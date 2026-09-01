Fótbolti

Albert lánaður til Lazio

Henry Birgir Gunnarsson skrifar
Albert Guðmundsson er að kveðja Fiorentina.
Albert Guðmundsson er að kveðja Fiorentina. vísir/getty

Íslenski landsliðsmaðurinn Albert Guðmundsson er á förum frá Fiorentina til Rómar.

Fabrizio Romano greinir frá því nú í morgun að Albert hafi verið lánaður til Lazio. Ef Albert stendur sig getur Lazio keypt hann á 12 milljónir evra.

Þessi félagaskipti hafa legið í loftinu í nokkurn tíma og eru loksins að ganga í gegn.

Albert hefur spilað fyrir Fiorentina síðustu tvö ár. Hann skoraði ellefu mörk í 57 leikjum fyrir félagið.

Fiorentina hefur farið illa af stað í ítölsku deildinni. Liðið hefur tapað fyrstu tveimur leikjum sínum en Lazio unnið tvo fyrstu.

Ítalski boltinn

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