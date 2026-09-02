Íslenski boltinn

KSÍ kaupir pulsuna og búið er að koma henni fyrir á Laugar­dals­velli

Andri Broddason skrifar
laugardalspulsa
laugardalsvollur

Mikið hefur gerst á Laugardalssvelli í dag þar sem verið var að setja upp nýtt tjald til þess að vernda völlinn á veturna. Tjaldið kallast „pulsan“ og ætti að gjörbreyta ástandi Laugardalsvallar.

Á síðasta ári var skipt um gras á Laugardalsvellinum í svokallað „hybrid“ gras. Það þýðir að á vellinum er náttúrulegt gras en gervigras er sett við rætur grassins til að hjálpa því að endast.

Svo að völlurinn haldist góður þarf að vernda grasið og ekki eru alltaf bestu aðstæður á Íslandi til að halda grasvelli í góðu standi á veturna. „Pulsan“ á að hjálpa við það og gera völlinn betri yfir vetrarmánuðina. KSÍ hefur áður notað pulsuna en þá var hún fengin í leigu. Nú hefur Pulsan verið keypt og komið fyrir á Laugardalsvellinum.

Pulsan er blásin upp meðfram miðjum vellinum til að halda uppi tjaldi sem fer yfir grasið. Þar myndast rými fyrir grasið að anda og er það varið fyrir snjókomu og frosti sem gæti skemmt grasið. Tjaldið sem er yfir grasinu hleypir sólarljósi í gegn ásamt því að halda loftinu undir tjaldinu á ferð sem hentar grasinu betur.

Nú eru vallarstarfsmenn á fullu að gera Laugardalsvöllinn kláran fyrir úrslitaleikina í Mjólkurbikarnum. Föstudaginn 11. september mætast Afturelding og Breiðablik í úrslitaleik Mjólkurbikars karla og fer leikurinn fram á Laugardalsvellinum. Daginn eftir, eða laugardaginn 12. september, mætast Þróttur og Grindavík/Njarðvík í úrslitaleik Mjólkurbikars kvenna.

Laugardalsvöllurinn ætti að vera í toppstandi fyrir þessa tvo leiki þar sem pulsan er mætt á völlinn til að halda bestu mögulegu aðstæðum fyrir grasið.

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