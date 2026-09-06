Tómas Bent Magnússon lék allan leikinn á miðjunni þegar Hearts vann 2-1 sigur á Dundee í skosku úrvalsdeildinni í dag.
Hearts þurfti að hafa fyrir sigrinum. Dundee komst yfir en heimamenn svöruðu og sneru leiknum sér í hag til að landa mikilvægum þremur stigum. Sabah Kerjota skoraði sigurmarkið á 96. mínútu leiksins og heimamenn trylltust úr gleði.
Tómas lék allar 90 mínúturnar og gegndi mikilvægu hlutverki á miðjunni þegar Hearts hélt út og tryggði sér sigurinn.
Hearts er í öðru sæti deildarinnar með 12 stig eftir fimm leiki. Celtic á toppnum með 15 stig eftir fimm leiki.