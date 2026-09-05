Uppgjörið og viðtal: Keflavík - Valur 1-2 | Valsmenn héldu út Theódóra Guðný Vilhjálmsdóttir skrifar 5. september 2026 15:47 Valur er á mörkunum með að komast í efri hluta Bestu deildar karla áður en henni verður skipt. Anton/Vísir Valur vann gríðarlega mikilvægan 2-1 sigur á Keflavík á HS Orku-vellinum í Reykjanesbæ í 22. umferð Bestu deildar karla. Jónatan Ingi Jónsson og Dagur Orri Garðarsson skoruðu mörk Vals áður en varamaðurinn Marin Mudražija minnkaði muninn fyrir Keflvíkinga. Valsmenn vissu fyrir leik að aðeins sigur dygði til að halda voninni um sæti í efri hlutanum á lífi og þeir gerðu sitt. Valur fór upp í sjöunda sæti með 27 stig en Keflavík sat áfram í því fimmta með 28 stig og missti af tækifærinu til að tryggja sæti sitt í efri hlutanum. Valsmenn byrjuðu leikinn betur og komu sér strax í ágætar stöður án þess þó að ná að nýta þær. Eftir því sem leið á hálfleikinn unnu Keflvíkingar sig betur inn í leikinn og fóru sjálfir að ógna marki gestanna. Heimamenn komu sér í nokkrar góðar stöður til að taka forystuna en það vantaði meiri gæði fram á við. Það voru þó Valsmenn sem brutu ísinn á 36. mínútu. Gestirnir brunuðu þá í skyndisókn og Jónatan Ingi Jónsson fékk að bera boltann upp völlinn. Jónatan ákvað að láta vaða sjálfur og kláraði færið virkilega vel. Ásgeir Orri Magnússon átti litla möguleika í marki Keflavíkur og Valur var komið yfir. Fleiri urðu mörkin ekki fyrir hálfleik og gestirnir leiddu því með einu marki þegar liðin gengu til búningsherbergja. Keflvíkingar komu grimmir út í síðari hálfleikinn og settu mark Vals undir pressu. Stefan Alexander Ljubicic og Dagur Ingi Valsson fengu meðal annars góð tækifæri til að jafna metin en heimamönnum tókst ekki að nýta þau. Þess í stað voru það Valsmenn sem bættu við öðru marki sínu á 53. mínútu. Gestirnir unnu boltann hátt á vellinum og Tryggvi Hrafn Haraldsson sendi hann inn á teig til Dags Orra Garðarssonar. Dagur Orri var í nokkuð þröngri stöðu en kláraði færið frábærlega og tvöfaldaði forystu Vals. Heimamenn gáfust þó ekki upp og héldu áfram að sækja að marki Vals og fengu loksins markið á 69. mínútu. Eiður Orri Ragnarsson sendi boltann inn í vítateiginn þar sem Dagur Ingi skallaði að marki. Frederik Schram varði en hélt ekki boltanum og varamaðurinn Marin Mudražija fylgdi vel eftir og skoraði. Staðan því orðin 2-1 og allt opið á ný. Keflvíkingar lögðu mikið undir á lokakaflanum í leit að jöfnunarmarkinu og besta færi þeirra kom á 85. mínútu. Eiður Orri sendi þá boltann inn á teig þar sem hann féll fyrir Muhamed Alghoul. Hann lét vaða en boltinn fór rétt fram hjá marki Vals. Það reyndist síðasta stóra tækifæri heimamanna og Valsmenn fögnuðu gríðarlega mikilvægum 2-1 sigri þegar flautað var til leiksloka. Valur hélt voninni um sæti í efri hlutanum á lífi með sigrinum og er nú með 27 stig en þarf að treysta á úrslit annarra liða í lokaumferðinni. Keflvíkingar misstu hins vegar af tækifærinu til að tryggja sér sæti í efri hlutanum en eru í fimmta sæti með 28 stig en þurfa líkt og Valsmenn að bíða eftir