Í Stúkunni á Sýn Sport í gærkvöldi var Breiðabliksliðið til umræðu en Blikar töpuðu fyrir Stjörnunni 2-0 í síðustu umferð í Bestu-deild karla.
Þeir Baldur Sigurðsson og Bjarni Guðjónsson voru sérfræðingar þáttarins og voru þeir báðir ekki ýkja hrifnir.
„Núna er ég að sýna nokkrar svona stöður Blika, þar sem þeir fóru bara illa með. Það er enginn taktur í Blikunum núna. Bara enginn taktur, hvort sem það er sóknarlega eða varnarlega. Ef við horfum bara á þetta og horfum á hvað var að gerast áðan á klippunum, þá er eins og þeir hafi bara engan áhuga á að vera þarna að spila þennan leik. Við erum búin að segja þetta núna hversu lengi. Eftir hverju eru þeir að bíða?“ segir Baldur Sigurðsson og heldur áfram.
„Þeir viðurkenna það ekki sjálfir að þeir séu bara að bíða eftir þessum bikarúrslitaleik en ætla þeir að fara í þessum takti inn í þennan leik?“ segir Baldur og á hann við bikarúrslitaleikinn gegn Aftureldingu 11. september sem í raun skilur á milli hvort tímabilið verði nokkuð ásættanlegt fyrir Kópavogsliðið eða verulega dapurt tímabil.
„Þetta er allt rétt sem Baldur er að sjá. Þetta er bara ekki þannig að þú getir bara kveikt á þessu. Bara nú er bikarúrslitaleikur, nú setjum við í gang. Nú ræsum við vélarnar og spilum okkar fótbolta. Þú þarft að eiga góða siði og vera í góðum takti,“ segir Bjarni en hér að neðan má sjá umræðuna í heild sinni.