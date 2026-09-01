Albert lánaður til Lazio

Íslenski landsliðsmaðurinn Albert Guðmundsson er á förum frá Fiorentina til Rómar.
Fabrizio Romano greinir frá því nú í morgun að Albert hafi verið lánaður til Lazio. Ef Albert stendur sig getur Lazio keypt hann á 12 milljónir evra.
Þessi félagaskipti hafa legið í loftinu í nokkurn tíma og eru loksins að ganga í gegn.
🚨🔵⚪️ Lazio agree deal to sign Albert Gudmundsson from Fiorentina, here we go!Loan deal with €12m buy option clause. 🇮🇸 pic.twitter.com/xyJn18z7Bu— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026
🚨🔵⚪️ Lazio agree deal to sign Albert Gudmundsson from Fiorentina, here we go!Loan deal with €12m buy option clause. 🇮🇸 pic.twitter.com/xyJn18z7Bu
Albert hefur spilað fyrir Fiorentina síðustu tvö ár. Hann skoraði ellefu mörk í 57 leikjum fyrir félagið.
Fiorentina hefur farið illa af stað í ítölsku deildinni. Liðið hefur tapað fyrstu tveimur leikjum sínum en Lazio unnið tvo fyrstu.