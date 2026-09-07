Sjáðu öll mörk helgarinnar í Bestu deildinni

22. umferð Bestu deildar karla fór fram um helgina sem ákvarðaði skiptingu deildarinnar í tvennt. Nóg var um mörk sem öll má sjá að neðan.
Víkingur komst einu sinni yfir og Fram einu sinni í hörkuleik liðanna sem enda í efstu tveimur sætunum fyrir skiptingu. Ármann Ingi Finnbogason og Daníel Hafsteinsson skoruðu fyrir Víking en Kyle McLagan og Haraldur Einar Ásgrímsson fyrir Fram.
Viktor Jónsson skoraði öll þrjú mörk ÍA sem tryggði sér sæti í efri hlutanum með frábærum sigri á andlausum KR-ingum.
Þór vann einkar mikilvægan 1-0 sigur á FH í lokaumferð Bestu deildar karla í fótbolta fyrir skiptingu. Þorri Ingólfsson, 17 ára lánsmaður frá Víkingi, skoraði sigurmarkið.
KA komst upp úr botnsæti Bestu deildar karla í fótbolta með 2-1 sigri á heillum horfnum Blikum á Akureyri í lokaumferðinni fyrir skiptingu. Hans Viktor Guðmundsson og Mikael Breki Þórðarson skoruðu mörk KA en Jónatan Guðni Arnarsson fyrir Blika.
Stjarnan náði í stig gegn ÍBV eftir að hafa lent 2-0 undir í Miðgarði í lokaumferð Bestu deildar karla í fótbolta fyrir skiptingu. Mörk Daníels Finns Matthíassonar og Andra Rúnars Bjarnasonar jöfnuðu eftir að Aron Lucas Vokes og Alex Freyr Hilmarsson höfðu skorað fyrir ÍBV.
Valur vann 2-1 sigur á Keflavík á Ljósanótt á laugardag. Jónatan Ingi Jónsson og Dagur Orri Garðarsson skoruðu mörkin sem dugðu Val fyrir sigri.