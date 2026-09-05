Íslenski boltinn

,,Eftir þessar síðustu 20 mínútur held ég að ég þurfi bara að leggjast niður.”

Stefán Árni Pálsson skrifar
Chris Brazell stýrði Val suður með sjó í dag.
Chris Brazell stýrði Val suður með sjó í dag. vísir/anton brink

Chris Brazell, þjálfari Vals, var ánægður eftir mikilvægan 2-1 sigur liðsins gegn Keflavík á HS Orku-vellinum í dag. Honum fannst sigurinn vera verðskulduð umbun fyrir vinnuna og frammistöðuna sem leikmenn Vals hafa sýnt undanfarnar vikur.

„Ég er virkilega ánægður fyrir hönd strákanna. Mér finnst dagurinn í dag vera umbun fyrir síðustu vikur þar sem mér finnst þeir hafa sýnt virkilega góðar frammistöður og lagt gríðarlega mikið á sig,“ sagði Chris eftir leik.

Valsmenn höfðu aðeins unnið einn af síðustu fimm leikjum sínum fyrir leikinn í dag og Chris taldi liðið hafa átt meira skilið úr nokkrum þeirra.

„Ég ætla ekki að segja að við höfum verið óheppnir í síðustu leikjum en við höfum klárlega sýnt frammistöður sem hefði getað skilað okkur mun fleiri stigum en við fengum.”

Valur komst í 2-0 með mörkum Jónatans Inga Jónssonar og Dags Orra Garðarssonar áður en Marin Mudražija minnkaði muninn fyrir Keflavík. Heimamenn sóttu hart að Valsmönnum undir lokin og viðurkenndi Chris að lokakaflinn hefði minnt hann á fyrri leiki liðsins.

„Undir lokin var þetta svolítið eins og „déjà vu”. Við vorum 2–1 yfir, héngum á forystunni og þeir fengu eitt eða tvö tækifæri. En mér fannst þetta ekki snúast um að þetta hafi fallið með okkur í dag, heldur var það vegna þess að við lögðum okkur fram frá fyrstu mínútu og alveg til loka.“

Tímabilið hefur verið erfitt hjá Val en Chris hrósaði karakter leikmanna sinna og því hvernig þeir hafa brugðist við mótlætinu.

„Mér finnst við sem lið hafa sýnt virkilega góðan karakter. Strákarnir hafa sýnt það síðustu vikurnar. Ég held að fólk hafi ekki endilega gaman af því að heyra að Valur hafi átt slæmt tímabil. Það er eins og fólk finni ekki til með Val en innan liðsins sé ég auðvitað hvaða áhrif það sem hefur gengið á hefur haft á liðið.“

„Það sem ég hef séð frá liðinu er stöðug seigla og hæfileikinn til að standa alltaf aftur upp. Ég sé hversu mikið þeim er annt um þetta. Ég sá það í klefanum eftir síðasta leik og ég sá það aftur úti á vellinum í dag. Það er það sem ég er ánægðastur með.”

Valsmenn vissu fyrir leik að þeir þyrftu á sigri að halda til að eiga áfram möguleika á sæti í efri hluta deildarinnar. Chris vildi þó ekki gera of mikið úr pressunni sem fylgdi leiknum.

„Það er auðvelt að segja að þetta hafi verið leikur sem við urðum að vinna. Hefðum við tapað eða gert jafntefli hefðum við samt þurft að vakna á morgun og halda áfram.

„Strákarnir gefa allt í æfingar og leiki og í dag fannst mér við fá það sem við áttum skilið, bæði miðað við þennan leik og síðustu vikur.“

Valur gerði sitt með sigrinum en þarf að bíða eftir úrslitum annarra liða til að vita hvort liðið endar í efri hlutanum. Aðspurður hvort hann ætlaði að fylgjast með þeim leikjum sagði Chris:

„Eftir þessar síðustu 20 mínútur held ég að ég þurfi bara að leggjast niður og jafna mig,“

„Staðan í deildinni er í raun ekki það sem ég einbeiti mér að. Ég horfi á frammistöðuna og auðvitað stigin líka. Í dag fengum við hvort tveggja.“

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