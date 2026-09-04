Réttarhöldunum yfir Clancy lauk án niðurstöðu Eiður Þór Árnason skrifar 4. september 2026 22:31 Mál Lindsay Clancy hefur vakið heimsathygli. Ap/The Patriot Ledge/Greg Derr Dómari hefur ómerkt réttarhöldin yfir Lindsay Clancy eftir að kviðdómi tókst ekki að komast að sameiginlegri niðurstöðu eftir ítrekaðar tilraunir. Hún er sökuð um að myrða þrjú ung börn sín. Ógilding málsins tafðist í dag eftir að dómari heimilaði verjanda Clancy að áfrýja niðurstöðunni. Áfrýjunardómstólinn féllst ekki á að koma í veg fyrir ógildinguna. Réttarhöldin hafa vakið gríðarlega athygli síðustu vikur og beint sjónum að andlegri heilsu mæðra eftir barnsburð. Hin 36 ára gamla Clancy frá Massachusetts starfaði áður sem hjúkrunarfræðingur á fæðingardeild og hefur aldrei neitað því að hafa drepið börnin. Verjandi hennar hefur sagt að hún þjáist af miklum geðrænum vanda vegna fæðingarþunglyndis. Hún sé með geðhvarfasýki og að þunglyndislyf sem hún fékk eftir fæðingu þriðja barnsins hafi valdið því að geðheilsa hennar versnaði til muna. Kviðdómur hafði rætt málið í sjö daga þegar réttarhöldin voru ómerkt í dag. Málið er því enn óleyst og virtist ákvörðunin ekki hafa komið neinum í réttarsalnum á óvart, að sögn AP-fréttaveitunnar. Hvorki Clancy né fjölskylda hennar hafi sýnt nein áberandi viðbrögð þegar dómarinn tilkynnti að réttarhöldunum væri lokið án niðurstöðu. Kviðdómurinn hafði þrisvar sinnum reynt að komast að niðurstöðu. Töldu að hún yrði sýknuð Clancy er enn ákærð fyrir morð og er búist við að hún dvelji á geðsjúkrahúsi þar til lausn fæst í mál hennar. Verjandinn Kevin Reddington sagði að hann teldi að Clancy hefði verið sýknuð ef ekki hefði verið fyrir kviðdómanda sem var tilefni deilna um hvort leiðbeiningum dómarans væri fylgt. Reddington sagði að Clancy hefði það „ekki gott“ þegar fréttamaður AP spurði hvernig hún væri eftir að réttarhöldin voru dæmd ógild. Patrick Clancy, fyrrverandi eiginmaður hennar og fyrsta vitnið við réttarhöldin, hefur sagt í fyrri viðtölum að hann fyrirgefi henni og telji að gjörðir hennar hafi verið afleiðing geðsjúkdóms. Ekki tekið ákvörðun um önnur réttarhöld Saksóknari sagði að ekki yrði strax tekin ákvörðun um önnur réttarhöld. „Þetta snerist og hefur alltaf snúist um að ná fram réttlæti fyrir þessi þrjú litlu börn,“ sagði Timothy Cruz, héraðssaksóknari í Plymouth-sýslu. Miklar vendingar urðu í réttarsalnum í dag þegar dómarinn sagði að hann ætlaði að dæma réttarhöldin ógild áður en hann skipti skyndilega um skoðun og leyfði lögmanni Clancy að áfrýja þeirri ákvörðun. Áfrýjunardómstóllinn hafnaði því að koma í veg fyrir að dómarinn dæmdi réttarhöldin ógild. Lögmenn Clancy héldu því fram að einn kviðdómenda hefði sýnt mögulega hlutdrægni gegn fólki sem glímir við geðsjúkdóma, án þess að útskýra það nánar. Þeir vildu dómarinn ætti hið minnsta að ræða náðar við kviðdómandann eða jafnvel vísa honum frá áður en réttarhöldin yrðu dæmd ógild. Saksóknarar sögðu að Clancy hefði kyrkt hina 5 ára gömlu Coru, hinn 3 ára gamla Dawson og hinn 8 mánaða gamla Callan Clancy með æfingateygjum af ásettu ráði. Lögmaður Clancy sagði að hún ætti ekki að bera refsiábyrgð vegna fæðingarsturlunar, sjaldgæfs geðsjúkdóms sem tengist streitu, svefnskorti og hormónabreytingum sem fylgja barnsburði. Réttarhöldin komust í uppnám í gær Í gær steig formaður kviðdómsins fram og sagði að einn í tólf manna hópnum færi ekki eftir skipunum dómarans hvað varðar leiðbeiningar um sönnunarbyrði og hugtakið „hafið yfir skynsamlegan vafa“ (e. beyond reasonable doubt). Fyrr í dag gaf dómarinn William Sullivan kviðdómendum eitt tækifæri í viðbót til að komast að sameiginlegri niðurstöðu um sekt Clancy eða sakleysi. Það skilaði ekki árangri. Formaður kviðdómsins sendi skilaboð til Sullivans í dag sem í stóð: „Það er með þungum hug sem við greinum frá því að okkur hefur ekki tekist að ná einróma niðurstöðu og teljum okkur ekki geta gert það.“ Fréttin hefur verið uppfærð. Mál Lindsay Clancy Bandaríkin Tengdar fréttir Ógilding réttarhaldanna gegn Clancy sett á ís vegna áfrýjunar Dómarinn í málinu gegn Lindsay Clancy ætlar að gera réttarhöldin gegn henni ógild. Sú ákvörðun hefur þó verið sett á ís vegna áfrýjunar lögmanns Clancy til áfrýjunardómstóls. Kviðdómendur hafa ekki komist að niðurstöðu eftir margra daga tilraunir. 4. september 2026 15:33 Kviðdómendur fá enn eitt tækifæri Kviðdómendur í málinu gegn Lindsay Clancy munu fá enn einn daginn til að komast að sameiginlegri niðurstöðu í máli hennar. 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