Íslenski boltinn

Tufegdzic bræður til Malmö

Valur Páll Eiríksson skrifar
Stefan og Novak Tufegdzic eru farnir frá Val til Malmö í Svíþjóð.
Stefan og Novak Tufegdzic eru farnir frá Val til Malmö í Svíþjóð. Mynd/Valur

Valur greinir frá því að bræðurnir Stefan og Novak Tufegdzic séu gengnir í raðir Malmö í Svíþjóð.

Þeir Stefan og Novak hafa báðir tekið lítillega þátt með Val í Bestu deild karla í sumar. Stefan er 16 ára gamall en Novak 14 ára, og varð í sumar yngsti leikmaður í sögu efstu deildar er hann byrjaði leik Vals við Fram í júlí.

Þeir eru nú farnir frá Val til Malmö FF í sænsku úrvalsdeildinni. Fyrir er Daníel Guðjohnsen hjá liðinu.

Þeir Stefan og Novak eru synir Srdjan Tufegdzic, Túfa, fyrrverandi þjálfara Vals.

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