Erlent

Óttast að yfir átta­tíu hafi farist

Áróra L Davíðsdóttir skrifar
Myndin er úr safni frá fyrri aðgerðum björgunarsveitar Spánar á sjó.
Myndin er úr safni frá fyrri aðgerðum björgunarsveitar Spánar á sjó. EPA/GELMERT FINOL

Talið er að um 80 manns hafi týnt lífi á ferð yfir Atlantshafið frá Gambíu til Kanarí. Báturinn fannst við strendur Kanarí 27 dögum eftir að hann er talinn hafa lagt af stað með 127 farþega innbyrðis. 

Spænska björgunarsveitin á sjó, Salvamento Marítimo, kom auga á bátinn um 65 sjómílur suðvestur af strandbænum Arguineguín á Kanarí, einni af Kanaríeyjunum, í gær. Um borð fundust fimm látnir og 44 eftirlifendur.

Eins og fyrr sagði er talið að báturinn hafi lagt af stað frá Gambíu í byrjun ágústmánaðar með 127 manns um borð. Þrír hafi verið fluttir til aðhlynningar í lífshættulegu ástandi.

Samkvæmt mannréttindasamtökunum Caminando Fronteras létust 83 við för bátsins yfir Atlantshafið.

Sjá einnig: Stjórn­völd sögð hylma yfir hvarf hundraða á Mið­jarðar­hafi

Fernando Clavijo, forseti Kanaríeyja, sagði í færslu á X:

„Það er ólíðandi að mannslífum sé áfram tapað. Kanaríeyjar mega hvorki venjast því né líta á það sem eðlilegan hlut að Atlantshafið sé áfram dauðaleið.“

„Það sem við erum að upplifa á Kanaríeyjum og þessa dagana einnig í Ceuta afhjúpar enn og aftur veruleikann: Spánn þarf á ríkisstefnu í málefnum innflytjenda að halda og Evrópa verður að axla sína ábyrgð,“ skrifar hann. 

Sjá einnig: Tæplega 50 þúsund manns synt til Ceuta á einum sólarhring

Leiðin yfir Atlantshafið frá Vestur-Afríku til Kanaríeyja er ein hættulegasta fólksflutningaleið heims. Þúsundir flótta- og farandfólks reyna við ferð á ári hverju í leit að því að komast á spænskt yfirráðasvæði.

Spánn Flóttamenn Gambía

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