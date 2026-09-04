Stórir póstar utan Meistaradeildarhóps Liverpool

Federico Chiesa og Wataru Endo komast ekki í Meistaradeildarhóp Liverpool fyrir deildarkeppnina sem hefst í næstu viku.
Liverpool staðfesti hópinn í gær fyrir komandi leik við Atlético Madrid á miðvikudag í næstu viku.
Skortur Liverpool á uppöldum leikmönnum í leikmannahópi sínum veldur því að velja þarf og hafna milli leikmanna í aðalliðshópnum. Liverpool er á leið inn í sína fyrstu leiktíð í sögunni þar sem enginn scouser, leikmaður sem er fæddur og uppalinn í Liverpool, er í aðalliðinu.
Félög mega velja 25 leikmenn í Meistaradeildarhópa sína, þar af þurfa fjórir að vera uppaldir hjá félaginu og fjórir til viðbótar uppaldir í heimalandinu.
Vegna hás fjölda erlendra leikmanna sem ekki eru uppaldir á Englandi í hópi Liverpool þurfa Endo og Chiesa að bíta í það súra epli að vera utan hópsins og taka engan þátt í Meistaradeildinni á leiktíðinni.
Giovanni Leoni er í hópnum en sá er enn að jafna sig eftir krossbandaslit í fyrra. Conor Bradley er einnig í hópnum þrátt fyrir meiðsli en sá telst sem uppalinn hjá Liverpool. Hugo Ekitiké er þá einnig í hópnum þrátt fyrir langvinn meiðsli.
Liverpool spilar átta leiki í deildarkeppni Meistaradeildarinnar. Liðið á heimaleiki við Atlético Madrid, Porto, Villarreal og Lens.
Þá ferðast það í útileiki við LASK, Fenerbahce, Club Brugge og Inter Milan.