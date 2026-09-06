FH sigraði Þór/KA 2-1 í 18. umferð Bestu deildar kvenna í dag. Tapið í dag þýðir að Þór/KA mun berjast í neðri hlutanum þegar deildinni verður skipt upp að umferðinni lokinni.
„Já, já, að einhverju leyti gekk leikplanið okkar upp. Við komumst yfir í leiknum og fáum færi til þess að koma okkur í 2-0. Við lendum alveg í því að verjast svolítið aftarlega í fyrri hálfleik en við náðum að refsa þeim,“ sagði Aðalsteinn Jóhann Friðriksson, þjálfari Þór/KA, eftir tap liðsins.
„Hefði maður viljað meira? meira hugrekki á boltann? Já, alveg pottþétt. En í grunninn þá gekk alveg eitthvað upp sem við vorum að leggja upp með en akkúrat núna þá skiptir það engu máli. Við töpuðum leiknum á móti bara góðu FH-liði og við erum bara svekkt með það.“
Nú er ljóst að Þór/KA mun keppa í neðri hlutanum eftir að deildinni verður skipt upp. Þar mun liðið spila þrjá mikilvæga leiki til þess að forðast fall.
„Það er nýtt mót að byrja og við þurfum bara að standa saman, tilbúnar að berja, verja og keppa að öllu sem er í boði. Nú eru hjá okkur þrír gríðarlega mikilvægir leikir sem að ráða til um framhaldið hérna hjá okkur. Algjörir úrslitaleikir þannig að við verðum að „regroup-a“ og koma okkur inn í það verkefni sem fyrst því að það verður krefjandi.“