Fótbolti

Koeman yngri fyrsti mark­vörðurinn til að skora tvennu

Valur Páll Eiríksson skrifar
Eredivisie Telstar v SC Cambuur VELSEN-ZUID - Telstar goalkeeper Ronald Koeman after the equalizing penalty during the Dutch Eredivisie match between Telstar and Cambuur at the BUKO Stadium on September 6, 2026 in Velsen, the Netherlands. OLAF KRAAK / ANP (Photo by ANP via Getty Images)
Eredivisie Telstar v SC Cambuur VELSEN-ZUID - Telstar goalkeeper Ronald Koeman after the equalizing penalty during the Dutch Eredivisie match between Telstar and Cambuur at the BUKO Stadium on September 6, 2026 in Velsen, the Netherlands. OLAF KRAAK / ANP (Photo by ANP via Getty Images)

Ronald Koeman yngri, sonur goðsagnarinnar alnafna síns, vakti töluverða athygli í hollenska boltanum í dag.

Koeman yngri er alnafni og sonur goðsagnarinnar Ronald Koeman sem lék við góðan orðstír með Groningen, Ajax, Barcelona, PSV og Feyenoord á sínum ferli.

Sá eldri var miðvörður en skoraði haug af mörkum, enda meðal sparkvissari leikmanna Evrópu á meðan hann spilaði. Koeman skoraði mörk úr langskotum, aukaspyrnum og af vítapunktinum.

Alls skoraði Koeman eldri 239 mörk á ferlinum, þar af 115 af vítapunktinum, úr 131 vítaspyrnu sem hann tók.

Ronald Koeman hætti sem þjálfari hollenska landsliðsins í sumar. Hann var frábær spyrnumaður á sínum tíma og sá yngri er farinn að gera sig gildandi sem vítaskytta.Vísir/Ívar

Sonur hans, sem er fæddur í Barcelona árið 1995, virðist hafa erft sparktæknina en hann er orðin vítaskytta liðs síns Telstar í hollensku úrvalsdeildinni.

Koeman yngri fékk þó ekki tækifæri til að sanna sig á vítapunktinum fyrr en í fyrra, þegar Telstar var að spila sitt fyrsta tímabil í efstu deild. Þá skoraði hann eitt mark af vítapunktinum.

Í dag reyndi svo aftur á kappann, og það tvisvar. Og tvisvar skoraði Koeman af vítapunktinum til að tryggja Telstar 2-2 jafntefli.

Telstar er félag Nökkva Þeys Þórissonar en hann gerði liðsfélögum sínum erfitt fyrir er hann fékk rautt spjald eftir aðeins 22 mínútna leik gegn Cambuur á heimavelli.

Gestirnir komust 2-0 yfir í kjölfarið en Koeman skoraði úr víti um miðjan síðari hálfleik og svo aftur á elleftu mínútu uppbótartíma.

Hann er fyrsti markvörðurinn í sögunni til að skora tvö mörk í einum og sama leiknum í hollensku úrvalsdeildinni. 

Hollenski boltinn

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