Rúst hjá Rosenborg

Rosenborg vann 4-0 sigur á HamKam í norsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag og kemst þannig aftur á sigurbraut.
Rosenborg tapaði aðeins öðrum leiknum undir stjórn Freys Alexanderssonar á dögunum er það tapaði 4-2 fyrir toppliði Bodö/Glimt. Það virtist hins vegar ákveðið í að bæta fyrir það í leik dagsins í Þrándheimi.
Rosenborg hóf leikinn af krafti. Strax í fyrstu sókn kom Emil Ceide liðinu yfir eftir að Ole Selnæs sendi hann í gegn á fyrstu mínútu leiksins.
1-0 stóð í hléi en eftir sjö mínútna leik í síðari hálfleik tvöfaldaði Noah Sahsah forystu Rosenborgara á Lerkendal-vellinum.
Amin Chiakha, sem hefur leikið á als oddi undir stjórn Freys, lagði það mark upp en hann bætti sjálfur við tveimur mörkum áður en yfir lauk.
Rosenborg vann því 4-0 sigur og stekkur upp í fimmta sæti deildarinnar með 27 stig, þremur frá Molde sem er sæti ofar, í neðsta Evrópusætinu.