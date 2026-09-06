Koeman yngri fyrsti markvörðurinn til að skora tvennu Valur Páll Eiríksson skrifar 6. september 2026 21:18 Eredivisie Telstar v SC Cambuur VELSEN-ZUID - Telstar goalkeeper Ronald Koeman after the equalizing penalty during the Dutch Eredivisie match between Telstar and Cambuur at the BUKO Stadium on September 6, 2026 in Velsen, the Netherlands. OLAF KRAAK / ANP (Photo by ANP via Getty Images) Ronald Koeman yngri, sonur goðsagnarinnar alnafna síns, vakti töluverða athygli í hollenska boltanum í dag. Koeman yngri er alnafni og sonur goðsagnarinnar Ronald Koeman sem lék við góðan orðstír með Groningen, Ajax, Barcelona, PSV og Feyenoord á sínum ferli. Sá eldri var miðvörður en skoraði haug af mörkum, enda meðal sparkvissari leikmanna Evrópu á meðan hann spilaði. Koeman skoraði mörk úr langskotum, aukaspyrnum og af vítapunktinum. Alls skoraði Koeman eldri 239 mörk á ferlinum, þar af 115 af vítapunktinum, úr 131 vítaspyrnu sem hann tók. Ronald Koeman hætti sem þjálfari hollenska landsliðsins í sumar. Hann var frábær spyrnumaður á sínum tíma og sá yngri er farinn að gera sig gildandi sem vítaskytta.Vísir/Ívar Sonur hans, sem er fæddur í Barcelona árið 1995, virðist hafa erft sparktæknina en hann er orðin vítaskytta liðs síns Telstar í hollensku úrvalsdeildinni. Koeman yngri fékk þó ekki tækifæri til að sanna sig á vítapunktinum fyrr en í fyrra, þegar Telstar var að spila sitt fyrsta tímabil í efstu deild. Þá skoraði hann eitt mark af vítapunktinum. 🚨🇳🇱 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬: Telstar's Ronald Koeman Jr. becomes the first ever goalkeeper to score more than one goal in a single Eredivisie game. https://t.co/wtEDp99UZr pic.twitter.com/OjVr7W9inT— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) September 6, 2026 Í dag reyndi svo aftur á kappann, og það tvisvar. Og tvisvar skoraði Koeman af vítapunktinum til að tryggja Telstar 2-2 jafntefli. Telstar er félag Nökkva Þeys Þórissonar en hann gerði liðsfélögum sínum erfitt fyrir er hann fékk rautt spjald eftir aðeins 22 mínútna leik gegn Cambuur á heimavelli. 🤯🇳🇱 𝗜𝗡𝗦𝗔𝗡𝗘: Ronald Koeman Jr plays goalkeeper for Telstar in Eredivisie. He's their penalty taker.Today, he scored 𝗧𝗪𝗜𝗖𝗘 from the spot with his second coming in the 101st minute to earn his team a point. pic.twitter.com/ZBMsXc85Hy— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) September 6, 2026 Gestirnir komust 2-0 yfir í kjölfarið en Koeman skoraði úr víti um miðjan síðari hálfleik og svo aftur á elleftu mínútu uppbótartíma. Hann er fyrsti markvörðurinn í sögunni til að skora tvö mörk í einum og sama leiknum í hollensku úrvalsdeildinni. Hollenski boltinn Mest lesið Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni Íslenski boltinn Uppgjörið: Víkingur – Fram 2-2 | Tíu Framarar náðu í stig Íslenski boltinn Geggjað mark Ödegaard skipti sköpum Enski boltinn Uppgjörið: ÍA - KR 3-1 | Þrenna Viktors geirnegldi sæti Skagamanna í efri hlutanum Íslenski boltinn Ótrúlegt jöfnunarmark Everton undir blálokin Enski boltinn Haaland sló met Agüero Enski boltinn Allt um lokaumferðina og svona er skiptingin í Bestu deildinni Íslenski boltinn „Sýndum karakter og vilja“ Íslenski boltinn Þór – FH 1-0 | Gríðarmikilvægur sex stiga sigur Íslenski boltinn Uppgjörið: KA – Breiðablik 2-1 | Spyrntu sér af botninum Íslenski boltinn Fleiri fréttir Rekinn fimm dögum eftir að hafa selt Albert Á spítala eftir hræðilegt brot: „Þetta er morðtilraun“ Koeman yngri fyrsti markvörðurinn til að skora tvennu „Létum þetta eina mark ekkert á okkur fá“ Juventus bjargaði stigi í lokin Neitar að ræða við fjölmiðla en ætlar í framboð Júlíus öflugur í frábærum sigri Logi tapaði og Salah skoraði Uppgjörið: Grindavík/Njarðvík - Valur 1-4 | Valskonur af botninum Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni „Fannst við bara baka þá“ „Við viljum allir gera þetta fyrir merkið á brjóstkassanum“ „Mikilvægir leikir sem að ráða til um framhaldið“ Geggjað mark Ödegaard skipti sköpum „Sýndum karakter og vilja“ „Gott að stöðva blæðinguna“ „Slakasta spilamennska okkar í sumar“ „Getum alveg unnið restina af þessum leikjum“ „Vorum on it frá upphafi til enda“ Rúnar: Reynum að halda lífi í deildinni Tómas Bent og félagar í Hearts með sigurmark á ögurstundu Allt um lokaumferðina og svona er skiptingin í Bestu deildinni Þór – FH 1-0 | Gríðarmikilvægur sex stiga sigur Uppgjörið: KA – Breiðablik 2-1 | Spyrntu sér af botninum Uppgjörið: Stjarnan – ÍBV 2-2 | Eyjamenn á botninn Uppgjörið: Víkingur – Fram 2-2 | Tíu Framarar náðu í stig Glódís leiddi Bayern til stórsigurs Jamie Vardy mættur til Burnley Diljá Ýr bikarmeistari með Brann Yamal fór á kostum í stórsigri Barcelona Sjá meira