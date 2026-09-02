KSÍ kaupir pulsuna og búið er að koma henni fyrir á Laugardalsvelli Andri Broddason skrifar 2. september 2026 22:15 laugardalsvollur Mikið hefur gerst á Laugardalssvelli í dag þar sem verið var að setja upp nýtt tjald til þess að vernda völlinn á veturna. Tjaldið kallast „pulsan“ og ætti að gjörbreyta ástandi Laugardalsvallar. Á síðasta ári var skipt um gras á Laugardalsvellinum í svokallað „hybrid“ gras. Það þýðir að á vellinum er náttúrulegt gras en gervigras er sett við rætur grassins til að hjálpa því að endast. Svo að völlurinn haldist góður þarf að vernda grasið og ekki eru alltaf bestu aðstæður á Íslandi til að halda grasvelli í góðu standi á veturna. „Pulsan“ á að hjálpa við það og gera völlinn betri yfir vetrarmánuðina. KSÍ hefur áður notað pulsuna en þá var hún fengin í leigu. Nú hefur Pulsan verið keypt og komið fyrir á Laugardalsvellinum. View this post on Instagram A post shared by Laugardalsvöllur (@laugardalsvollur) Pulsan er blásin upp meðfram miðjum vellinum til að halda uppi tjaldi sem fer yfir grasið. Þar myndast rými fyrir grasið að anda og er það varið fyrir snjókomu og frosti sem gæti skemmt grasið. Tjaldið sem er yfir grasinu hleypir sólarljósi í gegn ásamt því að halda loftinu undir tjaldinu á ferð sem hentar grasinu betur. Nú eru vallarstarfsmenn á fullu að gera Laugardalsvöllinn kláran fyrir úrslitaleikina í Mjólkurbikarnum. Föstudaginn 11. september mætast Afturelding og Breiðablik í úrslitaleik Mjólkurbikars karla og fer leikurinn fram á Laugardalsvellinum. Daginn eftir, eða laugardaginn 12. september, mætast Þróttur og Grindavík/Njarðvík í úrslitaleik Mjólkurbikars kvenna. Laugardalsvöllurinn ætti að vera í toppstandi fyrir þessa tvo leiki þar sem pulsan er mætt á völlinn til að halda bestu mögulegu aðstæðum fyrir grasið. KSÍ Laugardalsvöllur Mjólkurbikar karla Mjólkurbikar kvenna Nýr þjóðarleikvangur Tengdar fréttir KSÍ vill að ríkið taki þátt í að greiða fyrir pylsuna Knattspyrnusamband Íslands hefur formlega óskað eftir aðkomu íslenska ríkisins að fjármögnun á leigu sambandsins á hitapylsunni svokölluðu sem notuð hefur verið til að gera Laugardalsvöll, þjóðarleikvang Íslendinga, leikfæran fyrir leikina sem fram hafa farið á vellinum núna undanfarnar vikur. 30. nóvember 2023 15:58 Mest lesið Brot Sveins Gísla það ljótt að ekki var hægt að endursýna Íslenski boltinn Ódýrast að æfa með Þór en dýrast hjá Fram Sport Tiger missir bílprófið í fimm ár Sport Romo játar sök og segist eiga við vanda að stríða Sport Stóðst læknisskoðun og stakk svo af Enski boltinn Uppgjörið: FH-Apollon 1-0 | Evrópudraumur Hafnfirðinga heldur áfram Fótbolti Lögreglan hafði afskipti af Víkingum Íslenski boltinn Liverpool hringdi svo hann sagði nei við Chelsea Enski boltinn Ummæli Arons ekki svaraverð: „Ekki mikið vit í því sem hann er búinn að vera segja“ Íslenski boltinn Allt teymi Heimis framlengir Fótbolti Fleiri fréttir KSÍ kaupir pulsuna og búið er að koma henni fyrir á Laugardalsvelli Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir: ,,Hleyptum óþarfa stressi í leikinn” Guðni Eiríksson: ,,Við spilum fyrir þetta fólk og munum alltaf gera það” „Eins og þeir hafi bara engan áhuga á að vera þarna“ Draumurinn að rætast Brot Sveins Gísla það ljótt að ekki var hægt að endursýna Lögreglan hafði afskipti af Víkingum Myndaveisla: Á fimmta þúsund manns á stórleik KR og Víkings „Það er hrikalegt að sjá þetta“ „Í gær var ég að æfa nákvæmlega sama skot“ Ummæli Arons ekki svaraverð: „Ekki mikið vit í því sem hann er búinn að vera segja“ „Gæti óskað þeim til hamingju með titilinn núna“ Mörkin úr stórslag KR og Víkings í lýsingu Gumma Ben Sveinn Gísli braut bein í toppslagnum KR - Víkingur 1-1| Hjartahnoð Arnórs Ingva á síðustu stundu Söngur og gleði hjá KR-ingum fyrir leik Slær Aron markametið í kvöld? „Þetta er síðasti séns fyrir KR-inga“ Ekki eitthvað sem Víkingur stendur fyrir Framkvæmdastjórinn þrífur upp skemmdarverkin Skemmdarverk unnin á KR-vellinum Allt klárt á Meistaravöllum fyrir pallaleikinn í kvöld Sjáðu Stjörnuna klára Blika Uppgjörið: Breiðablik - Stjarnan 0-2 | Stjarnan sótti þrjú stig í Kópavog Sjáðu geggjað mark Kristófers og öll hin úr Bestu Af Skaganum til Lyngby „Sköpuðum færi eftir færi allan leikinn“ „Stálheppnir að ná í þetta stig“ Sjáðu Frederik refsað grimmilega fyrir töf Uppgjörið: Valur - ÍA 2-2 | Baldvin jafnaði metin fyrir Skagamenn á síðustu stundu Sjá meira