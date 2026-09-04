Ståle Solbakken, landsliðsþjálfari Noregs, er allt annað en sáttur við stöðuna á hans mönnum í Liverpool á Englandi.
Hinn 58 ára gamli Solbakken, sem stýrði Noregi til sögulega góðs árangurs á HM karla í fótbolta í sumar, tók þátt í þætti Viaplay í Noregi á lokadegi félagsskiptagluggans. Þar var hann beðinn um að leggja mat sitt á viðskipti Liverpool í sumar og byrjunina á leiktíðinni.
Liverpool hefur gert jafntefli við Newcastle og Nottingham Forest í fyrstu tveimur leikjum tímabilsins og mætir Ipswich í þriðja leiknum í kvöld. Solbakken er sérlega óánægður með frammistöðu bakvarða liðsins.
„Bakverðirnir eru gangandi martröð varnarlega. Kerkez virðist ekki geta gert þetta rétt, jafnvel með gamla stjóranum sínum. Frimpong er, að mínu mati, veikur hvað varðar staðsetningar og betri í sókn en vörn,“ sagði hann.
Á milli þeirra er 35 ára fyrirliðinn Virgil van Dijk í miðri vörninni. Sá er á loka ári samnings og hefur aðeins misst niður hraða síðustu misseri.
„Er Van Dijk að syngja sitt síðasta? Ég er ekki viss um það. Hann er alls ekki með sama hraða lengur. Ég held ekki það sé fátt sem bendir til að þeir lyfti bikarnum í lok tímabilsins,“ útskýrði Solbakken.
Mohamed Salah, Ibrahima Konaté og Andy Robertson yfirgáfu allir félagið á frjálsri sölu í lok síðasta tímabils.
Félagið hefur fjárfest um 250 milljónum punda til að styrkja hópinn í sumar. Þrátt fyrir það telur Ståle Solbakken að rauðir hafi átt að semja við nýjan miðjumann.
„Þetta er svolítið þunnt. Ég held að þeir hafi átt að fá miðvallarleikmann sem hefði getað farið beint inn í liðið. Ég er ekki viss með kantana,“ bætti hann við.