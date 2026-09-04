Óttast að yfir áttatíu hafi farist Áróra L Davíðsdóttir skrifar 4. september 2026 00:04 Myndin er úr safni frá fyrri aðgerðum björgunarsveitar Spánar á sjó. EPA/GELMERT FINOL Talið er að um 80 manns hafi týnt lífi á ferð yfir Atlantshafið frá Gambíu til Kanarí. Báturinn fannst við strendur Kanarí 27 dögum eftir að hann er talinn hafa lagt af stað með 127 farþega innbyrðis. Spænska björgunarsveitin á sjó, Salvamento Marítimo, kom auga á bátinn um 65 sjómílur suðvestur af strandbænum Arguineguín á Kanarí, einni af Kanaríeyjunum, í gær. Um borð fundust fimm látnir og 44 eftirlifendur. Eins og fyrr sagði er talið að báturinn hafi lagt af stað frá Gambíu í byrjun ágústmánaðar með 127 manns um borð. Þrír hafi verið fluttir til aðhlynningar í lífshættulegu ástandi. Samkvæmt mannréttindasamtökunum Caminando Fronteras létust 83 við för bátsins yfir Atlantshafið. Sjá einnig: Stjórnvöld sögð hylma yfir hvarf hundraða á Miðjarðarhafi Fernando Clavijo, forseti Kanaríeyja, sagði í færslu á X: „Það er ólíðandi að mannslífum sé áfram tapað. Kanaríeyjar mega hvorki venjast því né líta á það sem eðlilegan hlut að Atlantshafið sé áfram dauðaleið.“ Es insoportable que sigan perdiéndose vidas. #Canarias no puede acostumbrarse ni normalizar que el Atlántico siga siendo una ruta de muerte.Lo que estamos viviendo en #Canarias y estos días también en #Ceuta vuelve a evidenciar una realidad: España necesita una política… https://t.co/3fSaByIhH7— Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) September 3, 2026 „Það sem við erum að upplifa á Kanaríeyjum og þessa dagana einnig í Ceuta afhjúpar enn og aftur veruleikann: Spánn þarf á ríkisstefnu í málefnum innflytjenda að halda og Evrópa verður að axla sína ábyrgð,“ skrifar hann. Sjá einnig: Tæplega 50 þúsund manns synt til Ceuta á einum sólarhring Leiðin yfir Atlantshafið frá Vestur-Afríku til Kanaríeyja er ein hættulegasta fólksflutningaleið heims. Þúsundir flótta- og farandfólks reyna við ferð á ári hverju í leit að því að komast á spænskt yfirráðasvæði. Spánn Flóttamenn Gambía Mest lesið Líst ekki á breytingar Ingu á útivistartíma barna að vetri Innlent Minnist dóttur sinnar sem lést á Íslandi Innlent „Þetta er auðvitað ekki mjög pólitískt sexí“ Innlent Fegursta flugvél Íslands rifin Innlent Ekki 270 ferkílómetrar heldur 26 Erlent Með umtöluð símtöl og skilaboð á sínu borði Innlent Fulltrúar rússneska sendiráðsins kallaðir á teppið Innlent Annar vinningur hættir að safnast upp í Vikinglottó Innlent Ásakanir á víxl milli leyniþjónusta eftir skothríð í Kænugarði Erlent Höfum setið eftir í baráttu við glæpahópa Innlent Fleiri fréttir Segir Repúblikönum að tala meira um afrek hans Ásakanir á víxl milli leyniþjónusta eftir skothríð í Kænugarði Sakaskrá fjölda glæpamanna óvart hreinsuð Ungmenni drepin og þorp rifið á Vesturbakkanum Hefja síðasta áfanga ferðarinnar til Merkúrs Kviðdómendur fá síðasta séns Trump má enn ekki meina börnum um ríkisborgararétt Kyrrsetja grunsamlegt rússneskt skip á Svalbarða NATO og ESB ætli að bregðast við auknu gáleysi Rússa Eitraður reykjarmökkur veldur vandræðum í Suðaustur-Asíu Vonast til að geta haldið árásum í lágmarki fram yfir kosningar Trump um Harry og Meghan: „Ég var enginn aðdáandi“ Ekki 270 ferkílómetrar heldur 26 Ætluðu að vinna skemmdarverk í Danmörku Spyr hvort breyta ætti heitinu í Trumpsund Vita hverjir drónamennirnir í Leipzig eru Úkraínumenn skiptust á skotum í Kænugarði Løkke kallar rússneska sendiherrann á teppið Útséð um að markmið Parísarsamkomulagsins náist Pútín segir Rússland vera að vinna stríðið Myrt í tilefnislausri stunguárás á Times Square Neitar að hafa myrt Charlie Kirk Átökin við Persaflóa stigmagnast á ný Munu verja hagsmuni sína á norðurslóðum „með öllum ráðum“ Bandaríkjaher hefur árásir á Íran á ný Ná ekki saman um sakhæfi Clancy Kenna Rússum um sprengidrónana á flugvellinum Sprengjur nærri spennistöð Hákon sór embættiseið Mannskæðar árásir á Kænugarð sjöttu nóttina í röð Sjá meira