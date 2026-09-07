Íslenski boltinn

Sjáðu öll mörk helgarinnar í Bestu deildinni

Valur Páll Eiríksson skrifar
Framarar náðu í stig gegn Íslandsmeisturunum.
Framarar náðu í stig gegn Íslandsmeisturunum. Vísir / Guðmundur

22. umferð Bestu deildar karla fór fram um helgina sem ákvarðaði skiptingu deildarinnar í tvennt. Nóg var um mörk sem öll má sjá að neðan.

Víkingur 2-2 Fram

Víkingur komst einu sinni yfir og Fram einu sinni í hörkuleik liðanna sem enda í efstu tveimur sætunum fyrir skiptingu. Ármann Ingi Finnbogason og Daníel Hafsteinsson skoruðu fyrir Víking en Kyle McLagan og Haraldur Einar Ásgrímsson fyrir Fram.

Klippa: Víkingur 2-2 Fram

ÍA 3-1 KR

Viktor Jónsson skoraði öll þrjú mörk ÍA sem tryggði sér sæti í efri hlutanum með frábærum sigri á andlausum KR-ingum.

Þór 1-0 FH

Þór vann einkar mikilvægan 1-0 sigur á FH í lokaumferð Bestu deildar karla í fótbolta fyrir skiptingu. Þorri Ingólfsson, 17 ára lánsmaður frá Víkingi, skoraði sigurmarkið.

KA 2-1 Breiðablik

KA komst upp úr botnsæti Bestu deildar karla í fótbolta með 2-1 sigri á heillum horfnum Blikum á Akureyri í lokaumferðinni fyrir skiptingu. Hans Viktor Guðmundsson og Mikael Breki Þórðarson skoruðu mörk KA en Jónatan Guðni Arnarsson fyrir Blika.

Stjarnan 2-2 ÍBV

Stjarnan náði í stig gegn ÍBV eftir að hafa lent 2-0 undir í Miðgarði í lokaumferð Bestu deildar karla í fótbolta fyrir skiptingu. Mörk Daníels Finns Matthíassonar og Andra Rúnars Bjarnasonar jöfnuðu eftir að Aron Lucas Vokes og Alex Freyr Hilmarsson höfðu skorað fyrir ÍBV.

Keflavík 1-2 Valur

Valur vann 2-1 sigur á Keflavík á Ljósanótt á laugardag. Jónatan Ingi Jónsson og Dagur Orri Garðarsson skoruðu mörkin sem dugðu Val fyrir sigri.

Besta deild karla

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