Völsungur náði á ótrúlegan hátt að halda sæti sínu í Lengjudeild karla í fótbolta. Grindavík er fallin í 2. deild.
Fyrir umferðina var ljóst að Afturelding myndi fara upp í Bestu deildina í kjölfar sigurs liðsins síðustu helgi. Ægir var þá fallinn en mikil spenna um það hvaða lið myndi fylgja Þorlákshafnarliðum niður í 2. deild.
Þrjú lið gátu fallið; Völsungur, sem var með 23 stig í fallsæti, Grindavík sem var með 24 stig, og ÍR sem var með 25 stig.
Völsungur þurfti því sigur og treysta á að annað hvort Grindavík eða ÍR myndu misstíga sig til að halda sæti sínu.
Húsvíkingar sóttu Gróttu heim á Seltjarnarnes og skemmst frá því að segja að þeir gerðu sitt og unnu 2-0 sigur þökk sé mörkum Fernando Jimenez og Elfars Árna Aðalsteinssonar.
ÍR kláraði einnig sitt. Vann 3-1 sigur á Leikni í grannaslag í Breiðholti. ÍR-ingar náðu 3-0 forystu snemma og þeirra staða aldrei í hættu, sama hvað Leiknismenn vildu reyna að fella grannana.
Flestir hefðu þá eflaust dauðadæmt Völsunga niður enda átti Grindavík eftir auðveldasta verkefnið á pappír, gegn föllnu Ægisliði sem hafði tapað tíu leikjum í röð og fengið á sig 20 mörk í þremur leikjum þar á undan.
Það hafðist ekki hjá Grindvíkingum. Heiðar Snær Ragnarsson hafði komið liðinu yfir eftir kortersleik en mark Daníels Karls Ragnarssonar á 62 mínútu þýddi að liðin gerðu 1-1 jafntefli og Ægir tók Grindavík með sér niður í 2. deild.
Völsungur vann aðeins einn leik af fyrstu 14 sem þeir spiluðu í deildinni og voru fyrr í sumar geirnegldir niður með Ægismönnum. Ótrúleg spilamennska og barátta hefur hins vegar skilað liðinu sex sigrum í síðustu átta leikjum tímabilsins og liðið því áfram í næst efstu deild.
Önnur úrslit urðu á þá leið að HK vann 2-1 sigur á Fylki, Njarðvík vann meistara Aftureldingar 2-1 og Þróttur vann 2-0 útisigur á Vestra.
Fram undan er umspil um það hvaða lið fylgir Aftureldingu upp. Þróttur mun mæta Njarðvík í öðru undanúrslitaeinvíginu og Fylkir mætir HK í hinu.