Íslenski boltinn

Erfitt verk­efni FH og Breiða­blik til Pól­lands

Valur Páll Eiríksson skrifar
Blikakonur fara til Póllands.
Blikakonur fara til Póllands.

Dregið var í aðra umferð Evrópubikars kvenna í fótbolta síðdegis. FH fær erfiðara verkefni en Breiðablik.

Tvö íslensk lið voru í pottinum er dregið var í dag. Breiðablik var í efri styrkleikaflokki en FH í þeim neðri. Niðurstaðan fyrir íslensku liðin var eftir því.

Breiðablik mætir liði Czarni frá Póllandi og spilar fyrri leikinn í Kópavogi þann 23. september og ytra þann 30. september.

FH dróst hins vegar gegn þýska stórliðinu Eintracht Frankfurt og spilar fyrri leikinn í Þýskalandi sama dag, 23. september.

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