüero Enski boltinn Allt um lokaumferðina og svona er skiptingin í Bestu deildinni Íslenski boltinn Þór – FH 1-0 | Gríðarmikilvægur sex stiga sigur Íslenski boltinn „Sýndum karakter og vilja“ Íslenski boltinn Uppgjörið: KA – Breiðablik 2-1 | Spyrntu sér af botninum Íslenski boltinn Fleiri fréttir Juventus bjargaði stigi í lokin Neitar að ræða við fjölmiðla en ætlar í framboð Júlíus öflugur í frábærum sigri Logi tapaði og Salah skoraði Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Valur 1-4 | Valskonur af botninum Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni „Fannst við bara baka þá“ „Við viljum allir gera þetta fyrir merkið á brjóstkassanum“ „Mikilvægir leikir sem að ráða til um framhaldið“ Geggjað mark Ödegaard skipti sköpum „Sýndum karakter og vilja“ „Gott að stöðva blæðinguna“ „Slakasta spilamennska okkar í sumar“ „Getum alveg unnið restina af þessum leikjum“ „Vorum on it frá upphafi til enda“ Rúnar: Reynum að halda lífi í deildinni Tómas Bent og félagar í Hearts með sigurmark á ögurstundu Allt um lokaumferðina og svona er skiptingin í Bestu deildinni Þór – FH 1-0 | Gríðarmikilvægur sex stiga sigur Uppgjörið: KA – Breiðablik 2-1 | Spyrntu sér af botninum Uppgjörið: Stjarnan – ÍBV 2-2 | Eyjamenn á botninn Uppgjörið: Víkingur – Fram 2-2 | Tíu Framarar náðu í stig Glódís leiddi Bayern til stórsigurs Jamie Vardy mættur til Burnley Diljá Ýr bikarmeistari með Brann Yamal fór á kostum í stórsigri Barcelona Uppgjör: FH - Þór/KA 2-1| FH tyllir sér á toppinn Uppgjörið: ÍA - KR 3-1 | Þrenna Viktors geirnegldi sæti Skagamanna í efri hlutanum Hólmbert bjargaði stigi Ótrúlegt jöfnunarmark Everton undir blálokin Sjá meira