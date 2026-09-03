Íslenski boltinn

Frá Kefla­vík til Noregs

Valur Páll Eiríksson skrifar
Þorlákur Breki Baxter lék með Stjörnunni áður en hann fór í Keflavík þar sem hann hefur staðið sig vel í sumar.
Þorlákur Breki Baxter lék með Stjörnunni áður en hann fór í Keflavík þar sem hann hefur staðið sig vel í sumar. Stjarnan

Þorlákur Breki Baxter er genginn í raðir norska B-deildarliðsins Egersund frá Keflavík í Bestu deildinni. Hann gerir tveggja ára samning.

Breki er 21 árs gamall og ólst upp hjá Hetti á Egilsstöðum en hefur leikið fyrir Selfoss, Stjörnuna, ÍBV og Keflavík hér heima auk þess sem hann stoppaði stutt hjá Lecce á Ítalíu.

Hann hefur heillað með Keflavík í Bestu deildinni í sumar og norska B-deildarliðið festir kaup á honum í dag en félagsskiptaglugginn lokar í Noregi í kvöld.

Hjá Egersund hittir Breki aðra Íslendinga. Hinrik Harðarson er leikmaður liðsins og Haraldur Árni Hróðmarsson er aðstoðarþjálfari. Marcel Zapytowski, fyrrverandi markvörður ÍBV, er þá einnig á mála hjá félaginu.

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