Íslenski boltinn

Fred fram­lengir við Fram til 2028

Stefán Árni Pálsson skrifar
Fred Saraiva verður hjá Fram til ársins 2028. 
Fred Saraiva verður hjá Fram til ársins 2028.  Vísir/Bjarni

Fred Saraiva hefur framlengt samning sinn við Fram og verður áfram í herbúðum félagsins til ársins 2028. Samkvæmt heimildum íþróttadeildar reyndu Blikar að fá leikmanninn yfir í Kópavoginn.

Fred hefur verið einn af lykilmönnum Fram undanfarin ár en hann kom til félagsins frá Brasilíu árið 2018. Hann hefur nú leikið 250 leiki fyrir Fram og skorað 60 mörk. Þetta kemur fram í tilkynningu frá félaginu. 

Framlengingin þýðir að Fred stefnir á sitt tíunda tímabil með félaginu á næsta ári. Hann hefur verið áberandi í íslenskri knattspyrnu undanfarin ár og hefur að sögn Fram fengið áhuga frá öðrum íslenskum félögum.

„Við erum einstaklega lánsöm að hafa Fred hjá Fram. Á næsta ári fer hann inn í sitt 10. tímabil með félaginu. Alveg frá upphafi hefur hann verið mjög skýr á því að koma félaginu aftur í fremstu röð á Íslandi og sýnt það í verki,“ segir Sigurður Hrannar Björnsson, formaður meistaraflokksráðs karla hjá Fram.

„Hann hefur verið einn besti leikmaður deildarinnar undanfarin ár. Önnur íslensk félög sýna honum áhuga á hverju ári en hugur hans er hjá Fram. Það segir mikið um tryggð hans við félagið og metnaðinn fyrir því sem við erum að byggja upp.“

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