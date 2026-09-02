Draumurinn að rætast Stefán Árni Pálsson skrifar 2. september 2026 14:30 Ágúst ásamt kærustunni sinni Birnu Mjöll. Birna greindi vel frá því þegar hann samdi við félagið á TikTok reikningi sínum. Mynd/instagram Knattspyrnumaðurinn Ágúst Orri Þorsteinsson gekk til liðs við knattspyrnuliðið Excelsior í hollensku úrvalsdeildinni á dögunum. Hann gerði þá samning til 2029, en er aðeins 21 árs gamall og lék með Breiðabliki á þessu tímabili. Á tímabilinu skoraði hann sex mörk og lagði upp fjögur til viðbótar í Bestu-deildinni. Einnig var hann mikilvægur í Evrópuleikjum Breiðabliks í sumar. Samtals hefur hann skorað tíu mörk á tímabilinu. Excelsior endaði síðasta tímabil í 13. sæti hollensku úrvalsdeildarinnar, af átján liðum. Ágúst mætti til Rotterdam í síðustu viku og var strax settur í byrjunarliðið í nágrannaslag gegn Sparta Rotterdam. „Þetta gerðist mjög hratt allt saman og eiginlega bara svona áður en ég vissi af þá var ég kominn í flugvélina. Blikar og Excelsior voru eitthvað að skiptast á tölum og síðan gekk það upp. Þetta gekk í gegn á föstudegi og ég var kominn upp í vél á sunnudegi, þannig að þetta var allt mjög fljótt og skrítið að vera strax kominn í hollensku deildina,“ segir Ágúst Orri í samtali við Vísi. Hann segir að það hafi komið honum verulega á óvart að hafa verið settur strax í byrjunarliðið. Þeir trúa á mig „Það sýnir líka bara hvað þeir trúa mikið á mig að henda mér beint í djúpu laugina og svona nágrannaslag. Það var stórt sko og mjög gaman að spila þann leik.“ @birnamjoll Þvílíkur dagur, ég segi bara takk fyrirþig ♬ Original Sound - TikTok Advertiser Hann segir að það hafi vissulega verið ákveðið sjokk að spila einn daginn leik með Breiðabliki í Bestu-deildinni og síðan allt í einu kominn inn á völlinn í þessari sterku deild. „Það er svona alveg smá sjokk. Þetta er náttúrulega miklu hærra level. Með allri virðingu fyrir Bestu deildinni þá er þetta miklu meiri ákefð og mikið betri leikmenn, þannig að maður þarf að aðlagast fótboltanum hérna. Maður sér það bara strax á gæðunum sérstaklega og áhorfendur voru líka alveg brjálaðir í 90 mínútur að öskra lið sitt áfram. En þetta er svona búið að vera draumurinn, þannig að ég er ekkert eðlilega ánægður með að ég sé kominn á þennan stað í dag. Ég fékk einhvern áhuga og tilboð í vetur í janúar og var alveg mjög spenntur fyrir því, en það gekk ekki upp, þannig að það var alltaf markmiðið fyrir þetta tímabil að standa mig vel og vonast til að fá gott tilboð og það kom.“ Allt miklu betra Blikar eru komnir í bikarúrslit og mæta þar Aftureldingu 11. september á Laugardalsvelli. Ágúst Orri gekk til liðs við Blika fyrir síðasta tímabil. vísir/Diego „Það er mjög erfitt að fara frá Blikum og þetta er frábært lið og geggjaðir gæjar sem eru í þessu liði. Og að missa af bikarúrslitunum var frekar pirrandi. En síðan verður maður líka að bara að hugsa að maður sé kominn á miklu betri stað hérna í Hollandi og miklu betri þjálfun og allt miklu betra, þannig að ég sé ekki eftir neinu sem tengist því að fara í hollensku úrvalsdeildina.“ Lítill fjölskylduklúbbur En hvernig klúbbur er Excelsior? „Þetta er mjög lítill fjölskylduklúbbur, þannig að það er mjög gott að koma inn í þennan klúbb og það eru allir mjög næs og til í að hjálpa. Þannig að mér finnst það bara mjög gott skref að fara í frekar lítinn klúbb í Hollandi og spila, það er líka mjög stór partur þegar maður er 21 árs bara að spila fótbolta.“ Sem ungur maður lék hann með unglingalið Genoa á Ítalíu. En hvert stefnir Ágúst? „Ég verð að stefna á hæsta stigið, auðvitað verður maður að gera það og ég er kominn á þetta svið í dag 21 árs þannig að ég er bara að horfa fram á veginn en alltaf að hugsa bara um næsta leik og næstu æfingu svo ég bæti mig sem fótboltamaður. Ég held að þetta sé nákvæmlega skrefið sem ég þurfti til þess.“ Hér að neðan má sjá ítarlegt viðtal við Ágúst Orra. 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