Fred framlengir við Fram til 2028 Stefán Árni Pálsson skrifar 5. september 2026 20:17 Fred Saraiva verður hjá Fram til ársins 2028. Vísir/Bjarni Fred Saraiva hefur framlengt samning sinn við Fram og verður áfram í herbúðum félagsins til ársins 2028. Samkvæmt heimildum íþróttadeildar reyndu Blikar að fá leikmanninn yfir í Kópavoginn. Fred hefur verið einn af lykilmönnum Fram undanfarin ár en hann kom til félagsins frá Brasilíu árið 2018. Hann hefur nú leikið 250 leiki fyrir Fram og skorað 60 mörk. Þetta kemur fram í tilkynningu frá félaginu. Framlengingin þýðir að Fred stefnir á sitt tíunda tímabil með félaginu á næsta ári. Hann hefur verið áberandi í íslenskri knattspyrnu undanfarin ár og hefur að sögn Fram fengið áhuga frá öðrum íslenskum félögum. „Við erum einstaklega lánsöm að hafa Fred hjá Fram. Á næsta ári fer hann inn í sitt 10. tímabil með félaginu. Alveg frá upphafi hefur hann verið mjög skýr á því að koma félaginu aftur í fremstu röð á Íslandi og sýnt það í verki,“ segir Sigurður Hrannar Björnsson, formaður meistaraflokksráðs karla hjá Fram. „Hann hefur verið einn besti leikmaður deildarinnar undanfarin ár. Önnur íslensk félög sýna honum áhuga á hverju ári en hugur hans er hjá Fram. Það segir mikið um tryggð hans við félagið og metnaðinn fyrir því sem við erum að byggja upp.“ View this post on Instagram Besta deild karla Fram Mest lesið Myndband ekki fyrir viðkvæma: „Horfi niður og sé höndina mína í einhverri steik“ Íslenski boltinn Bað dómarann um hjálp út af megnri marijúanalykt Sport Enn kynt upp í rígnum: Ekroth keyrði utan í Aron Íslenski boltinn Ótrúleg björgun Völsungs og Grindavík fallin Íslenski boltinn Uppgjörið og viðtal: Keflavík - Valur 1-2 | Valsmenn héldu út Íslenski boltinn Fallin vonarstjarna Liverpool dæmd en sleppur við fangelsi Enski boltinn City marði Coventry Enski boltinn Rúst hjá Rosenborg Fótbolti Stólpagrín gert að leikmanni Ipswich Enski boltinn Norðmaðurinn fjórði en reif kjaft: „Hvaða lúsera er ég að keppa við?“ Sport Fleiri fréttir ,,Eftir þessar síðustu 20 mínútur held ég að ég þurfi bara að leggjast niður.” Fred framlengir við Fram til 2028 Ótrúleg björgun Völsungs og Grindavík fallin Uppgjörið og viðtal: Keflavík - Valur 1-2 | Valsmenn héldu út Uppgjörið: ÍBV-Fram 2-3 | Fram sneri taflinu við í Eyjum Enn kynt upp í rígnum: Ekroth keyrði utan í Aron Myndband ekki fyrir viðkvæma: „Horfi niður og sé höndina mína í einhverri steik“ Erfitt verkefni FH og Breiðablik til Póllands Hver var í flottustu treyjunni? Tufegdzic bræður til Malmö Stjarnan spilar aftur í Miðgarði Frá Keflavík til Noregs KSÍ kaupir pulsuna og búið er að koma henni fyrir á Laugardalsvelli Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir: ,,Hleyptum óþarfa stressi í leikinn” Guðni Eiríksson: ,,Við spilum fyrir þetta fólk og munum alltaf gera það” „Eins og þeir hafi bara engan áhuga á að vera þarna“ Draumurinn að rætast Brot Sveins Gísla það ljótt að ekki var hægt að endursýna Lögreglan hafði afskipti af Víkingum Myndaveisla: Á fimmta þúsund manns á stórleik KR og Víkings „Það er hrikalegt að sjá þetta“ „Í gær var ég að æfa nákvæmlega sama skot“ Ummæli Arons ekki svaraverð: „Ekki mikið vit í því sem hann er búinn að vera segja“ „Gæti óskað þeim til hamingju með titilinn núna“ Mörkin úr stórslag KR og Víkings í lýsingu Gumma Ben Sveinn Gísli braut bein í toppslagnum KR - Víkingur 1-1| Hjartahnoð Arnórs Ingva á síðustu stundu Söngur og gleði hjá KR-ingum fyrir leik Slær Aron markametið í kvöld? „Þetta er síðasti séns fyrir KR-inga“ Sjá meira