Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir: ,,Hleyptum óþarfa stressi í leikinn” Andri Broddason skrifar 2. september 2026 19:24 Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir, er létt að hafa ekki tapað viðureigninni á heimavelli. Guðmundur/Vísir Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir, fyrirliði FH, sagði óþolinmæði hafa gert Hafnarfjarðarliðinu erfiðara fyrir í 1–0 tapinu gegn Apollon. FH vann þó einvígið 2–1 samanlagt og tryggði sér sæti í næstu umferð Evrópubikarsins. „Leikurinn var mjög kaflaskiptur. Við byrjuðum af miklum krafti en síðan kom lægð í leik okkar. Mér fannst við verða óþolinmóðar á köflum og þá hleyptum við leiknum í óþarfa stress,“ sagði Andrea eftir leik. FH ætlaði sér að sækja að marki Apollon en liðinu tókst ekki að skapa nægilega góð færi til að jafna metin. „Auðvitað þarf maður að skora mörk til að vinna leiki og það var planið hjá okkur. Það gekk hins vegar ekki í dag. Við fengum töluvert af hálffærum en sköpuðum okkur ekki nein sérstaklega góð marktækifæri. Við nýttum ekki þau hálffæri sem við fengum og skoruðum þar af leiðandi ekki.“ Þrátt fyrir tapið heldur Evrópuævintýri FH áfram. Næsta verkefni liðsins er þó í deildinni áður en í ljós kemur hverjum FH mætir í næstu umferð Evrópubikarsins. „Næsti leikur er í deildinni og því einbeitum við okkur alfarið að henni núna. Síðan kemur í ljós eftir dráttinn hvað tekur við hjá okkur í Evrópu,“ sagði Andrea Rán. Íslenski boltinn FH Evrópubikar kvenna í fótbolta Mest lesið Brot Sveins Gísla það ljótt að ekki var hægt að endursýna Íslenski boltinn Ódýrast að æfa með Þór en dýrast hjá Fram Sport Tiger missir bílprófið í fimm ár Sport Romo játar sök og segist eiga við vanda að stríða Sport Stóðst læknisskoðun og stakk svo af Enski boltinn Uppgjörið: FH-Apollon 1-0 | Evrópudraumur Hafnfirðinga heldur áfram Fótbolti Lögreglan hafði afskipti af Víkingum Íslenski boltinn Ummæli Arons ekki svaraverð: „Ekki mikið vit í því sem hann er búinn að vera segja“ Íslenski boltinn Liverpool hringdi svo hann sagði nei við Chelsea Enski boltinn Allt teymi Heimis framlengir Fótbolti Fleiri fréttir Guðni Eiríksson: ,,Við spilum fyrir þetta fólk og munum alltaf gera það” „Eins og þeir hafi bara engan áhuga á að vera þarna“ Draumurinn að rætast Brot Sveins Gísla það ljótt að ekki var hægt að endursýna Lögreglan hafði afskipti af Víkingum Myndaveisla: Á fimmta þúsund manns á stórleik KR og Víkings „Það er hrikalegt að sjá þetta“ „Í gær var ég að æfa nákvæmlega sama skot“ Ummæli Arons ekki svaraverð: „Ekki mikið vit í því sem hann er búinn að vera segja“ „Gæti óskað þeim til hamingju með titilinn núna“ Mörkin úr stórslag KR og Víkings í lýsingu Gumma Ben Sveinn Gísli braut bein í toppslagnum KR - Víkingur 1-1| Hjartahnoð Arnórs Ingva á síðustu stundu Söngur og gleði hjá KR-ingum fyrir leik Slær Aron markametið í kvöld? „Þetta er síðasti séns fyrir KR-inga“ Ekki eitthvað sem Víkingur stendur fyrir Framkvæmdastjórinn þrífur upp skemmdarverkin Skemmdarverk unnin á KR-vellinum Allt klárt á Meistaravöllum fyrir pallaleikinn í kvöld Sjáðu Stjörnuna klára Blika Uppgjörið: Breiðablik - Stjarnan 0-2 | Stjarnan sótti þrjú stig í Kópavog Sjáðu geggjað mark Kristófers og öll hin úr Bestu Af Skaganum til Lyngby „Sköpuðum færi eftir færi allan leikinn“ „Stálheppnir að ná í þetta stig“ Sjáðu Frederik refsað grimmilega fyrir töf Uppgjörið: Valur - ÍA 2-2 | Baldvin jafnaði metin fyrir Skagamenn á síðustu stundu Vöktu aðdáun Margrétar Láru: Sigruðust á krabbameini og elska fótbolta „Veit að það á enginn séns í mig í þessari deild“ Sjá meira