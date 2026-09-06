Diljá Ýr Zomers er bikarmeistari í Noregi eftir að Brann vann Aalesund 3-1 í úrslitaleik norska bikarsins á Ullevaal í dag.
Íslenska landsliðskonan var í byrjunarliði Brann.
Aalesund byrjaði betur og Katarina Dybvik Sunde kom liðinu yfir eftir aðeins sex mínútur. Brann svaraði hins vegar með látum.
Lauren Davidson jafnaði metin á 14. mínútu og aðeins tveimur mínútum síðar kom Amalie Eikeland Brann yfir. Brenna Lovera bætti svo þriðja markinu við úr vítaspyrnu á 31. mínútu.
Brann hélt forskotinu út leikinn og tryggði sér þar með norska bikarmeistaratitilinn.
Titillinn er kærkominn fyrir Brann en liðið hafði síðast orðið bikarmeistari árið 2022. Daníela Dögg Guðnadóttir kom ekkert við sögu í leiknum í liði Aalesund.