úrslitum morgundagsins. Atvik leiksins Atvik leiksins var annað mark Vals á 53. mínútu. Keflvíkingar höfðu komið af miklum krafti inn í síðari hálfleikinn og voru farnir að banka harkalega á dyrnar í leit að jöfnunarmarkinu. Þeir fengu góð tækifæri til að jafna en náðu ekki að nýta þau og Valsmenn refsuðu hinum megin. Markið breytti stöðunni töluvert. Keflavík var þá skyndilega komið tveimur mörkum undir og með mun erfiðara verkefni fyrir höndum. Stjörnur og skúrkar Í liði gestanna voru markaskorararnir báðir Jónatan Ingi Jónsson og Dagur Garðarsson mjög öflugir en Tryggvi Hrafn Haraldsson var einnig sprækur á vinstri kantinum og lagði upp annað mark Valsmanna. Í liði Keflvíkinga voru þeir Eiður Ragnarsson og Muhamed Alghoul mest í boltanum og sköpuðu nokkur góð færi. Ásgeir Orri Magnússon átti einnig góðan leik í marki Keflavíkur og kom í veg fyrir að Valsmenn bættu við mörkum með nokkrum góðum vörslum. Dómarinn Ívar Orri Kristjánsson og hans teymi áttu fínan leik og héldu góðri stjórn á leiknum. Eitt umdeilt atvik kom þó upp undir lokin þegar Muhamed Alghoul féll í vítateig Vals á 88. mínútu. Keflvíkingar kölluðu eftir vítaspyrnu en Ívar Orri sá ekkert athugavert við atvikið og lét leikinn halda áfram. Stemning og umgjörð Það var frábær stemning á HS Orku-vellinum í dag enda Ljósanótt í fullum gangi í Reykjanesbæ. Vel var mætt á völlinn, góð stemning í stúkunni og veðrið eins og best verður á kosið. Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur ,,Þetta var bara einn af þessum dögum“ Haraldur Freyr Guðmundsson, þjálfari Keflavíkur, var gríðarlega svekktur eftir í dag. Keflvíkingar gátu tryggt sér sæti í efri hluta Bestu deildarinnar með sigri en þurfa nú að treysta á úrslit annarra liða. „Þetta er hrikalega svekkjandi. Mér finnst þetta hafa verið fínn leikur af okkar hálfu, þannig séð. Í seinni hálfleik vorum við miklu meira með boltann og sköpuðum okkur alveg nóg til þess að skora. Við gerðum eitt gott mark en því miður töpuðum við,“ sagði Haraldur eftir leik. Haraldur taldi lítið hafa vantað upp á í sóknarleik Keflavíkur. „Í seinni hálfleik vorum við að skapa mjög fínar stöður og koma með góða krossa. Það vantaði í raun og veru bara að reka boltann inn en það tókst ekki í dag. Þetta er bara einn af þessum dögum.“ Mikið var undir í leiknum en Keflavík hefði tryggt sér sæti í efri hlutanum með sigri. Haraldur taldi þó ekki að pressan sem fylgdi mikilvægi leiksins hefði haft áhrif á sína menn. „Við töluðum um það fyrir leikinn að við kæmum algjörlega pressulausir inn í þennan leik. Jú, topp sex var í boði en það var engin pressa á okkur. Nú er þetta bara ekki í okkar höndum lengur og við sjáum hvernig þetta fer.“ Keflavík hefur nú lokið fyrstu 22 umferðum deildarinnar og situr með 28 stig. Þrátt fyrir vonbrigðin í dag var Haraldur ánægður með frammistöðu liðsins þegar hann leit yfir tímabilið til þessa. „Svona strax eftir leik finnst mér við bara hafa staðið okkur vel. Liðið er búið að spila vel í sumar og svo þurfum við náttúrulega bara að klára mótið, hvort sem við verðum í topp sex eða neðri hlutanum.“ Besta deild karla Íslenski boltinn Keflavík ÍF Valur