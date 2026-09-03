Túlkunaratriði hvað eigi að gera við umsóknina Áróra L Davíðsdóttir skrifar 3. september 2026 21:37 Birgir Guðmundsson, prófessor í stjórnmála- og fjölmiðlafræði, segir fjörugan þingvetur í vændum. Samsett Stjórnmálafræðingur og prófessor í fjölmiðlafræði segir óljóst hverjir eftirmálar þjóðaratkvæðagreiðslunnar um áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið eigi að vera. Þeir eigi þó eftir að hafa áhrif á þingveturinn framundan. „Við urðum vitni að því að menn eru búnir að vera í hitagír í allt sumar meira og minna. Ég held að það taki smá tíma að kólna í kolunum. Þó að það sé búið að grilla þá kólna kolin ekki alveg strax,“ segir Birgir Guðmundsson, prófessor í fjölmiðla- og stjórnmálafræði við Háskólann á Akureyri. Sum kolin séu þó heitari en önnur og þurfi lengri tíma til að kólna. Birgir segir niðurstöðu atkvæðagreiðslunnar hafa verið nokkuð afgerandi miðað við í hvað stefndi. Þó hafi staðan verið nokkuð jöfn og mögulega hefði verið heppilegra hefði farið 60 prósent á móti 40 prósentum. Þá hefðu menn getað talað um afgerandi niðurstöður. Birgir Guðmundsson var til viðtals í Reykjavík Síðdegis á Bylgjunni í dag. Hann telur að eftirmálar þjóðaratkvæðagreiðslunnar muni lita þingstörf vetrarins, sér í lagi ef ríkisstjórnin dregur ekki umsókn Íslands að Evrópusambandinu formlega til baka. Fram hefur komið að stjórnarandstaðan ætlar að leggja fram þingsályktunartillögu um að draga umsókn Íslands í Evrópusambandið formlega til baka geri ríkisstjórnin það ekki sjálfviljug. Stjórnarandstaðan muni ganga fast á eftir því að því verði fylgt eftir. Óljóst hvað eigi að „ganga langt“ Aftur á móti séu margir á því máli að óþarfi sé að loka dyrunum fyrir Evrópusambandið alveg vegna þess að nei-ið hafi ekki unnið með meira afgerandi hætti en raun ber vitni. „Það verður alveg örugglega einhver hasar í kringum þetta í þinginu,“ segir hann. Birgir segir það túlkunaratriði hverjir nákvæmlega eftirmálar þjóðaratkvæðagreiðslunnar eigi að vera. „Í sjálfu sér var kosið um hvort ætti að halda áfram viðræðum. Þannig að það er túlkunaratriði hvað á að ganga langt, hvort það eigi að hérna draga umsóknina til baka, fyrst hún var í gildi, eða ekki.“ Sjá einnig: „Það væru fráleit viðbrögð við þessari niðurstöðu“ Fjörugur þingvetur í vændum Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sagði að ríkisstjórnin myndi leggja áherslu á EES-samninginn á komandi haustþingi. Birgir segir átakalínuna í þinginu færast frá umræðum um aðild að Evrópusambandinu og yfir í hversu langt Ísland eigi að ganga innan EES. „Menn vilja styrkja og tryggja það að EES-samningurinn verði áfram í gildi, að það verði engar svoleiðis misfellur í því og að við virðum hann meira heldur en við höfum gert. “ Ríkisstjórnin fari inn í þennan þingvetur með „tapið“ á bakinu þó formenn stjórnarflokkanna hafi snúið niðurstöðum þjóðaratkvæðagreiðslunnar í „hálfgerðan sigur“. Birgir býst við fjörugum þingvetri sama hvort Evrópumálin verði í brennidepli eða ekki. „Ef Evrópumálin fara út af dagskránni núna þá koma bara hin betur fram. Það eru efnahagsmálin og kjaramálin. Við erum ekki laus við kjarasamninga, verðbólgu, atvinnuleysi, háa vexti og allt þetta. Menn hljóta að fara að snúa sér að því.“ Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB-viðræður Alþingi Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Evrópusambandið Utanríkismál Bylgjan Reykjavík síðdegis Tengdar fréttir Aðild að ESB hafi aldrei verið markmið í sjálfu sér Forysta Viðreisnar segir flokkinn bera meiri ábyrgð en áður á að gæta hagsmuna þeirra sem vildu halda aðildarviðræðum við Evrópusambandið áfram. Flokkurinn verði áfram rödd þessa fólks í stjórnmálaumræðunni og við ríkisstjórnarborðið. 2. september 2026 11:14 Enn óljóst hvað verður um umsóknina Enn er óljóst hvað ríkisstjórnin hyggst fyrir með umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu. Utanríkisráðherra segir eðlilegt að málið verði rætt áfram í utanríkismálanefnd og forsætisráðherra segir að skoða þurfi hvernig eðlilegast sé að loka ferlinu. Formenn stjórnarandstöðuflokkanna boða þingsályktunartillögu um að draga umsóknina til baka. 31. ágúst 2026 23:00 Mest lesið Líst ekki á breytingar Ingu á útivistartíma barna að vetri Innlent Minnist dóttur sinnar sem lést á Íslandi Innlent „Þetta er auðvitað ekki mjög pólitískt sexí“ Innlent Fegursta flugvél Íslands rifin Innlent Ekki 270 ferkílómetrar heldur 26 Erlent Með umtöluð símtöl og skilaboð á sínu borði Innlent Fulltrúar rússneska sendiráðsins kallaðir á teppið Innlent Annar vinningur hættir að safnast upp í Vikinglottó Innlent Höfum setið eftir í baráttu við glæpahópa Innlent „Það er að verða til kynslóðaójöfnuður“ Innlent Fleiri fréttir Túlkunaratriði hvað eigi að gera við umsóknina Ruddist inn í íbúð og reyndi að komast inn á upptekið baðherbergið Fegursta flugvél Íslands rifin „Ekkert af þessu er beinlínis að hjálpa okkur“ „Þetta er auðvitað ekki mjög pólitískt sexí“ Slaka á kröfum um íbúðastærðir og verslunarrými á jarðhæð Með umtöluð símtöl og skilaboð á sínu borði Kalla eftir ákvörðun um milljarðaáform í Skálafelli Búið að opna fyrir umferð að nýju eftir bilunina Tímamót hjá Kvennaathvarfinu Annar vinningur hættir að safnast upp í Vikinglottó Sérstakt viðbragð á Ljósanótt vegna unglingadrykkju Hámark bílastæða við nýbyggingar falli niður Óvirk umferðarljós valda töfum Skuld fyrri eiganda stöðvi ekki skoðun bíls Höfum setið eftir í baráttu við glæpahópa Pallborðið: Línurnar lagðar fyrir spennandi þing Fulltrúar rússneska sendiráðsins kallaðir á teppið Þorgerður kallaði Rússa á teppið og auknar heimildir lögreglu Minnist dóttur sinnar sem lést á Íslandi Áfram stelpur verða að félagasamtökum: Margir gerendur um hvern og einn þolanda „Það er að verða til kynslóðaójöfnuður“ Víðáttumikil lægð fyrir sunnan land Líst ekki á breytingar Ingu á útivistartíma barna að vetri Eldur í þaki Rimaskóla í nótt Þjófnaður í þremur verslunum Fái að ráðast í húsleit og spyrja svo Bændum brugðið og skoði frekari öryggisbúnað Segir skattahækkun á baðlón bíta fastast á landsbyggðinni Rúmur helmingur flugmannanna hafi sofnað við störf Sjá meira