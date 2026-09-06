Fótbolti

Tómas Bent og fé­lagar í Hearts með sigur­mark á ögur­stundu

Stefán Árni Pálsson skrifar
Tómas í leiknum í dag.
Tómas í leiknum í dag. Vísir/getty/Liam Chester

Tómas Bent Magnússon lék allan leikinn á miðjunni þegar Hearts vann 2-1 sigur á Dundee í skosku úrvalsdeildinni í dag.

Hearts þurfti að hafa fyrir sigrinum. Dundee komst yfir en heimamenn svöruðu og sneru leiknum sér í hag til að landa mikilvægum þremur stigum. Sabah Kerjota skoraði sigurmarkið á 96. mínútu leiksins og heimamenn trylltust úr gleði.

Tómas lék allar 90 mínúturnar og gegndi mikilvægu hlutverki á miðjunni þegar Hearts hélt út og tryggði sér sigurinn.

Hearts er í öðru sæti deildarinnar með 12 stig eftir fimm leiki. Celtic á toppnum með 15 stig eftir fimm leiki.

Skoski boltinn

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