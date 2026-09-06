Fótbolti

Júlíus öflugur í frá­bærum sigri

Valur Páll Eiríksson skrifar
Júlíus Mar lék með KR hér heima áður en hann fór út til Noregs.
Júlíus Mar lék með KR hér heima áður en hann fór út til Noregs. vísir / jón gautur

Júlíus Mar Júlíusson og félagar í Kristiansund unnu sterkan og mikilvægan 2-0 sigur á toppbaráttuliði Tromsö í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld.

Júlíus Mar byrjaði að venju í miðri vörn Kristiansund sem er í harðri fallbaráttu. Liðið sat í fimmtánda sæti fyrir leik dagsins, efra fallsætinu, þremur stigum frá öruggu sæti.

Tromsö var andstæðingur dagsins, lið sem er í þriðja sæti deildarinnar að berjast um að taka þátt í Evrópukeppni að ári.

Kristiansund lokaði hins vegar algjörlega á gestina í dag þar sem Júlíus þótti standa sig vel í vörninni. Framherjinn ungi Leander Alvheim skoraði þá mark í sitthvorum hálfleiknum til að veita Kristiansund 2-0 sigur.

Kristiansund fer með sigrinum upp í 13. Sæti, neðsta örugga sæti deildarinnar, með 19 stig. KFUM er einnig með 19 stig í umspilssæti um fall, því fjórtánda, og Álasund er með 18 stig í fimmtánda sætinu.

Stutt er upp í liðin fyrir ofan í jafnri botnbaráttunni en Sarpsborg er með 24 stig, HamKam með 23, Valerenga með 22 stig og Sandefjord með 20, stigi meira en Kristiansund.

Tromsö er sem fyrr með 35 stig í þriðja sæti, tveimur á undan Molde sem er í því fjórða en langt á eftir Bodö/Glimt og Viking sem berjast um titilinn.

Norski boltinn

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