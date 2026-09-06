Þór vann mikilvægan 1-0 sigur á FH á VÍS-vellinum á Akureyri í 22. umferð Bestu deildar karla og jafnframt þeirri síðustu fyrir skiptingu deildarinnar í efri og neðri hluta.
Þór fer upp að hlið FH í töflunni með 21 stig en lakari markatölu og er því í tíunda sæti.
Þorri Ingólfsson, 17 ára lánsmaður frá Víkingi, skoraði eina mark leiksins á 59. mínútu eftir vel útfærða sókn. Hann var eðlilega ánægður með sigurinn og markið í dag.
„Bara mjög góðar. Geggjað að skora fyrsta markið mitt bara í Bestu deildinni og líka fyrir Þór. Líður mjög vel, geggjað.“
Þorri fagnaði markinu vel og innilega með stuðningsmönnum Þórs.
„Þetta var geggjað sko, ég var búinn að ákveða fagn fyrir leikinn, ég steingleymdi því í augnablikinu bara alveg. Ég eiginlega bara svona fraus, þetta var bara geðveikt sko.“
„Við erum búnir að tala um inni í klefa að taka sömu orku og í síðasta leik á móti ÍBV, við vorum með mjög hátt orkustig í þeim leik. Þetta var svona eftir Stjörnuleikinn duttum við aðeins niður í honum. Við komum með mjög gott orkustig inn í þennan leik, vorum bara eins og við værum stærri, sterkari, fljótari, bara á undan í alla bolta fannst mér og mér fannst þeir aldrei líklegir til að fara að skora eitthvað mark. Mér fannst við bara miklu betri allan leikinn. Við vorum líka í endann miklu líklegri til að bæta við.“
Þórsarar hafa nú unnið tvo leiki í röð þar síðasti leikur var 1-0 sigur gegn ÍBV á útivelli. Þetta er í fyrsta sinn í sumar sem Þór tengir saman sigra.
„Þetta er í fyrsta sinn á tímabilinu held ég sem Þór tengir tvo sigra þannig að þetta er bara geggjað. Þetta var svona eiginlega sex stiga leikur.“
Þór er í tíunda sæti eftir hefðbundna deildarkeppni en nú tekur úrslitakeppni við þar sem leikið er gegn hinum fimm liðunum í neðri hlutanum.
„Veit það ekki, þetta verður helvíti tæpt en við erum bara með drullugott lið núna og erum á góði róli þannig að ég held að við getum alveg farið og unnið restina af þessum leikjum,“ sagði Þorri að lokum.