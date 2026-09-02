Íslenski boltinn

Andrea Rán Snæfeld Hauks­dóttir: ,,Hleyptum ó­þarfa stressi í leikinn”

Andri Broddason skrifar
Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir, er létt að hafa ekki tapað viðureigninni á heimavelli.
Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir, er létt að hafa ekki tapað viðureigninni á heimavelli. Guðmundur/Vísir

Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir, fyrirliði FH, sagði óþolinmæði hafa gert Hafnarfjarðarliðinu erfiðara fyrir í 1–0 tapinu gegn Apollon. FH vann þó einvígið 2–1 samanlagt og tryggði sér sæti í næstu umferð Evrópubikarsins.

„Leikurinn var mjög kaflaskiptur. Við byrjuðum af miklum krafti en síðan kom lægð í leik okkar. Mér fannst við verða óþolinmóðar á köflum og þá hleyptum við leiknum í óþarfa stress,“ sagði Andrea eftir leik.

FH ætlaði sér að sækja að marki Apollon en liðinu tókst ekki að skapa nægilega góð færi til að jafna metin.

„Auðvitað þarf maður að skora mörk til að vinna leiki og það var planið hjá okkur. Það gekk hins vegar ekki í dag. Við fengum töluvert af hálffærum en sköpuðum okkur ekki nein sérstaklega góð marktækifæri. Við nýttum ekki þau hálffæri sem við fengum og skoruðum þar af leiðandi ekki.“

Þrátt fyrir tapið heldur Evrópuævintýri FH áfram. Næsta verkefni liðsins er þó í deildinni áður en í ljós kemur hverjum FH mætir í næstu umferð Evrópubikarsins.

„Næsti leikur er í deildinni og því einbeitum við okkur alfarið að henni núna. Síðan kemur í ljós eftir dráttinn hvað tekur við hjá okkur í Evrópu,“ sagði Andrea Rán.

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