Júlíus öflugur í frábærum sigri Valur Páll Eiríksson skrifar 6. september 2026 19:13 Júlíus Mar lék með KR hér heima áður en hann fór út til Noregs. vísir / jón gautur Júlíus Mar Júlíusson og félagar í Kristiansund unnu sterkan og mikilvægan 2-0 sigur á toppbaráttuliði Tromsö í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld. Júlíus Mar byrjaði að venju í miðri vörn Kristiansund sem er í harðri fallbaráttu. Liðið sat í fimmtánda sæti fyrir leik dagsins, efra fallsætinu, þremur stigum frá öruggu sæti. Tromsö var andstæðingur dagsins, lið sem er í þriðja sæti deildarinnar að berjast um að taka þátt í Evrópukeppni að ári. Kristiansund lokaði hins vegar algjörlega á gestina í dag þar sem Júlíus þótti standa sig vel í vörninni. Framherjinn ungi Leander Alvheim skoraði þá mark í sitthvorum hálfleiknum til að veita Kristiansund 2-0 sigur. Kristiansund fer með sigrinum upp í 13. Sæti, neðsta örugga sæti deildarinnar, með 19 stig. KFUM er einnig með 19 stig í umspilssæti um fall, því fjórtánda, og Álasund er með 18 stig í fimmtánda sætinu. Stutt er upp í liðin fyrir ofan í jafnri botnbaráttunni en Sarpsborg er með 24 stig, HamKam með 23, Valerenga með 22 stig og Sandefjord með 20, stigi meira en Kristiansund. Tromsö er sem fyrr með 35 stig í þriðja sæti, tveimur á undan Molde sem er í því fjórða en langt á eftir Bodö/Glimt og Viking sem berjast um titilinn. Norski boltinn Mest lesið Uppgjörið: Víkingur – Fram 2-2 | Tíu Framarar náðu í stig Íslenski boltinn Uppgjörið: ÍA - KR 3-1 | Þrenna Viktors geirnegldi sæti Skagamanna í efri hlutanum Íslenski boltinn Ótrúlegt jöfnunarmark Everton undir blálokin Enski boltinn Geggjað mark Ödegaard skipti sköpum Enski boltinn Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni Íslenski boltinn Haaland sló met Agüero Enski boltinn Þór – FH 1-0 | Gríðarmikilvægur sex stiga sigur Íslenski boltinn Allt um lokaumferðina og svona er skiptingin í Bestu deildinni Íslenski boltinn Uppgjörið: KA – Breiðablik 2-1 | Spyrntu sér af botninum Íslenski boltinn Uppgjörið: Stjarnan – ÍBV 2-2 | Eyjamenn á botninn Íslenski boltinn Fleiri fréttir Júlíus öflugur í frábærum sigri Logi tapaði og Salah skoraði Grindavík/Njarðvík - Valur 1-4 | Valskonur af botninum Svona er leikjaniðurröðunin í Bestu deildinni „Fannst við bara baka þá“ „Við viljum allir gera þetta fyrir merkið á brjóstkassanum“ „Mikilvægir leikir sem að ráða til um framhaldið“ Geggjað mark Ödegaard skipti sköpum „Sýndum karakter og vilja“ „Gott að stöðva blæðinguna“ „Slakasta spilamennska okkar í sumar“ „Getum alveg unnið restina af þessum leikjum“ „Vorum on it frá upphafi til enda“ Rúnar: Reynum að halda lífi í deildinni Tómas Bent og félagar í Hearts með sigurmark á ögurstundu Allt um lokaumferðina og svona er skiptingin í Bestu deildinni Þór – FH 1-0 | Gríðarmikilvægur sex stiga sigur Uppgjörið: KA – Breiðablik 2-1 | Spyrntu sér af botninum Uppgjörið: Stjarnan – ÍBV 2-2 | Eyjamenn á botninn Uppgjörið: Víkingur – Fram 2-2 | Tíu Framarar náðu í stig Glódís leiddi Bayern til stórsigurs Jamie Vardy mættur til Burnley Diljá Ýr bikarmeistari með Brann Yamal fór á kostum í stórsigri Barcelona Uppgjör: FH - Þór/KA 2-1| FH tyllir sér á toppinn Uppgjörið: ÍA - KR 3-1 | Þrenna Viktors geirnegldi sæti Skagamanna í efri hlutanum Hólmbert bjargaði stigi Ótrúlegt jöfnunarmark Everton undir blálokin Casemiro og Suárez skoruðu báðir Aston Villa jafnaði 56 ára gamalt met Sjá meira