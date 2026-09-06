„Þetta var frábært, mér fannst við eiga þetta skilið. Við unnum fyrir þessu inn á vellinum. Þetta var bara gríðarlega mikilvægt, líka í ljósi hina úrslitanna þá var þetta ennþá mikilvægara. Þá líka bara að fá smá trú í liðið að ef við erum að sinna okkar að þá vinnum við leiki, þannig þetta var bara mjög sætt,“ sagði Ásgeir Sigurgeirsson leikmaður KA eftir 2-1 sigur gegn Breiðablik í dag.
Ásgeir var að spila sinn fyrsta leik síðan í fyrra en hann hefur verið að glíma við erfið meiðsli. Hann kom inn á, á 78. mínútu.
„Það var geggjað. Ég er búin að bíða eftir þessu mjög lengi, er búin að fara í gegnum erfiða mánuði og hélt að þetta væri bara búið. Ég er búin að fara í tvær aðgerðir, tvær sprautur, þrjár myndatökur og alltaf eitthvað vesen þannig að það var geggjað að koma inn á. Þetta hefur verið svona síðan í janúar þannig að ég er yfir höfuð bara mjög fegin að hafa náð mínútum og auðvitað sigrinum. Það er bara plús fyrir mig ef ég næ að hjálpa liðinu eitthvað.“
Það var mikill fögnuður hjá stuðningsfólki KA þegar Ásgeir kom inn á völlinn.
„Það var yndislegt, þessi klúbbur er búin að gera þvílíkt mikið fyrir mig og mér finnst ég eiginlega bara skulda þeim aðeins. Þetta fer alveg djúpt í hjartað.“
Ásgeir var spurður út í hversu mikið hann getur spilað.
„Í rauninni bara allt sem ég get hjálpað liðinu hvort sem það er að koma inn á í fimm mínútur eða við náum að teygja það fram í hálfleik eða hvernig sem það er. Það verður eiginlega bara að koma í ljós, bara hvað er best fyrir liðið og vinnum út frá því.“
Sigurinn í dag var mikilvægur fyrir KA sem er í harðri fallbaráttu.
„Við fögnum þessum sigri en síðan þurfum við bara að átta okkur á því að við þurfum sigur í næsta leik. Ef við spilum svona eins og við höfum verið að spila undanfarið að þá fáum við þrjú stig. Ég hef bara mikla trúa á okkur sem lið. Maður er að koma inn á æfingar og finnur að það er hungur og við viljum allir gera þetta fyrir merkið á brjóstkassanum. Ef við höldum þessu áfram að þá hef ég ekki miklar áhyggjur.“
Eiður Smári Guðjohnsen hefur nú starfað við hlið Hallgríms Jónassonar sem þjálfari KA frá 19. ágúst.
„Hann hefur komið mjög sterkur inn í þetta. Það sem hann hefur komið með mest af er trú. Hann er ekkert endilega með langar ræður eða fundi en það sem hann segir er stutt og laggott og hópurinn meðtekur það. Hann er búinn að vera frábær.“